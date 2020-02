Une Amérique décadente est-elle une Amérique technologiquement stagnante?

L’Amérique stagne-t-elle technologiquement depuis un demi-siècle? C’est apparemment l’un des principaux arguments trouvés dans le chroniqueur du New York Times et l’AEI visitant le prochain livre de son collègue Ross Douthat, The Decadent Society: How We Became the Victims of Our Own Success.

Maintenant, je n’ai pas lu ce livre. Mais il vient d’être revu par l’entrepreneur et capital-risqueur Peter Thiel, qui cite le passage suivant, je suppose avec précision: «Au cours des deux dernières générations», écrit Douthat, «le seul changement vraiment radical a eu lieu dans les appareils que nous utilisons pour la communication et le divertissement, de sorte qu’une seule des grandes inventions du XIXe siècle [l’eau courante] occupe toujours une place plus importante dans notre existence quotidienne que la plupart de ce que nous considérons comme des percées technologiques de nos jours».

Donc la thèse de Robert Gordon, ainsi que l’argument Twitter vs Flying Cars de Thiel. Et cette stagnation est le résultat, eh bien, de la «décadence», je suppose. Maintenant que je n’ai pas lu le livre, je vais garder mon analyse générale.

Tout d’abord, toutes les grandes théories sur la stagnation technologique des Etats-Unis d’Amérique, comme en témoignent nos chiffres de productivité mesurés, doivent reconnaître que ce n’est pas seulement une chose américano-états-unienne. Le ralentissement s’est produit dans des dizaines de pays, et chaque économie avancée produit des livres blancs sur le problème. Et certaines de ces recherches indiquent des explications non sociologiques. Par exemple, la production des Etats-Unis d’Amérique est plus importante dans les secteurs de services à faible productivité tels que les soins de santé. Cela dit, je crains que l’Amérique ne soit devenue une société moins tournée vers l’avenir. Il sera intéressant de voir comment l’analyse de Douthat se synchronise avec cette vue.

Deuxièmement, n’oubliez pas l’évidence. La science est difficile. Le progrès technique est difficile. Le progrès n’est pas naturel. Et les bonnes idées deviennent plus difficiles à trouver. À ce titre, nous devons consacrer plus de ressources à leur recherche. Et nous devons faire en sorte que les obstacles au progrès restent faibles.

Troisièmement, ne confondez pas progrès technologique et gains de productivité. Peut-être que notre avenir technologique est déjà là – il n’est tout simplement pas réparti uniformément, pour (peut-être) modifier William Gibson. Nous pouvons avoir un problème de diffusion plutôt qu’un problème d’innovation. Il faut du temps pour exploiter les nouvelles technologies, que ce soit le moteur électrique ou l’intelligence artificielle. Les progrès sont irréguliers. Et peut-être que nous ne savons pas comment les dernières avancées informatiques progressent déjà dans l’économie dans les années 2000. Il est trop tôt pour supposer que donner à l’humanité un accès facile à toutes les connaissances humaines à travers une petite vitre dans ses poches n’est pas un problème, ou que la modification génétique CRISPR n’est pas un problème.

Quoi qu’il en soit, j’ai très hâte de lire ce livre.

