L’économie allemande en danger de récession dans un contexte de faible demande, de menace tarifaire et d’épidémie…

… amplifié par les sanctions réductrices de possibilités d’affaires contre la Russie, le Venezuela, l’Iran [MIRASTNEWS]

L’Allemagne, moteur économique de l’Europe, fait face à de nouveaux défis qui pourraient bientôt la pousser vers la récession. La baisse de la production industrielle et la baisse des commandes aux usines sont la principale source de préoccupation. Les résultats négatifs ont été annoncés dans le contexte de la faible demande des pays de la zone euro, des menaces des Etats-Unis d’Amérique (EUA) pour les tarifs d’importation et des retombées de l’épidémie de coronavirus qui a déjà fermé les usines VW en Chine.

Lire aussi: 41 banques allemandes imposent désormais des taux d’intérêt négatifs

La production industrielle allemande chute de 3,5% et les commandes de plus de 2%

La production industrielle de la Bundesrepublik a baissé de 3,5% en décembre 2019, bien plus qu’une estimation de 0,2%, a rapporté Bloomberg. Et les données compilées par le site Web Trading Economics montrent que la production a chuté de 6,8% au cours de la même période de l’année précédente, le chiffre le plus élevé depuis une décennie. Les commandes industrielles allemandes ont également chuté de 2,1% le mois dernier par rapport à novembre, a indiqué l’Office fédéral de la statistique, cité par Reuters. C’est une autre baisse inattendue, la plus importante depuis février, contrastant avec le consensus de l’agence prévoyant une hausse de 0,6%.

Le ministère fédéral des Affaires économiques et de l’Énergie a souligné que les fluctuations importantes de la demande étrangère de gros équipements de transport ont provoqué environ un tiers de la baisse, notant que les perspectives restent modérées. La fabrication est le premier secteur industriel en Allemagne, représentant près de 80% de la production totale, les machines et les véhicules automobiles contribuant chacun à 12%. Avec des activités limitées pendant les vacances de Noël, la construction, qui est de 11%, est également responsable des mauvais résultats mensuels.

La fabrication allemande, qui dépend fortement des exportations, a été affectée par la baisse de la demande des autres pays de la zone euro en décembre, tandis que l’incertitude entourant le Brexit et les désaccords commerciaux avec Londres liés à la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE ont encore aggravé la situation. Ailleurs en Europe, d’autres grandes économies ont également enregistré une baisse de leur production, notamment la France avec une baisse de 2,8%. L’économie française a souffert des protestations et des grèves des derniers mois. La fabrication a également diminué aux Pays-Bas (1,7%) et en Espagne (1,4%). Les marchés réagissant à ces indicateurs, la monnaie commune européenne est tombée vendredi à son plus bas niveau depuis octobre, à 1,0966 $.

Le ralentissement de la Chine en raison de l’épidémie de coronavirus blesse l’Allemagne

D’autres facteurs externes ont également contribué aux tendances en Europe et en Allemagne en particulier. Alors que les tensions entre les États-Unis d’Amérique et la Chine sur le commerce ont commencé à s’apaiser, l’administration du président Donald Trump a menacé d’imposer à nouveau des droits de douane sur les importations européennes. Une telle évolution serait par exemple très négative pour les constructeurs automobiles allemands. Un autre problème grave qui accroît l’incertitude est l’épidémie de coronavirus en Chine. Volkswagen a été contrainte de fermer des usines en République populaire en raison de l’épidémie croissante. Dans un rapport sur la crise, l’Institut Ifo de recherche économique basé à Munich a estimé qu’un ralentissement d’un point de pourcentage de la croissance chinoise pourrait se traduire par une baisse de 0,6 point en Allemagne.

Compte tenu des risques pour les ventes et la fabrication d’automobiles en général, les observateurs ont commencé à reconsidérer leurs estimations concernant la locomotive européenne. L’économie allemande a peut-être considérablement ralenti vers la fin de l’année dernière et s’est même contractée. En 2019, elle a à peine évité la récession avec une croissance corrigée des variations saisonnières de 0,1% au troisième trimestre, après une baisse de 0,2% au cours des trois mois précédents. Les derniers chiffres du PIB sont attendus la semaine prochaine. Les chiffres de la production industrielle publiés ont « accru le risque que les données du PIB de la semaine prochaine ramènent le mot R pour l’économie allemande », a commenté l’économiste en chef d’ING Allemagne, Carsten Brzeski. Cité par Bloomberg, il a ajouté que «2019 était définitivement une année à oublier pour l’industrie allemande».

Les appels se multiplient pour que la chancelière Angela Merkel desserre les cordons de la bourse. L’État allemand recueille encore plus qu’il ne dépense avec un excédent budgétaire fédéral de 13,5 milliards d’euros (14,7 milliards de dollars). Son gouvernement de coalition, cependant, reste divisé sur la question, son aile conservatrice insistant sur les réductions d’impôts sur les sociétés tandis que son adjoint et ministre des Finances, le social-démocrate Olaf Scholz, soutient l’augmentation des dépenses publiques. Il partage cette position avec la nouvelle direction de la Banque centrale européenne sous la présidence de Christine Lagarde. Les gouvernements qui peuvent se permettre d’augmenter les dépenses devraient être prêts à le faire, a récemment déclaré Lagarde. La BCE injecte 20 milliards d’euros par mois dans le système économique de la zone euro grâce à un engagement d’achat d’obligations à durée indéterminée. Pourtant, l’économie de la zone euro n’a progressé que de 1% sur un an au quatrième trimestre.

Quelles sont vos attentes sur l’état de l’économie allemande en 2020? Partagez vos prédictions dans la section des commentaires ci-dessous.

Images gracieuseté de Shutterstock.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bitcoin.com