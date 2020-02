Fort de ses S-400 et de l’OTAN, le ‘puissant’ Erdogan menace l’escalade militaire en Syrie pour secourir les terroristes, suivant son plan initial avec alliés depuis 2011

Image d’archives

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’exprime lors d’une réunion à Ankara, en Turquie, le 11 février 2020. Erdogan a averti mardi le gouvernement syrien qu’il « paiera un prix très, très lourd » pour les attaques contre les troupes turques.

ISTANBUL – Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, menace d’intensifier les combats contre les forces gouvernementales syriennes après le meurtre lundi de soldats turcs. L’avertissement vient face aux appels à la retenue de Moscou, mais Erdogan fait face à une pression intérieure croissante pour une position sans compromis.

« Nous avons donné la réponse nécessaire et exercé des représailles en nature, mais cela ne suffit pas », a déclaré M. Erdogan mardi. L’armée turque a affirmé avoir touché plus de 100 cibles des forces de Damas lundi.

Ces frappes faisaient suite au meurtre de cinq soldats turcs par l’artillerie des forces syriennes dans la province d’Idlib.

Erdogan a déclaré mardi qu’il annoncerait les nouvelles mesures militaires qu’il prendrait. Il a rencontré lundi ses commandants militaires pour discuter de la situation en Syrie. [Raison de plus pour que la Syrie officielle et ses alliés les plus fidèles ripostent de la manière la plus foudroyante avec la plus grande force pour éjecter les forces occupantes, ce cheval de Troie, et même les poursuivre à domicile selon ce que permet le droit international].

En l’espace d’une semaine, [seulement – MIRASTNEWS] 12 soldats turcs ont été tués par les forces du régime à Idlib. Le président turc fait face à une pression intérieure croissante pour riposter.

« Qu’attendez-vous? Ne tournez pas autour du pot pendant que des soldats turcs sont martyrisés dans des attaques menées par des soldats d’un autre État » [en territoire syrien – MIRASTNEWS], a déclaré Meral Aksener, chef du parti IYI, lors d’une réunion du groupe parlementaire de son parti.

« (Le leader syrien Bashar al-) Assad est un meurtrier, un criminel et la source d’hostilité » [pas plus que les mangeurs de cœurs humains de l’ancienne ASL soutenus par la Turquie – MIRASTNEWS], a déclaré Devlet Bahceli, chef du MHP et partenaire de la coalition parlementaire de l’AKP d’Erdogan. Bahceli a fait monter la pression sur Erdogan, appelant les forces turques à marcher sur Damas, affirmant que jusqu’à la destitution d’Assad [selon l’action de départ engagée par la Turquie (les kurdes syriens ne sont qu’un prétexte), les Etats-Unis d’Amérique, le Qatar, l’Arabie Saoudite et autres alliés contre l’Etat syrien – MIRASTNEWS], il n’y aura « pas de paix ».

« En disant de telles choses, ils [Bahceli et Aksener] acculent Erdogan. Ils font pression sur lui, il peut se sentir obligé de prendre des mesures qu’il ne veut pas », a déclaré Soli Ozel, professeur de relations internationales à l’Université Kadir Has d’Istanbul.

Les analystes soulignent que le parti de Bahceli fait de plus en plus son chemin dans la base électorale nationaliste d’Erdogan AKP. « La base des relations extérieures [turques] doit être considérée à travers le prisme de la politique intérieure », a déclaré l’analyste Sezer Aydin.

Des soldats turcs boivent du thé dans la province syrienne d’Idlib, le 10 février 2020. La Turquie a déclaré qu’elle avait riposté aux forces gouvernementales syriennes lundi, après que des bombardements syriens [soi-disant – MIRASTNEWS] « intenses » avaient tué [seulement – MIRASTNEWS] cinq de ses soldats et blessé cinq autres.

Erdogan semble laisser toutes les options sur la table, l’armée turque continuant d’accélérer son déploiement à Idlib [comme force d’occupation en terre syrienne – MIRASTNEWS].

Ankara a mis en place 12 postes d’observation militaire à travers Idlib dans le cadre de l’accord de 2018 avec Moscou pour créer une [soi-disant – MIRASTNEWS] zone de désescalade visant à mettre fin aux combats entre le gouvernement syrien et les forces rebelles [, alors qu’Ankara continue à soutenir les forces terroristes de l’Armée syrienne libre (ASL)].

Alors que Moscou soutient Damas et Ankara soutient les rebelles [et les terroristes – MIRASTNEWS], les deux pays ont coopéré pour mettre fin à la guerre civile [, alors qu’Ankara jouant à la stratégie, camouffle son jeu et soutient son schéma de départ de destruction du régime nationaliste et humaniste syrien]. Mais l’escalade de la violence à Idlib exerce une pression croissante sur cette coopération.

Mardi, Moscou a appelé Ankara à mettre fin à ses opérations militaires [intempestives, illégales et inhumaines – MIRASTNEWS] contre Damas et à appliquer l’accord de désescalade de 2018 à Idlib [, que Ankara n’a jamais respecté la moindre ligne en profitant de cette trêve inespérée pour fournir plus de renfort aux terroristes, flouant ainsi la Russie et l’Iran, profitant de l’aubaine des contrats militaires actuels et futurs et du gazoduc commun, malgré ses antécédents mortels – MIRASTNEWS]. Des diplomates russes accusent les forces militaires turques de ne pas avoir désarmé les groupes désignés comme terroristes à Idlib, une accusation démentie par Ankara.

Mardi, une délégation diplomatique russe en visite en Turquie pour chercher une solution à Idlib est rentrée chez elle après que les pourparlers se soient terminés dans une impasse.

Les relations turco-russes ont subi de nouvelles pressions. « Nous espérons sincèrement que le gouvernement [turc] reverra ses relations avec la Russie », a déclaré Bahceli, décrivant les récents efforts diplomatiques sur Idlib comme « rien d’autre qu’un conte de fées ».

Les forces de Damas soutenues par la puissance aérienne russe continuent de progresser à Idlib [, mais gênées par les forces turques alliées aux terroristes – MIRASTNEWS]. Mardi, les rebelles ont perdu le contrôle de la dernière partie de l’autoroute M5 [, ce que semble démentir Damas – MIRASTNEWS], qui relie Damas à Alep, l’une des principales villes de Syrie.

Alors que les tensions entre Moscou et Ankara s’intensifient, Washington n’a pas tardé à apporter son soutien à son allié de l’OTAN. « Mes condoléances aux familles des soldats tués lors de l’attaque d’hier [lundi] à Idlib. Les attaques en cours par le régime Assad et la Russie doivent cesser », a tweeté le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo. « J’ai envoyé Jim Jeffrey à Ankara pour coordonner les mesures visant à répondre à cette attaque déstabilisatrice. Nous soutenons notre allié de l’OTAN #Turquie », [qui sauveur l’honneur de l’organisation en difficulté sur le terrain militaire – MIRASTNEWS], a-t-il ajouté.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique Jeffrey est le représentant spécial pour l’engagement syrien et l’envoyé spécial de la [soi-disant – MIRASTNEWS] Coalition mondiale pour vaincre Daesh. Arrivé mardi en Turquie, Jeffrey a déclaré que des menaces venaient d’Assad, et il coopérera étroitement avec « notre allié » la Turquie et souhaite apporter « tout soutien possible », [ce qui satisfait pleinement le président turc Erdogan qui n’a jamais caché sa mission de Cheval de Troie – MIRASTNEWS].

Le récent rapprochement d’Ankara avec Moscou a profondément tendu les relations turco-américaino-états-uniennes, avec la crainte [infondée – MIRASTNEWS] que la Turquie abandonne ses alliés occidentaux traditionnels.

« Washington souhaite mettre fin à cet éloignement », a déclaré Ozel. « Si vous regardez les déclarations des autorités américano-états-uniennes et de l’OTAN, elles soutiennent de plus en plus la Turquie et la position de la Turquie et la Turquie se rapproche de plus en plus des États-Unis d’Amérique et de ses alliés de l’OTAN. »

« Même à Ankara, ils réalisent finalement qu’ils ne peuvent pas aller aussi loin avec la Russie, les intérêts sont opposés », a-t-il ajouté. « Mais Erdogan ne voudra pas affronter les Russes [frontaliers – MIRASTNEWS] car ils ont beaucoup d’influence sur la Turquie ».

Le fort soutien de Washington à Ankara, selon les analystes, pourrait renforcer la main d’Erdogan lors d’une conversation téléphonique mercredi avec le président russe Vladimir Poutine, un appel qui, selon les analystes, pourrait bien déterminer la ligne de conduite d’Erdogan à Idlib et la trajectoire plus large de la politique étrangère turque.

Dorian Jones

La Russie ne peut pas rester assise et attendre de nouveaux développements à Idlib en Syrie – diplomate

Le chef du Département des organisations internationales du ministère russe des Affaires étrangères, Pyotr Ilyichev, a déclaré que les positions de l’armée syrienne et des forces russes à Idlib étaient quotidiennement critiquées.

© EPA-EFE / YAHYA NEMAH

MOSCOU – La Russie ne peut pas rester assise et attendre de nouveaux développements à Idlib en Syrie, où des terroristes bombardent quotidiennement les positions de l’armée syrienne, a déclaré mardi le chef du Département des organisations internationales du ministère russe des Affaires étrangères, Pyotr Ilyichev, lors de la cérémonie d’ouverture de la 9ème session du Modèle des nations unies à l’Académie diplomatique du Ministère des affaires étrangères.

En réponse à une question sur la façon dont les derniers développements à Idlib affectent les relations russo-turques, Ilyichev a rappelé le mémorandum sur la zone de désescalade à Idlib de septembre 2018 qui « réaffirme, premièrement, le respect de la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité de la République arabe syrienne, et que l’accord sur la création d’une zone de sécurité à Idlib est temporaire. » « En outre, il y avait des détails très importants, selon lesquels la Turquie s’est engagée à désengager une opposition modérée des terroristes, s’est engagée à créer une zone démilitarisée, s’est engagée à assurer le libre accès à deux autoroutes nationales – M-4 et M-5. Au cours de la dernière – ans et demi, rien n’a été fait « , a-t-il ajouté.

« Nous comprenons les difficultés auxquelles nos partenaires turcs sont confrontés. Cependant, les positions des forces syriennes, les positions des forces russes – la base aérienne de Hmeymim, les attaques de drones – subissent quotidiennement des tirs », a-t-il noté. [Existe-t-il des preuves que les turcs et leurs partenaires ne sont pas liés à ces attaques ? Dans le doute que fait-on ? – MIRASTNEWS]. « Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et attendre ce qui se passera à Idlib ensuite », a-t-il souligné.

La situation à Idlib a dégénéré après que les militaires russe et turc aient tenté à nouveau d’instaurer un régime de cessez-le-feu, mais les terroristes n’ont fait que renforcer leurs attaques. En conséquence, des spécialistes militaires russes et turcs ont été tués. En réponse, l’armée syrienne a pris le contrôle de la ville de Saraqib dans la province d’Idlib le 5 février. [Excellente résolution, est-elle suffisante ? – MIRASTNEWS].

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE

Faille-t-il envisager d’entrer manu-militari en Turquie pour libérer la Syrie ? – La Turquie ne se retirera pas d’Idlib malgré l’avancée des forces du régime – Akar

Dans une interview accordée à AP, le ministre de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que la Turquie ne quitterait aucun de ses 12 postes d’observation à Idlib et a averti que les soldats turcs avaient reçu l’ordre de riposter avec force contre les attaques d’Assad contre les postes militaires.

Un soldat turc marche près de véhicules militaires turcs à Hazano près d’Idlib, en Syrie, le 11 février 2020. (Reuters)

Le ministre turc de la Défense a déclaré mardi que quatre postes d’observation et deux positions militaires se trouvaient désormais sur le territoire contrôlé par le régime syrien alors que les forces du régime poursuivaient leur progression dans le dernier bastion de l’opposition, une offensive qui a exacerbé les tensions entre le régime syrien et la Turquie.

Dans une interview accordée à AP, le ministre de la Défense Hulusi Akar a déclaré que la Turquie ne quitterait aucun de ses 12 postes d’observation à Idlib et a averti que les soldats turcs avaient reçu l’ordre de riposter de force aux attaques du régime syrien contre les postes militaires.

« En cas d’action contre eux, ils ont reçu des instructions pour exercer des représailles encore plus puissantes », a déclaré Akar. « Si quelque chose se produit, il y aura des représailles. Nous nous attendons à ce que le régime ne prenne aucune mesure en aucune circonstance. »

La Turquie a récemment envoyé des troupes et des chars supplémentaires pour renforcer sa présence militaire dans le nord-ouest de la Syrie, où les forces du régime Assad ont avancé dans une offensive dévastatrice soutenue par la Russie qui a déclenché un exode massif de personnes.

La région syrienne d’Idlib près de la frontière avec la Turquie et des parties d’Alep voisine sont le dernier bastion détenu par l’opposition dans le pays ravagé par la guerre.

La poussée des forces du régime dans les villes et villages de la province au cours des derniers mois a mis la Turquie en colère.

Deux affrontements distincts entre le régime et les troupes turques ont fait de nombreux morts.

Selon le ministère turc de la Défense, lors de deux attaques distinctes du régime syrien, 12 soldats turcs et un entrepreneur ont été tués, plus de 200 éléments du régime ont été éliminés.

Akar a parlé alors que les forces du régime s’approchaient de la capture de la dernière partie détenue par l’opposition d’une autoroute M5 stratégique reliant le sud et le nord de la Syrie, ce qui placerait la route sous le contrôle total d’Assad pour la première fois depuis 2012.

Avec le soutien de la Russie, les troupes du régime sont à l’offensive depuis des semaines à Idlib et dans certaines parties d’Alep, déclenchant une crise humanitaire avec quelque 700 000 personnes fuyant leurs maisons et se dirigeant vers le nord en direction de la frontière turque.

Akar a déclaré que la Turquie pressait la Russie d’utiliser son influence sur Assad pour s’assurer que ses forces se retirent sur une ligne de cessez-le-feu préalablement convenue et pour quitter une route stratégique.

« Nous avons demandé aux éléments du régime de se retirer immédiatement de la route M5 et nous continuerons de demander [pour cela] », a déclaré Akar.

« Nous voulons [qu’ils] cessent immédiatement ces attaques du régime, pour [garantir] que le cessez-le-feu soit respecté et, à son tour, que les gens retournent chez eux, sur leurs terres », a déclaré le ministre. [Rappel : depuis que la Turquie, deuxième puissance militaire de l’OTAN, s’est engagée à pacifier la zone qu’elle gère, les groupes terroristes ont au contraire multiplié leurs attaques contre les troupes syriennes et les bases militaires russes – MIRASTNEWS].

Le ministre a insisté sur le fait que l’objectif de la Turquie à Idlib est de consolider un accord de cessez-le-feu pour la région qui a été négocié en 2018 et d’empêcher un flux de réfugiés.

Le cessez-le-feu, qui s’est effondré depuis, a été négocié par la Russie, qui soutient Assad, et la Turquie, qui soutient certains groupes d’opposition dans la région.

Akar a pris la parole quelques heures avant son départ d’Ankara pour une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles.

Interrogé sur les attentes de la Turquie à l’égard de la réunion, Akar a appelé les alliés « concrets » à arrêter l’agression d’Assad à Idlib, qui, selon lui, déclencherait une nouvelle vague de réfugiés qui menacerait l’Europe et au-delà. Il a également averti que la situation humanitaire à Idlib entraînerait une radicalisation accrue.

«Les pays de l’OTAN, l’OTAN, l’Europe et le monde doivent examiner cette question de plus près et doivent apporter un soutien sérieux et concret», a déclaré Akar.

«Les gens qui perdent leurs maisons et leurs ménages essaient de faire les choses en désespoir de cause, ce qui renforce les mains des radicaux. Et d’une manière ou d’une autre, ouvre la voie à la radicalisation», a-t-il déclaré.

La Syrie affirme que les attaques turques ne pourront pas protéger les terroristes

Alors que la Turquie poursuit son déploiement militaire à la frontière syrienne, l’armée syrienne a déclaré que les attaques turques ne réussiraient pas à protéger le terrorisme ou à arrêter les opérations de l’armée à Idlib et à l’ouest d’Alep.

Le commandement général de l’armée et des forces armées a déclaré que les attaques turques ne réussiraient pas à protéger le terrorisme ni à dissuader l’armée de poursuivre ses opérations dans la province d’Idleb et à l’ouest d’Alep pour les nettoyer du terrorisme sous toutes ses formes et pour rétablir la sécurité et la stabilité dans toutes les régions de la Syrie, a rapporté l’agence de presse SANA.

Dans un communiqué publié mardi, le commandement général a déclaré que le régime turc continue d’intensifier ses actes d’agression et ses transgressions contre la géographie syrienne en violation du droit international et du concept de souveraineté des États indépendants dans le but de stopper l’avancée de l’armée arabe syrienne et d’empêcher la chute de groupes terroristes armés à Idlib et à l’ouest d’Alep.

SANA a cité le commandement général disant que: «le régime turc a déployé de nouvelles forces militaires et intensifié son agression de manière intensive, ciblant les zones peuplées de civils et les positions des unités de l’armée avec des obus pour aider les terroristes à garder le contrôle sur le territoire, continuer à utiliser des civils comme boucliers humains, et commettre des crimes systématiques et le vandalisme.»

En conséquence, le communiqué indique que les forces armées continueront de s’acquitter de leurs devoirs constitutionnels et nationaux et qu’elles sont prêtes à répondre aux attaques de l’occupation turque et à défendre la sécurité du pays et de son peuple.

D’un autre côté, l’État turc qui a déjà envahi certaines parties de la Syrie et soutient les mercenaires d’al-Nusra à Idlib, a accru son déploiement militaire à la frontière syrienne au milieu des affrontements intensifiés avec les forces du régime de Damas ces derniers jours. Un convoi de 60 véhicules militaires est arrivé dans les districts de Hassa et Kırıkhan de la province de Hatay, à la frontière de la Syrie.

AKAR DEMANDE LE SOUTIEN DE L’OTAN

Dans l’intervalle, le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar, a appelé l’OTAN, l’Europe et le monde à fournir un «soutien concret» concernant la crise d’Idlib.

Dans une interview à l’Associated Press, le ministre de la Défense Hulusi Akar a déclaré que la Turquie ne quitterait aucun de ses 12 postes d’observation à Idlib et a averti que les soldats turcs avaient reçu l’ordre de riposter de force aux attaques syriennes contre les postes militaires.

« En cas d’action contre eux, ils ont reçu des instructions pour exercer des représailles encore plus puissantes », a déclaré Akar. « Si quelque chose se produit, il y aura des représailles. Nous nous attendons à ce que le régime ne prenne aucune mesure en aucune circonstance. »

«Nous avons répété à maintes reprises que nous ne retirerions pas notre personnel, nos soldats de là. Ils poursuivront leur mission « , a-t-il ajouté.

JEFFREY À ANKARA

À une époque de confrontations répétées entre les régimes syrien et turc, l’envoyé spécial des Etats-Unis d’Amérique pour la Syrie, James Jeffrey, s’est rendu à Ankara, la capitale turque, pour discuter des derniers développements concernant Idlib.

Jeffrey a déclaré qu’ils étaient en Turquie pour observer la situation avec le gouvernement turc, en faisant remarquer qu’ils voulaient fournir un soutien autant que possible.

