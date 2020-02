« Bien sûr, nous ne sommes pas seuls »: un scientifique russe dit que nous utilisons de mauvais outils pour chasser depuis les extraterrestres

© Flickr / djandywdotcom

Un scientifique russe estime que la seule façon de découvrir enfin la vie extraterrestre est que des experts et des chercheurs de différentes branches travaillent ensemble.

Alexander Panov, chercheur de premier plan à l’Institut de recherche en physique nucléaire de l’Université d’État de Moscou, a consacré de nombreuses années à la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI) au Conseil scientifique de l’Académie russe des sciences en radioastronomie.

Dans une récente interview, il déplore le manque d’interaction entre les chercheurs impliqués à la fois dans la recherche de la vie biologique et intelligente dans l’univers, et a appelé à une plus grande coopération et mise en commun des ressources entre ces deux domaines distincts, qui ont essentiellement le même objectif. : trouver des extraterrestres.

«Bien sûr, nous ne sommes pas seuls», déclare hardiment Panov. « La question n’est pas de savoir si elles existent, mais où elles existent. »

Alors que certains scientifiques et astronomes recherchent des exoplanètes dans la « zone des bouchons d’or » de leur étoile respective, certains examinent l’atmosphère des planètes à la recherche de biosignatures, et d’autres recherchent des signaux d’origine étrangère – mais Panov dit qu’il y a peu de croisement et de collaboration entre ces groupes de chercheurs.

La méthode d’identification des étoiles candidates et d’observation de leurs planètes pendant une courte période avant de passer à un autre candidat une fois qu’aucun signal n’est détecté est fondamentalement erronée, dit-il, citant notre propre planète comme exemple.

« Peut-être que sur l’une des planètes de cette étoile, il existe une civilisation très développée qui est capable d’envoyer des messages dans l’espace mais, comme nous, n’a pas les capacités énergétiques pour transmettre en continu à toutes les étoiles de la région. »

Au lieu de ne transmettre que des signaux dans une direction donnée en courtes rafales, il suggère un balayage 24h/24 du ciel entier, en utilisant un réseau planétaire de stations de réception – bien qu’il reconnaisse qu’il y a aussi des défauts ici.

Il suggère qu’il est tout à fait possible qu’un certain nombre de civilisations avancées aient créé une zone de quarantaine autour de nous, avec un blackout radio, afin de ne pas interférer avec notre développement indépendant.

Panov dit que l’astroarchéologie est extrêmement importante pour déterminer si la vie extraterrestre nous a visités au cours des dernières dizaines de millions d’années. Il suggère qu’une photographie très détaillée de la surface de la lune est essentielle à nos investigations sur notre possible passé extraterrestre.

Il n’est cependant convaincu par aucune des « observations » d’OVNI qu’il a examinées, et pense qu’elles peuvent probablement être expliquées par d’autres phénomènes.

Panov estime également que la communication entre les civilisations est tout à fait possible mais peut ne pas toujours être à double sens, car certaines civilisations anciennes auraient pu stocker leurs connaissances dans une sorte de nuage cosmique, qui aurait pu survivre à leur extinction et être encore présentes des milliers ou des millions d’années plus tard.

