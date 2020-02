La Chine veut exploiter les vulnérabilités des Etats-Unis d’Amérique à tous les niveaux, prévient Mike Pompeo

Pékin embrasse davantage la répression sous Xi Jinping, a déclaré le secrétaire d’État lors d’une réunion des gouverneurs américains-états-uniens

Le discours intervient après que Pompeo a pris le message « Méfiez-vous de la Chine » en Europe et en Asie centrale lors d’un récent voyage

Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo s’exprime lors d’une conférence de presse à Minsk le 1er février. Photo: AFP

Le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a lancé un avertissement sévère sur la Chine dans un discours aux gouverneurs américains, exhortant à la prudence dans les transactions commerciales là-bas alors que Pékin cherche des moyens d’exploiter les vulnérabilités états-uniennes à tous les niveaux.

La deuxième plus grande économie du monde embrasse encore la répression sous le président Xi Jinping, a déclaré Pompeo lors de la réunion d’hiver de la National Governors Association à Washington.

« La concurrence avec la Chine se déroule à l’intérieur de votre État et affecte notre capacité à remplir les fonctions vitales de sécurité nationale des États-Unis », a déclaré le diplomate américain de haut niveau. «La concurrence avec la Chine n’est pas seulement une question fédérale.»

Pompeo a déclaré que l’engagement américain avec la Chine à la fin de la guerre froide était basé sur l’hypothèse qu’il se transformerait en une démocratie libérale.

« Cela ne s’est pas produit », a déclaré Pompeo. «Sous Xi Jinping, le pays évolue exactement dans la direction opposée: plus de répression, plus de concurrence déloyale, plus de pratiques économiques prédatrices et, en fait, une posture militaire plus agressive également.»

Il a ajouté que ces tendances ne signifient pas que les pays ne peuvent pas faire des affaires, citant le récent accord commercial entre la Chine et les États-Unis d’Amérique.

« Je vous demande d’adopter un état d’esprit prudent », a déclaré Pompeo. « Pour reprendre les mots du président Reagan, lorsque vous êtes approché pour une introduction ou un lien avec un accord, faites confiance mais vérifiez. »

Un groupe de réflexion soutenu par le gouvernement en Chine a évalué les gouverneurs de tous les États des Etats-Unis d’Amérique comme étant amicaux, intransigeants ou ambigus à son égard, a déclaré Pompeo.

Le discours de samedi a suivi peu de temps après que Pompeo a envoyé un message « Méfiez-vous de la Chine » en Europe et en Asie centrale lors d’un récent voyage.

« Le Parti communiste chinois présente la menace centrale de notre époque », a déclaré à Londres le 30 janvier Pompeo, un ancien chef de la Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique.

Ses commentaires contrastent avec le langage conciliant récent du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump envers la Chine.

Vendredi, Trump a tweeté qu’il avait eu une « longue et très bonne conversation par téléphone » avec Xi à propos de la réponse de la Chine au coronavirus.

«Le président Xi dirige fermement ce qui sera une opération très réussie.»

