© REUTERS / Larry Downing / Fichiers

WASHINGTON – Les agences de renseignement américaines-états-uniennes et ouest-allemandes possédaient clandestinement le premier fabricant mondial d’appareils de chiffrement, la société suisse Crypto AG, bénéficiant tout au long de la guerre froide d’un accès direct à des secrets étroitement gardés dans plus de 120 pays, a rapporté le Washington Post. Mardi.

« C’était le coup d’État du renseignement du siècle », a déclaré le journal citant un rapport de la CIA. «Les gouvernements étrangers payaient beaucoup d’argent aux États-Unis d’Amérique et à l’Allemagne de l’Ouest pour le privilège de voir leurs communications les plus secrètes lues par au moins deux (et peut-être jusqu’à cinq ou six) pays étrangers.»

Pendant des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale et jusque dans le XXIème siècle, Crypto vendait des équipements sophistiqués pour la correspondance codée à des clients d’État du monde entier, dont l’Iran, l’Inde et le Pakistan, des pays d’Amérique latine et le Vatican, selon le rapport.

Selon la publication, à partir de 1970, la CIA et la National Security Agency, ainsi que leurs partenaires allemands, contrôlaient presque tous les aspects des opérations de l’entreprise, y compris «les décisions d’embauche, la conception de sa technologie, le sabotage de ses algorithmes et la direction de ses objectifs de vente».

« Ensuite, les espions américains-états-uniens et ouest-allemands se sont assis et ont écouté », écrit le Washington Post. « Ils ont surveillé les mollahs iraniens pendant la crise des otages de 1979, ont fourni des renseignements sur l’armée argentine à la Grande-Bretagne pendant la guerre des Malouines, ont suivi les campagnes d’assassinat de dictateurs sud-américains et ont surpris des responsables libyens se félicitant du bombardement d’une discothèque de Berlin en 1986 ».

L’Union soviétique et la Chine, les principaux adversaires des États-Unis d’Amérique, n’ont jamais été des clients de Crypto, méfiants des risques d’une telle coopération.

L’agence d’espionnage allemande, la BND, a quitté l’opération au début des années 1990, vendant sa participation à la CIA, qui n’a emboîté le pas qu’en 2018, selon la publication. La même année, l’entreprise a été démantelée, mais ses produits sont toujours utilisés dans plus d’une douzaine de pays, a écrit le Washington Post.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

La présence militaire turque sur le sol syrien vise à sauver des terroristes [mangeurs de cœurs humains – MIRASTNEWS]: Damas

Un convoi militaire turc de chars et de véhicules blindés passe près du nord-ouest de la ville syrienne d’Idlib, près de la frontière syro-turque, le 8 février 2020 (photo de l’AFP).

Le gouvernement syrien a ‘fermement’ condamné le déploiement par la Turquie de plus de renforts militaires dans les zones tenues par des militants dans les provinces nord du pays assiégées d’Idlib et d’Alep, soulignant que de telles actions ne parviendront pas à sauver les groupes terroristes qui ciblent les civils dans le pays arabe ravagé par la guerre.

«Le régime turc poursuit son agression contre la souveraineté et l’intégrité des terres syriennes en déployant davantage de forces à Idlib et dans ses campagnes ainsi qu’à Alep, ciblant les zones peuplées et certains points militaires afin de sauver ses mandataires des tenues terroristes qui ont a été vaincu à la suite des avancées de l’armée syrienne», a déclaré mardi à l’agence de presse officielle syrienne SANA une source officielle anonyme du ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés.

La source a ajouté que le gouvernement de Damas rejette catégoriquement toute présence militaire turque sur le territoire syrien, car elle constitue une violation flagrante du droit international, une agression flagrante contre la souveraineté syrienne, contredit les termes des accords d’Astana et de Sotchi concernant la zone de désescalade dans Idlib et la persistance de la Turquie à ignorer ses obligations et à agir hors de la loi.

« De tels actes d’agression ne parviendront pas à sauver des organisations terroristes, car l’armée arabe syrienne continuera de poursuivre ses membres jusqu’à ce qu’ils soient complètement éliminés et que chaque centimètre des territoires syriens soit repris », a indiqué la source.

Erdogan: la Turquie va annoncer de nouvelles mesures contre la Syrie [Il n’est pas possible malgré leur souplesse calculée de faire confiance aux autorités turques qui agissent selon des stratégies prédéterminées par l’OTAN et leurs intérêts primordiaux de reconstitution de l’empire ottoman – MIRASTNEWS].

Par ailleurs, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que la Turquie allait bientôt annoncer une série de nouvelles mesures contre les récentes attaques contre des soldats turcs dans la province syrienne d’Idlib [après avoir tué par préméditation, cyniquement en complicité avec les terroristes mangeurs de cœurs humains, en territoire syrien, des soldats syriens – MIRASTNEWS].

« Nous avons donné la réponse nécessaire et exercé des représailles en nature mais cela ne suffit pas », a déclaré le président turc, ajoutant qu’il partagerait mercredi les détails des étapes.

Russie: toutes les attaques contre les forces syriennes et russes doivent cesser

Par ailleurs, la Russie a déclaré mardi que toutes les attaques contre les forces gouvernementales russes et syriennes dans la province syrienne d’Idlib devraient cesser et que les accords qu’elle avait conclus avec la Turquie sur le conflit devaient être maintenus.

« Pour le moment, nous considérons que la chose la plus importante est la mise en œuvre … d’accords (entre la Russie et la Turquie) … et bien sûr la suppression de toute activité terroriste dirigée contre les forces armées syriennes et les installations militaires russes », Kremlin Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes à Moscou.

« Nous considérons de telles sorties d’Idlib inacceptables », a noté le haut responsable russe

Peskov a également déclaré qu’il n’était pas prévu actuellement que le président Vladimir Poutine et son homologue turc tiennent des entretiens en face à face sur la Syrie, mais a déclaré qu’une telle réunion pourrait être organisée rapidement si nécessaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Ceux qui ont fourni les armes chimiques, les drones et la technologie militaire aux terroristes en Syrie, pourraient fournir également la technologie et le savoir faire nucléaires et biologiques. Quelle sera alors la réaction instantanée des forces progressistes face à cette trahison ? Pourraient-elles finalement se laisser surprendre et dépasser par les stratégies adverses?