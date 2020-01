Pompeo affirme que le Parti communiste chinois est la « principale menace de notre temps »

Le coronavirus pourrait-il provenir des laboratoires secrets d’un ennemi principal ? Dans quels autres pays ces types de virus pourraient-ils apparaître ? L’Organisation mondiale de la santé a signalé que le nouveau coronavirus («2019-nCoV» en abrégé) avait tué 170 personnes avec un total mondial de 7 711 cas confirmés. Tous les décès et la grande majorité des cas se sont produits en Chine, bien que près de 100 cas aient été signalés dans plus de 20 autres pays. Selon un journal médical britannique, The Lancet, la maladie est très similaire à deux coronavirus trouvés chez les chauves-souris. Il est donc probable que la maladie ait été transmise aux humains par des chauves-souris via des animaux vendus sur un marché de Wuhan. [….] Le virus est capable de sauter d’une personne à l’autre, le premier cas de ce type en Europe ayant été signalé en Allemagne mardi, et la transmission peut se produire avant que quelqu’un ne montre des signes de maladie. Alors que la plupart des personnes qui présentent la maladie ne présentent que des symptômes bénins, dans environ 20% des cas, les symptômes sont graves, notamment pneumonie, insuffisance respiratoire et décès. […] Une réaction excessive est plus dangereuse que le virus Les parallèles avec le déclenchement du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 ont été largement notés. En effet, le nouveau virus est similaire à celui qui a provoqué le SRAS. Selon une estimation, le SRAS a coûté à l’économie mondiale 50 milliards de dollars. Pourtant, selon l’OMS, il n’y avait que 8 096 cas confirmés et 774 décès avant que le SRAS ait pratiquement disparu. Les dommages économiques de 2019-nCoV pourraient être considérablement plus importants que du SRAS parce que l’économie chinoise est maintenant beaucoup plus grande qu’elle ne l’était en 2003 et sa population beaucoup plus riche. Par exemple, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies estime qu’en 2018 près de 168 millions de Chinois ont voyagé hors de Chine, dépensant quelque 277 milliards de dollars. Cela affecte déjà tous ceux qui vendent des biens ou des services aux touristes, de Paris à Bangkok. Pour la Chine elle-même, il existe déjà des estimations selon lesquelles la réponse à l’épidémie pourrait faire chuter le PIB d’un pour cent au premier trimestre de l’année. […] Tire 2: MIRASTNEWS Source: RT

Le secrétaire d’État des EUA Mike Pompeo. Stefan Rousseau / Reuters

Le Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique (EUA) a critiqué Huawei pour la fourniture de technologie au Royaume-Uni et a déclaré que l’entreprise était une « extension » du Parti communiste.

Le secrétaire d’État des EUA, Mike Pompeo, estime que le Parti communiste chinois (PCC) n’est pas compatible avec les valeurs américaines-états-uniennes et que ses alliés doivent « veiller à ce que le siècle prochain soit régi par ces principes démocratiques occidentaux » [, des principes sans doute bourrés de coups d’Etat, de multiples manipulations ou d’autres coups fourrés pour s’emparer des richesses et ressources des autres ? – MIRASTNEWS]. Ainsi, il a déclaré que la formation politique au sein du gouvernement du géant asiatique est « la principale menace de notre temps » [Comme avec le parti communiste de l’URSS où ils pensent avoir emporter la victoire. Or c’est un boomerang qui leur revient maintenant dont ils ne savent plus quoi faire pour le dévier de sa trajectoire, amortir ses effets ou les annihiler tout simplement. En effet, même depuis l’existence de l’Union soviétique les Etats-Unis d’Amérique ont su louer les efforts d’analyse et d’appréciation de ce parti dont ils se sont liés d’amitié avec le temps et subitement ils découvrent qu’il est la principale menace pour la soi-disant « démocratie » libérale, néolibérale ou ultralibérale. Ils ont même aidé un tout petit peu ce parti dans une certaine mesure à opposer les deux partis communistes. La nouvelle approche est simplement stratégique, trouver un nouvel ennemi à combattre pour détourner l’attention sur les problèmes et difficultés internes, espérer que l’opposition avec les forces résistantes n’aboutira pas aux combats militaires directs et dans l’espoir aussi de voir ce géant politique et économique qui se lève et se dresse devant eux en Asie, sombrer : peine perdue et combat perdu d’avance, car le vingtième siècle n’est pas le vingt-et-unième, ce sont des époques différentes. De nombreuses sociétés humaines sont devenues matures pour reconnaître la vérité de la fausseté et les personnes qui les composent sont désormais mieux formées, même si des « efforts étatiques sont faits pour contrôler l’internet… – MIRASTNEWS].

Ces déclarations ont été faites ce jeudi lors d’une comparution conjointe à Londres avec le secrétaire aux Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, Dominic Raab.

Le responsable américain-états-unien est au Royaume-Uni pour une visite axée sur le retrait imminent de ce pays de l’Union européenne (UE) pour négocier un accord de libre-échange entre les deux nations atlantiques. [Concrètement en dehors des discours creux, qu’est-ce que finalement les Etats-Unis d’Amérique proposent à la Grande-Bretagne dans le domaine des technologies avancées 5G ou 6G du vingt-et-unième siècle pour aider les britanniques à ne pas prendre du retard ? – MIRASTNEWS]

Huawei et son réseau 5G

Entre autres questions, la décision britannique d’autoriser la société chinoise Huawei à fournir la technologie pour son réseau de télécommunications 5G, qui a été au centre de la controverse, a été abordée. Ainsi, Pompeo a qualifié la société de communication « d’extension du Parti communiste chinois » et a déclaré que Washington « évaluerait » la décision du Royaume-Uni.

« Il ne s’agit pas d’une entreprise ; il s’agit d’un modèle du Parti communiste chinois, qui définit les exigences de ces entreprises, en disant ce qu’elles doivent faire, et ce ne sont pas seulement des exigences légales, ce sont des investissements financiers importants », a expliqué Pompeo à propos de l’entreprise. La technologie chinoise En outre, il a ajouté qu’« il y a de hauts responsables dans cette entreprise qui sont liés au Parti communiste chinois ».

Oliver Stone à Correa: « Les États-Unis sont devenus une force du mal contre les gens qui veulent changer les choses »

Dans cette édition de ‘Conversation avec Correa’, l’ancien président de l’Équateur interviewe le célèbre écrivain et réalisateur américain-états-unien Oliver Stone, avec qui il approfondit ses expériences personnelles et cinématographiques, les guerres, la politique de Washington et son ingérence en Amérique latine.

La conversation entre Rafael Correa et Oliver Stone commence par un bref voyage à travers la vie du cinéaste. Sa jeunesse avec son père économiste, républicain et conservateur, à Wall Street. Stone se souvient de la façon dont il a grandi dans ces valeurs et dans un environnement dans lequel il pensait que « New York était le centre du monde ». Il n’aimait pas le système dans lequel il vivait, alors il a rejoint la marine marchande et est allé au Vietnam, un pays où il est retourné avec les forces armées. Une expérience qui donnerait « une approche différente de la vie » et qui marquerait certains de ses films.

Après le Vietnam, Stone, qui se considère comme un antisystème, est retourné aux États-Unis d’Amérique. Il entre à l’école de cinéma, travaille comme chauffeur de taxi et six ans plus tard, il écrit le scénario du film mythique « Midnight Express », qui connaît un succès international et remporte son premier Oscar en 1978. Plus tard, ce sera fait avec deux autres prix en 1986 avec ‘Platoon’ et en 1989 avec ‘Born on 4 July’.

Oliver Stone LES EUA C’est la plus grande hypnose active que le monde n’ait jamais vue (…) Vendez la même histoire, encore et encore, que c’est le meilleur pays du monde

Stone dit que dans l’industrie cinématographique américaine-états-unienne, on ne peut plus faire des films comme ceux d’avant. « On pourrait dire que Hollywood a changé depuis 2001 [année des attentats terroristes commis par Al-Qaïda aux États-Unis d’Amérique]. Il y a plus la censure » [dans un système politique présenté comme « démocratique » et « libre » – MIRASTNEWS], dit-il.

Mais, en plus, depuis la chute de l’Union soviétique en 1991, « les choses ont soudainement pris une direction dans laquelle les États-Unis d’Amérique se sentaient de plus en plus puissants, estimaient que c’était la seule puissance, la force dominante dans l’univers, et ont commencé à se comporter de plus en plus comme tels. Ils sont allés directement à la guerre en Irak, au Panama et à Grenade, et sont retournés, bien sûr, en Irak puis en Afghanistan. C’était l’une après l’autre, une guerre après l’autre. Cela est entré dans la psyché, les médias [mainstream – MIRASTNEWS] qui communiquent l’ont accepté « , dit-il.

Correa, pour sa part, rappelle que « les grands empires se sont effondrés pour avoir ouvert trop de fronts » et aussi « pour avoir maintenu des guerres qui ne peuvent pas être gagnées et qui sont soutenues dans le temps contre des ennemis qui ne se rendront jamais ».

Oliver Stone Aux EUA Il n’y a plus de vraie gauche. Ce sont des partis de droite qui se battent contre d’autres partis de droite. Il n’y a que des degrés

« Objectivement, Trump a beaucoup parlé, mais il a peu fait. Les sanctions contre le Venezuela ont commencé avec Obama », a déclaré l’ancien président équatorien. Le cinéaste est d’accord et souligne même le fait qu’aux « Etats-Unis d’Amérique il n’y a plus de vraie gauche ». « Ce sont des partis de droite qui se battent contre d’autres partis de droite. Il n’y a que des degrés », dit-il.

Par exemple, Stone pense que l’ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton est un « faucon » et, à l’inverse, Donald Trump, avait un message « plus pacifique ». « Il a dit: ‘Pourquoi combattons-nous les Russes?’ Il a alarmé à la fois l’État militaro-industriel, l’État politique et les médias, qui ont commencé à l’attaquer avant qu’il ne soit président. »

En ce qui concerne Trump, il dit: « Le pire et le plus dangereux, c’est qu’il a rompu l’accord nucléaire (…) Nous mettons le monde entier en danger de guerre nucléaire, nous développons agressivement de nouvelles armes nucléaires (…) le fait est de déstabiliser le monde. »

En bref, les États-Unis d’Amérique, dit Stone, est « la plus grande hypnose active que le monde ait jamais vue (…) vend la même histoire, encore et encore, que c’est le meilleur pays du monde. Les preuves montrent l’inverse: un grand nombre de personnes ont été tuées dans tous ces pays: de l’Irak à la Syrie, en Afghanistan, au Vietnam, en Corée … »

Amérique latine

Dans le film documentaire «Al Sur de la Frontera» (2009), le cinéaste a interviewé les dirigeants du Venezuela, de la Bolivie, du Brésil, de l’Argentine, du Paraguay, de Cuba et de l’Équateur.

« Chavez était la base, le noyau, qui nous a présenté tous les dirigeants: nous sommes allés visiter Lula, Néstor Kirchner et Cristina Kirchner, Lugo au Paraguay, et vous en Equateur et à Cuba … Et en Bolivie … était une expérience qui m’a ouvert les yeux », explique Stone.

Un documentaire, note le réalisateur, qui a été totalement ignoré par les grands médias américains-états-uniens « J’étais un ennemi », dit-il, se souvenant d’avoir été invité une fois au New York Times et les rédacteurs lui ont demandé comment il en était arrivé à respecter Chavez.

Oliver Stone La même chose qui s’est produite avec l’Union soviétique se produira avec les États-Unis d’Amérique. Quelque chose va se passer parce que nous nous sommes poussés à la limite, nous corrompons complètement l’histoire

« C’était clair pour moi: il n’y a aucun moyen de gagner le débat sur l’Amérique du Sud », dit-il. Stone décrit la «comédie» comme des événements survenus au Brésil avec la «mise en accusation» de l’ancienne présidente Dilma Rousseff et l’emprisonnement de Lula.

Un extrême avec lequel Correa est d’accord, qui appelle aussi la comédie ce qui s’est passé en Bolivie [le coup d’État contre Evo Morales] et au Venezuela, avec le [soi-disant – MIRASTNEWS] président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par Washington.

« La question bolivienne n’est pas représentable. C’est un coup d’État clair, mais vous voyez le double standard international: ils reconnaissent immédiatement ce gouvernement de facto s’il est fonctionnel à leurs intérêts », explique Correa. « Ils ne tuent plus les gens, mais ils tuent la réputation des dirigeants de gauche », ajoute-t-il.

Enfin, Stone réfléchit: « La même chose qui s’est produite avec l’Union soviétique se produira avec les États-Unis d’Amérique (…) quelque chose va se produire parce que nous nous sommes poussés à la limite, nous corrompons complètement l’histoire. Malheureusement, parce que j’aime mon pays, nous sommes devenus une force du mal. Une force du mal contre les gens. Contre des gens qui veulent des réformes, qui veulent changer les choses. »

