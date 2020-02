«Contrôle du virus au-delà des normes»: la Chine met en garde les pays contre la propagation de ravages alors que davantage de frontières sont fermées et que les vols sont annulés dans le monde

Ce virus provient-il d’une mutation naturelle ou d’une apparition artificielle ?

PHOTO DE FICHIER © Li Jianan / Source: Xinhua

Pékin a fustigé les pays qui attisent les craintes du nouveau coronavirus – qui a fait jusqu’à présent 259 morts – en insistant sur le fait que sa réponse contre la maladie mortelle va bien au-delà des normes acceptées dans le monde entier.

« Nous avons adopté les mesures de prévention et de contrôle les plus complètes et les plus strictes, et beaucoup d’entre elles vont bien au-delà des exigences du Règlement sanitaire international », a assuré samedi le ministre des Affaires étrangères Wang Yi lors d’un entretien avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar.

Les efforts de la Chine visent [non seulement] à protéger la santé de son propre peuple, mais aussi à protéger la santé des gens dans le monde. Les gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé l’ont pleinement reconnu.

Le nombre de morts du virus jusqu’alors inconnu est passé à 259 du jour au lendemain – tous enregistrés en Chine – avec près de 12 000 cas confirmés ailleurs dans le monde.

Pékin « n’est pas d’accord avec l’approche adoptée par chaque pays pour créer des tensions ou même de la panique », a souligné le ministre, rappelant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « n’approuvait pas les restrictions de voyage ou commerciales imposées à la Chine ».

Néanmoins, les pays du monde entier se précipitent pour contenir la propagation de la nouvelle épidémie de coronavirus, y compris la fermeture des frontières, l’introduction d’un dépistage plus strict de ceux qui reviennent de Chine ou la suspension des vols directs vers et depuis les villes chinoises. D’autres ont considérablement augmenté les avis aux voyageurs pour le pays le plus peuplé du monde.

Il y a un jour, les Etats-Unis d’Amérique ont émis un avertissement aux voyageurs, comparant le danger de voyager en Chine à celui de l’Irak et de l’Afghanistan. Bien que la mesure d’urgence soit intervenue peu de temps avant que les autorités sanitaires n’identifient un septième cas aux États-Unis d’Amérique, elle a suscité l’ire à Pékin.

« Tout comme l’OMS a recommandé de ne pas restreindre les déplacements, les États-Unis d’Amérique se sont précipités dans la direction opposée », a répondu Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « Cela a donné un mauvais exemple. Ce n’est certainement pas un geste de bonne volonté. »

[La croissance économique de l’Afrique de l’Ouest qui était forte jusqu’en décembre 2014, avait été déstabilisée, en raison de la forte baisse des prix des produits de base et de l’apparition subite en décembre 2013 du virus Ebola dans cette zone ! Quelle était l’origine réelle de ce virus mortel ? – MIRASTNEWS]

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT