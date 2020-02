Erdogan jure de frapper l’armée syrienne «partout» si des soldats turcs sont attaqués, tout en discutant de la désescalade d’Idlib avec Poutine

Image d’archives

Faille-t-il envisager de cibler les forces turques partout, y compris en tous points de l’espace turc ?

Le 10 février 2020, des soldats turcs se rassemblent dans le village de Qaminas, à environ 6 kilomètres au sud-est de la ville d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. © AFP / Omar HAJ KADOUR

Recep Tayyip Erdogan a averti que si les soldats turcs [occupant des terres syriennes – MIRASTNEWS] étaient de nouveau frappés par les forces de Damas, les représailles ne se limiteraient pas à la région d’Idlib. Il a également discuté du processus de paix syrien lors d’un appel téléphonique avec Vladimir Poutine.

Le dirigeant turc a fait ses commentaires lors d’un discours prononcé mercredi devant le Parlement national.

J’annonce que nous allons frapper les forces du régime [syrien] partout à partir d’aujourd’hui, sans être liés à Idlib et par le Mémorandum de Sotchi, si nos soldats aux postes d’observation ou ailleurs subissent un préjudice.

Le mémorandum de Sotchi de 2018 a établi la zone de désescalade créée autour d’Idlib par Ankara et Moscou pour faire respecter le cessez-le-feu [qui n’a jamais été respectée, la Turquie n’ayant pas eu la volonté d’éliminer les menaces et attaques contre les forces de l’Armée arabe syrienne et ses alliés – MIRASTNEWS] sur le terrain entre l’armée syrienne et les forces anti-gouvernementales. La Turquie a également promis de nettoyer la zone des militants djihadistes.

Plus tôt cette semaine, Ankara a déclaré que cinq de ses soldats avaient été tués par des tirs d’artillerie syrienne à Idlib, auxquels l’armée turque a répondu par des frappes de représailles. Avant cela, six militaires turcs sont morts dans un bombardement similaire, que Moscou a déclaré avoir eu lieu parce qu’Ankara n’avait pas informé Damas de ses mouvements de troupes [, du fait que les troupes turques aient pour missions principales de protéger les terroristes de l’Armée syrienne libre (ASL) et leurs alliés – MIRASTNEWS].

Mercredi, Erdogan et le dirigeant russe Vladimir Poutine ont discuté de la situation sur le terrain par téléphone. Ils ont convenu que l’accord sur la zone de désescalade d’Idlib doit être mis en œuvre intégralement, selon le Kremlin.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu’Ankara continuerait de travailler avec la Russie pour maintenir le cessez-le-feu à Idlib et que « dans les prochains jours » des responsables militaires arriveront à Moscou pour de nouvelles discussions.

[La Syrie aurait-elle les moyens militaires en représailles immédiates et instantanées, de frapper simultanément des milliers de sites militaires turcs en Syrie et en Turquie ? Idéalement, porter le feu en Turquie serait la meilleure réponse à toute attaque généralisée de l’armée turque en Syrie. JDDM – MIRASTNEWS].

Traduction, Titre 2 et commentaires : JDDM – MIRASTNEWS

Source : RT

Le cheval de Troie ayant ouvert la voie, des échanges de tirs entre la coalition internationale et l’armée syrienne ont eu lieu – vidéos

© AP Photo / Darko Bandic

Un échange de tirs s’est produit entre des forces de la coalition internationales et des forces syriennes pro-gouvernementales à Qamichli, a annoncé un porte-parole de la coalition, le colonel Myles B.Caggins. Selon Sana, les tirs des militaires américains ont fait des victimes.

Un porte-parole de la coalition internationale, le colonel Myles B.Caggins, a annoncé ce 12 février que ses hommes patrouillant dans la région de Qamichli s’étaient heurtés à des forces de l’armée syrienne qui «occupaient» un poste.

Selon lui, «la patrouille est devenue la cible de tirs aux armes légères par des inconnus» et les militaires de la coalition ont riposté par des tirs.

Dans le même temps, d’après un correspondant de l’agence SANA, un homme a été tué et un autre blessé à l’est de Qamichli dans des tirs ouverts par les forces menées par les États-Unis contre deux villages dont les habitants s’étaient réunis près d’un poste de l’armée syrienne pour empêcher le passage de véhicules blindés américains.

Mais une vidéo de l’incident montre des hommes qui marchent calmement. À un moment donné, on entend ce qui semble être un coup de feu et rien de plus.

Voir les vidéos en cliquant ci-dessous sur la source

Sur une deuxième vidéo, on peut voir des pierres lancées contre les véhicules de la force internationale.

Dans une troisième vidéo, de nombreux coups de feu se font entendre, mais sur les images, seuls plusieurs hommes en civil tirent.

Les tirs des militaires de la coalition contre des civils non loin de Qamichli ont fait deux morts dont un enfant, a indiqué une source à Sputnik.

Source: Sputnik News – France

La caméra de SANA accompagne les unités de l’armée syrienne dans le village d’al-Zarba, le centre ICARDA dans la campagne sud-ouest d’Alep après qu’elles les aient libéré du terrorisme

Le directeur général du Conseil russe pour les affaires internationales: L’armée syrienne exécute sa mission d’affronter le terrorisme

Ministère des AE : Les menaces du régime turque de frapper les soldats de l’armée arabes syriennes sont vides de sens

Damas – Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a affirmé que les menaces du chef du régime turc de frapper les soldats de l’armée arabe syrienne sont des « déclarations vides de sens et méprisables et émises d’un particulier déconnecté de la réalité ».

« Après l’effondrement des réseaux terroristes sous les frappes de l’armée arabe syrienne et après le dévoilement de son rôle en tant qu’instrument aux mains des Etats-Unis [d’Amérique], le président du régime turc fait des déclarations creuses et vides de sens et qui sont émises d’un particulier déconnecté de la réalité », a déclaré une source du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés à l’Agence Sana.

Et la source d’ajouter : « La République arabe syrienne réaffirme sa détermination à continuer ses devoirs nationaux et constitutionnels de lutter contre les réseaux terroristes dans toute la Syrie et à débarrasser les citoyens syriens de leur joug ».

Le ministère a conclu en affirmant que toute présence des forces turques sur le territoire syrien est illégale et constitue une violation du droit international, imputant au régime turc la responsabilité totale des répercussions de cette présence.

R.Bittar

Source: SANA

Les forces turques se trouvent-elles mêlées aux terroristes ? – Moscou : Les forces syriennes et russes attaquent seulement les réseaux terroristes

Moscou – Le directeur du Département des nouveaux défis et menaces du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Tarabrin, a affirmé que les forces syriennes et russes n’attaquent que les réseaux terroristes.

« Nous avons plusieurs fois annoncé que ni la Russie ni les forces armées syriennes ne bombardent les civils et que toutes les attaques sont menées contre des formations terroristes ou celles qui portent des armes et combattent les autorités légales », a-t-il fait savoir dans une interview avec l’agence russe Sputnik.

L’armée arabe syrienne et les forces alliées poursuivent leurs opérations intensives contre les terroristes dans les banlieues d’Idleb et d’Alep.

R.Bittar

Source: SANA

Les États-Unis d’Amérique frappent les bases militaires du régime syrien à Hasakah

Avion de chasse de l’armée de l’air syrienne [photo d’archives]

Les forces américano-états-uniennes ont tué un combattant du régime syrien et ciblé deux bases militaires du régime lors d’attaques aériennes à Al-Hasakah, a rapporté l’agence de presse arabe syrienne (SANA).

« Un civil a été tué par les forces d’occupation américano-états-uniennes en tirant sur les habitants du village de Khirbat Amo, à l’est de Qamishli, qui se sont rassemblés à un poste de contrôle de l’armée arabe syrienne pour empêcher les véhicules américano-états-uniens de passer », a indiqué l’agence citant son correspondant à Al-Hasakah.

Les tensions sont montées dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, ces dernières semaines, alors que la présence continue de militaires américano-états-uniens a mis en colère les habitants.

Les troupes américano-états-uniennes ont commencé à construire une base militaire à Al-Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, à un moment où les Forces de mobilisation populaire irakiennes (PMF) ont accru leur présence le long de la frontière syro-irakienne.

La zone est sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS ; SDF en anglais), soutenues par les Etats-Unis d’Amérique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : MEMO

Chef de l’OTAN: l’Alliance « prête à intensifier » au Moyen-Orient – La Turquie, Cheval de Troie, a donné le coup d’envoi

Les ministres de la défense discuteront de la lutte contre Daech / ISIS, des missions de formation et des attaques du régime syrien contre des civils à Idlib

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg / Photographie: Dursun Aydemir

L’OTAN est « prête à intensifier » sa lutte contre Daech et à fournir plus de sécurité au Moyen-Orient, a déclaré mercredi aux journalistes le secrétaire général de l’alliance.

Lors d’une réunion de deux jours à Bruxelles, les ministres de la Défense de l’OTAN discutent de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, en mettant l’accent sur la lutte contre Daech, ainsi que sur le rôle de l’alliance en Afghanistan et sa réponse aux déploiements de missiles russes.

« Il est extrêmement important pour nous que l’Etat islamique ne revienne jamais », a souligné Jens Stoltenberg, se référant aux « horribles violences » causées par l’organisation terroriste.

Stoltenberg a exhorté les ministres à réitérer leur engagement envers la mission de formation de l’OTAN en Irak, qui, selon lui, joue un rôle crucial dans la lutte contre Daech. Il a ajouté que d’autres moyens d’aider l’Irak et d’autres pays de la région seraient également à l’ordre du jour lors des pourparlers.

Il a également cité la mission de formation de l’Alliance en Afghanistan destinée à réduire la violence entre le gouvernement et les militants talibans.

Stoltenberg n’a pas caché ses inquiétudes concernant les nouveaux systèmes de missiles russes qui « violent le traité INF ». Malgré le non-respect par la Russie de l’accord sur la maîtrise des armements, l’OTAN « n’a pas l’intention de déployer de nouveaux missiles terrestres en Europe », a-t-il déclaré.

Il a confirmé que l’alliance n’était intéressée qu’à développer des capacités conventionnelles et des systèmes de défense antimissile air-air, ainsi qu’à rétablir un régime efficace de maîtrise des armements.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a également assisté à la réunion, où, en dehors du programme officiel, il aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues sur les récentes attaques du régime syrien Bachar al-Assad contre des civils dans la zone de désescalade d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Un jour plus tôt, Stoltenberg avait condamné les attaques les qualifiant d’« horribles attaques contre des civils ».

« Nous appelons Assad et la Russie, parce que la Russie fournit un soutien au régime, de mettre fin à ces attaques, pour respecter le droit international et pour soutenir pleinement les efforts de l’ONU pour essayer de trouver une solution pacifique », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse Mercredi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Yeni Safak

L’armée syrienne frappe à nouveau les troupes turques alors qu’elles marquent une nouvelle avancée

L’armée arabe syrienne a riposté avec de l’artillerie contre les positions militaires turques près de Nayrab, blessant prétendument sept rapports Al-Masdar.

L’armée syrienne aurait encore frappé l’armée turque cette semaine alors qu’elle ripostait à l’artillerie lourde des militants retranchés avec cette dernière.

Selon le dernier rapport d’Idlib, l’armée arabe syrienne a tiré plusieurs obus d’artillerie vers la source de l’attaque, qui visait leurs positions près de la ville de Nayrab mardi.

Certains militants de l’opposition ont affirmé que les obus d’artillerie avaient blessé plusieurs soldats turcs près de la ville de Taftanaz; cependant, rien n’a encore été confirmé.

Dans le même temps, l’armée arabe syrienne a marqué une nouvelle avancée dans le sud-ouest d’Alep cet après-midi, alors que leurs troupes auraient capturé la ville de Kafr Nouran aux rebelles djihadistes de Hay’at Tahrir al-Sham.

À la suite de cette avancée, l’armée arabe syrienne est sur le point d’atteindre la ville clé d’al-Atareb dans la campagne sud-ouest d’Alep.

AL-MASDAR (Site libanais pro-régime)

Cet article a été édité par The Syrian Observer. L’Observateur syrien n’a pas vérifié le contenu de cette histoire. La responsabilité des informations et opinions exprimées dans cet article incombe entièrement à l’auteur.

Traduction : MIRASTNEWSMIRASTNEWS

Source : The Syrian Observer

Organes de coordination syriens et russes: certains pays occidentaux continuent de soutenir les terroristes en Syrie

Damas – Les organes de coordination syrien et russe sur le retour des réfugiés syriens ont affirmé que certains pays occidentaux fournissent toujours aux groupes terroristes du matériel et des armes militaires qui ont été découverts par les armes saisies par l’armée arabe syrienne dans les foyers des organisations terroristes.

Dans une déclaration conjointe mercredi, les deux organes ont déclaré qu’après l’écrasement de terroristes de leurs zones de propagation dans la campagne d’Alep et d’Idlib, les unités de l’armée avaient saisi une grande quantité d’équipements, de munitions et d’armes laissés par des organisations terroristes, y compris des équipements et des armes de fabrication occidentale qui constituent une preuve du soutien étranger aux terroristes en Syrie.

Le communiqué indique que les opérations militaires de l’armée syrienne dans la zone de désescalade à Idleb sont une réponse aux agressions terroristes contre les zones de sécurité qui ont coûté la vie à 150 civils.

Les organisations terroristes ont l’intention de planter des mines terrestres et de fermer les routes menant aux couloirs humanitaires qui ont été établis par la Syrie et la Russie à al-Hader dans la campagne sud d’Alep et à Abu al-Duhour et al-Habit dans la campagne d’Idlib dans le but d’empêcher les civils de sortir.

Les deux organes ont réitéré que la présence de forces étrangères en Syrie sans l’approbation du gouvernement syrien est illégale selon la Charte des Nations Unies et le droit international et pourrait prolonger la crise et exacerber la situation en Syrie.

Hala.Zain

Traduction : MIRASTNEWSMIRASTNEWS

Source : SANA

Les Kurdes ont attaqué un convoi militaire américano-états-unien en Syrie. Militaires russes sur les lieux (vidéo et photos)

DAMAS – Il y a quelques heures, lorsque l’armée américano-états-unienne a tenté de fermer la route aux Kurdes syriens vers l’est, probablement en raison du mouvement d’un convoi militaire américano-états-unien, les Kurdes syriens ont ouvert le feu de manière inattendue sur l’armée américano-états-unienne, entraînant au moins quatre soldats américains-états-uniens blessés, a appris BulgarianMilitary.com citant des sources locales.

LIRE PLUS: Tension: l’armée syrienne encercle quatre postes d’observation turcs à Idlib

En plus de la fusillade d’officiers américains-états-uniens, les Kurdes ont saisi plusieurs armes des Américains et au moins deux véhicules blindés.

BulgarianMilitary.com ne peut pas confirmer la véracité des informations. BulgarianMilitary.com ne peut que confirmer qu’il y a eu une fusillade entre des soldats américains-états-uniens et les Kurdes.

Voir les photos ici.

Sur les documents vidéo qui étaient à la disposition de la ressource BulgarianMilitary.com, vous pouvez voir que l’armée russe était également sur les lieux, à propos de laquelle, un certain nombre de médias américains-états-uniens ont déjà annoncé que la Russie était responsable de l’incitation aux Kurdes.

Un certain nombre de sources rapportent que des avions de combat américains-états-uniens F-16 ont même volé vers la région syrienne de Harbat Hamo, ce qui est confirmé par les vidéos correspondantes des résidents locaux, mais la partie américano-états-unienne ne fait aucun commentaire officiel à ce sujet.

LIRE AUSSI: La Turquie a annoncé de possibles frappes aériennes au-dessus de Damas

LIRE PLUS: L’attaque contre un hélicoptère syrien plus tôt dans la journée a été menée par des F-16 turcs

Il convient de préciser qu’il s’agit de la première escarmouche entre les Kurdes et les troupes américano-états-uniennes dans le nord de la Syrie, ce qui, de toute évidence, indique un mécontentement manifeste envers les actions de l’armée américano-états-unienne parmi les Kurdes syriens, et n’exclut pas la probabilité de nouveaux affrontements avec l’utilisation d’armes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AviaPro via BulgarianMilitary.com

Confrontation à Idlib en Syrie

Bien que le conflit syrien soit loin d’être réglé, le niveau de violence observé au cours des années précédentes – en particulier après le soulèvement contre Bachar al-Assad qui a déclenché la guerre civile en 2011 – a diminué au cours des deux dernières années.

La principale raison en est que l’armée arabe syrienne a désormais le dessus, aidée en grande partie par ses alliés extérieurs, l’Iran, la Russie et le Hezbollah. Pendant ce temps, de nombreux amis étrangers de l’opposition, tels que les Américains, les Européens et les Arabes du Golfe, semblent avoir perdu tout intérêt pour l’imbroglio syrien et ont laissé les rebelles se débrouiller pour la plupart. Cependant, un nouveau conflit se prépare dans la province nord-syrienne d’Idlib, opposant les forces d’Assad à l’armée turque et à ses alliés rebelles syriens. Un échange de tirs a eu lieu lundi et plusieurs soldats turcs auraient perdu la vie, tandis que des affrontements similaires, quelques jours plus tôt, avaient fait des victimes des deux côtés. Idlib borde la Turquie, tandis qu’Ankara a déclaré avoir pris des mesures offensives pour «arrêter les migrations et la tragédie humaine». Comme toujours, les gens ordinaires ont été les plus touchés par les affrontements, l’ONU déclarant que près d’un demi-million de personnes ont été déplacées. Le président turc Recep Erdogan a déclaré que les forces syriennes devaient quitter la «zone de désescalade» d’Idlib d’ici la fin du mois, faute de quoi «la Turquie sera obligée de le faire elle-même».

Jusqu’à présent, la Syrie avait été un champ de bataille par procuration entre le bloc dirigé par les États-Unis d’Amérique et ce que l’on a appelé «l’axe de résistance», réunissant essentiellement l’Iran et ses alliés. Cependant, avec les hostilités croissantes entre la Turquie et la Syrie, la menace de voir ce conflit devenir une conflagration régionale s’est multipliée. Ankara avait déjà envoyé des troupes en Syrie en octobre dernier pour combattre des Kurdes syriens semi-autonomes, qui selon les Turcs fournissaient un sanctuaire au PKK. Cependant, la situation à Idlib est très différente, car les forces armées de deux États souverains échangent des coups de feu. Bien que la relation d’Ankara avec Damas soit tendue depuis le début du conflit syrien, elle a conservé des liens cordiaux avec la Russie et l’Iran – les principaux bailleurs de fonds étrangers d’Assad. En fait, les processus d’Astana et de Sotchi ont impliqué tous ces acteurs pour tenter de régler pacifiquement la question syrienne. Ces canaux de communication doivent être réactivés pour éviter que la situation à Idlib ne dégénère en quelque chose de plus grand. Un nouveau front dans la guerre syrienne ne bénéficiera qu’aux acteurs militants et augmentera les misères du peuple.

RÉSEAU DE NOUVELLES DAWN (PAKISTAN) / ASIE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Phnom Penh Post