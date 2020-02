Le taux de mortalité de la pneumonie de coronavirus baisse

Des travailleurs médicaux se font signe par la fenêtre de l’hôpital municipal de Zhangzhou à Zhangzhou, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, le 2 février 2020. (PHOTO / XINHUA)

Le taux de mortalité par pneumonie causée par le nouveau coronavirus sur le territoire continental chinois a diminué de 0,2 point de pourcentage et se situe désormais à 2,1%, a déclaré un responsable.

Cependant, le taux – basé sur des données à minuit lundi – est beaucoup plus élevé dans la province du Hubei, l’épicentre de la nouvelle épidémie de coronavirus et le lieu où la plupart des décès sont survenus, Jiao Yahui, chef adjoint de la Santé nationale a déclaré mardi le département d’administration et de surveillance médicales de la Commission lors d’une conférence de presse.

« Si le Hubei est exclu, le taux de mortalité dans d’autres régions du continent chinois est de 0,16% », a-t-elle déclaré.

Le taux est de 3,1% dans la province du Hubei mais atteint 4,9% à Wuhan, la capitale provinciale, a indiqué Jiao.

Les deux tiers des personnes qui ont succombé au virus sont des hommes et 80% d’entre eux ont plus de 60 ans, a-t-elle déclaré.

Jiao a déclaré que 75% des personnes décédées souffraient de plusieurs autres maladies, notamment des maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires et des tumeurs.

Elle a souligné que le taux de mortalité était également élevé pour les personnes âgées atteintes d’autres formes de pneumonie qui n’étaient pas liées au nouveau coronavirus.

Jiao a déclaré que le stress mis sur les ressources médicales en soins intensifs à Wuhan avait été un facteur dans le taux de mortalité élevé dans la ville.

Au début de l’épidémie, les patients dans un état critique ont été principalement envoyés dans trois hôpitaux, mais ils n’avaient que 110 lits de soins intensifs entre eux, a-t-elle déclaré.

De nombreux patients dans un état critique ont ensuite dû être dispersés dans plus de 20 hôpitaux, ce qui a accru les difficultés de gestion. Cela signifiait également qu’ils n’étaient pas pris en charge par des équipes de médecins expérimentés en soins intensifs, a déclaré Jiao.

Elle a déclaré que le taux de mortalité à Wuhan devrait diminuer progressivement grâce à une série de mesures qui ont été prises.

Trois autres hôpitaux ont été désignés pour accepter des patients dans un état critique et leurs unités de soins critiques sont désormais gérées par des équipes d’hôpitaux chinois de haut niveau, a-t-elle déclaré.

Les médecins des unités de soins intensifs feront des quarts de travail qui les soulageront de la pression de travail élevée pour assurer leur santé physique et psychologique, a déclaré Jiao.

La plupart des patients qui ont été infectés par le nouveau coronavirus ne présentent que de légers symptômes, a-t-elle déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : China Daily