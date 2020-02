Près du quart des lycées généraux et technologiques les « plus performants » de France se situe dans l’académie de Créteil, selon l’analyse faite par AEF info des Ival 2018 rendus publics le 20 mars 2019. La proportion est quasiment la même concernant les lycées professionnels. En revanche, en proportion du nombre total de lycées par académie, ce sont les académies de Corse, pour les LGT , et de la Réunion, pour les LP , qui placent le plus de leurs lycées parmi les « plus performants ». Les académies de Lille, Paris et Versailles sont aussi bien représentées.

Les Ival de la session 2018 sont rendus publics par le ministère de l’Éducation nationale mercredi 20 mars 2019. La méthodologie utilisée par la Depp pour déterminer ces indicateurs (1) est la même que celle de la session 2017, à partir de trois « valeurs ajoutées » (VA), calculées à partir des données de l’année 2017-2018 : celle du taux de réussite au bac, celle du taux d’accès au bac et celle du taux de mentions au bac, qui sont, pour chacune d’entre elles, déterminées à partir du calcul « taux observé – taux attendu ».

AEF info a choisi, cette année, de regarder dans quelle académie sont situés les 200 lycées généraux et technologiques (LGT) les « plus performants » d’un côté, et les 200 lycées professionnels (LP) les « plus performants » de l’autre (2). Pour ce faire, AEF info a utilisé la méthodologie suivante :

le résultat pour chaque lycée correspond à la moyenne des trois valeurs ajoutées, ce qui permet de prendre en compte de manière équivalente les lycées qui font réussir leurs élèves (VA du taux de réussite), les lycées « accompagnateurs » (VA du taux d’accès), autrement dit qui ne sélectionnent pas leurs élèves entre la première et le baccalauréat, et les lycées qui parviennent à « tirer le meilleur de leurs élèves » (VA du taux de mentions).

seuls les lycées qui ont présenté plus de 100 élèves au baccalauréat pour les LGT et plus de 40 pour les LP ont été pris en compte, la moyenne nationale étant respectivement de 228 et 82, afin d'éviter le biais de variables trop fortes dues à de trop petits effectifs. Cela revient à observer 1 843 LGT et 1 633 LP (respectivement 79,6 % des LGT et 80,6 % des LP de l'étude de la Depp) (3).

les lycées publics et privés sont dans le classement.

Ces 200 LGT et 200 LP sont ainsi ceux qui présentent les meilleurs résultats par rapport à ceux attendus.

1/4 des lycées GT « les plus performants » sont dans l’académie de Créteil

Les 3 académies franciliennes parmi les 6 premières. Selon ces critères, c’est l’académie de Créteil qui compte le plus grand nombre de lycées généraux et technologiques « performants » : 44 sur 200. Sur ces 200 lycées, 120 sont publics et 80 privés. Les deux premiers de ce classement sont d’ailleurs de cette académie : les lycées Alfred-Nobel de Clichy-sous-Bois (93) et Louise-Michel de Bobigny (93). Suivent les académies de Lille (20 lycées), Paris (19), Aix-Marseille (18), Versailles et Strasbourg (15). Les académies de Caen, La Guadeloupe, Limoges, Reims et Rouen ne présentent pas de lycées parmi les 200 premiers.

La Corse en tête, relativement au nombre total de LGT. Le classement de lycées établi par AEF info correspond peu ou prou à celui du nombre total de lycées GT par académies : par exemple, Créteil est la 2e académie à comporter le plus de LGT (présentant au moins 100 candidats au bac) en France et Lille la 3e. En revanche, des particularités peuvent être observées : Paris se retrouve en troisième position du classement des lycées performants alors qu’elle n’est que la 8e académie en termes de nombre de lycées.

La Corse arrive en tête au classement du taux de meilleurs lycées par rapport au nombre total de lycée : 3/4 de ses lycées font partie des 200 « performants ». A contrario, Nantes, 4e académie sur le nombre total de lycées, est la 23e académie ex æquo en termes de taux de lycées performants.

Un taux de réussite attendu plus faible à Créteil. En outre, une autre des raisons possibles pouvant expliquer la première place de Créteil, en valeur absolue, est le fait que son taux de réussite attendu est plus faible que la moyenne nationale (89 % contre 92 %), lui permettant d’obtenir une valeur ajoutée plus importante que d’autres académies, comme Nantes et Rennes qui ont elles un taux de réussite attendu de 95 %.

La répartition des 200 lycées GT les plus « performants » par académie

Cliquez sur les onglets pour comparer le nombre de lycées GT « performants » par académie, le taux de lycées « performants » par rapport au nombre total de LGT par académie et le nombre total de LGT dans chaque académie.

Nombre de lycées « performants »Taux de lycées « performants » par académie (en %)Nombre total de lycées ROUEN 44 CRÉTEIL 20 LILLE 19 PARIS 18 AIX-MARSEILLE 15 STRASBOURG 15 VERSAILLES 10 MONTPELLIER 7 CORSE 7 GRENOBLE 6 BORDEAUX 6 CLERMONT-FERRAND 5 LA RÉUNION 5 NICE 3 NANCY-METZ 3 RENNES 2 AMIENS 2 DIJON 2 GUYANE 2 LYON 2 MARTINIQUE 2 POITIERS 2 TOULOUSE 1 BESANÇON 1 NANTES 1 ORLÉANS-TOURS 0 CAEN 0 GUADELOUPE 0 LIMOGES 0 REIMS 0 ROUEN

Créteil aussi en tête pour les lycées professionnels

Lille et Paris aussi bien placées. Concernant les lycées professionnels, c’est également dans l’académie de Créteil que se situe une grande partie des établissements les plus « performants » : 41 sur 200. Sur ces 200 lycées, 138 sont publics et 62 privés. Le premier LP, selon ces critères, est le lycée Georges-Brassens de Villeneuve-le-Roi (94). Viennent ensuite les académies de Lille (18 lycées), Versailles (13), Lyon (12), Rennes et Paris (10). Seule l’académie de Limoges ne présente pas de lycées parmi les 200 premiers.

La Réunion en tête, relativement au nombre total de LP. Là encore, le classement correspond peu ou prou à celui du nombre total de LP par académies : Créteil est la 2e académie en termes de nombre total de LP (présentant au moins 40 candidats au bac), Lille 3e, Versailles 1re. Grenoble, en revanche, est la 4e académie au nombre total de lycées mais n’est que 13e au classement des 200 lycées « performants ». À l’inverse, La Réunion place 9 de ses 24 LP parmi les 200 « performants » et la Guadeloupe 6 de ses 17 LP.

Un taux de réussite attendu plus faible à Créteil. Également, une autre des raisons possibles pouvant expliquer la première place de Créteil, en valeur absolue, est que, pour les lycées professionnels aussi, son taux de réussite attendu est plus faible que la moyenne nationale (79 % contre 84 %), lui permettant d’obtenir une valeur ajoutée plus importante que d’autres académies, comme Nantes qui a, elle, un taux de réussite attendu de 89 %.

La répartition des 200 lycées professionnels les plus « performants » par académie

Cliquez sur les onglets pour comparer le nombre de lycées professionnels « performants » par académie, le taux de lycées « performants » par rapport au nombre total de LP par académie et le nombre total de LP dans chaque académie.

Nombre de lycées « performants »Taux de lycées « performants » par académie (en %)Nombre total de lycées LIMOGES 41 CRÉTEIL 18 LILLE 13 VERSAILLES 12 LYON 10 PARIS 10 RENNES 9 LA RÉUNION 9 NANCY-METZ 8 NANTES 7 MONTPELLIER 6 GUADELOUPE 6 REIMS 6 GRENOBLE 5 CLERMONT-FERRAND 5 ROUEN 4 DIJON 4 NICE 4 STRASBOURG 4 AIX-MARSEILLE 4 BORDEAUX 3 ORLÉANS-TOURS 2 MARTINIQUE 2 BESANÇON 2 CAEN 2 TOULOUSE 1 CORSE 1 GUYANE 1 POITIERS 1 AMIENS 0 LIMOGES

En huit cartes, les académies qui décrochent les palmes

A l’heure des résultats du baccalauréat 2014, plusieurs études et rapports de l’Education nationale soulignent que l’école de la République est aussi l’école des inégalités et que les chances ne sont pas les mêmes partout et pour tous.

Publiée par le ministère de l’Education, Géographie de l’école 2014 analyse les différences entre académies. Elaboré avec le Céreq (centre d’études et de recherches sur les qualifications), l’Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire replace le décrochage dans l’espace géographique. Huit cartes pour mieux comprendre.

Toutes voies confondues, le taux de réussite au baccalauréat dépasse 90% dans les académies de Rennes, Nantes et Grenoble à la session 2013. Dans la voie générale et technologie, Rennes, Nantes et Grenoble restent les académies les plus performantes, auxquelles s’ajoutent en 2013 la Corse et Strasbourg. A l’opposé, les académies de Créteil, Amiens et la Guadeloupe obtiennent moins souvent le diplôme, voire beaucoup moins à Mayotte et en Guyane. Dans la voie professionnelle, les leaders en 2013 sont Rennes, Nantes, Grenoble, Caen et Bordeaux. Le taux de réussite de la voie professionnelle augmente très légèrement en 2013, après trois années consécutives de baisse.

Le gouvernement a fait une priorité de la lutte contre le décrochage scolaire. Parmi ses promesses de campagne, François Hollande s’est même engagé à réduire de moitié le nombre de décrocheurs à la fin de son quinquennat. En 2010, ils étaient 12% de jeunes de 18 à 24 ans sortis du système scolaire et n’ayant aucun diplôme, ou pour certains seulement le brevet. Dans trois académies –Nantes, Lyon et Toulouse–, ce taux est inférieur à 10%. Il dépasse en revanche les 15% dans celles d’Amiens, de Corse et des départements d’outre-mer.

En moyenne le coût annuel d’un collégien est de 5 570 euros, contre 3 130 euros pour un écolier et 7 660 euros pour un lycéen. Entre 2008 et 2011, le coût du collégien a chuté de 1,6%, une baisse qui est restée relativement uniforme sur tout le territoire (–4,2% dans le Limousin, et –0,3% en Franche­Comté). A l’inverse des zones urbanisées, les régions à prédominance rurale ont des coûts généralement plus élevés en raison d’une taille inférieure des établissements et de taux d’encadrement par élève plus importants.

En 2013, 9,6% des jeunes de 17 ans ou plus éprouvent des difficultés de lecture, selon les évaluations faites à l’occasion de la Journée défense et citoyenneté (JDC, anciennement JAPD). Parmi eux, 4,1% ont une compréhension «très faible» et un déficit important de vocabulaire. Les jeunes le plus souvent en difficulté vivent surtout dans les départements du Nord et dans ceux autour de l’Ile-­de-­France – ils sont 17,6% dans l’Aisne et 14,9% dans la Somme – ainsi que dans le Cher (12,3%) et dans l’Indre (12%).

A la rentrée 2013, 11,4% des élèves sont arrivés avec au moins un an de retard en sixième. Une proportion en diminution constante depuis dix ans, en raison de la politique de limitation des redoublements, coûteux et largement inefficaces. Le retard des élèves est moindre dans les académies de l’ouest, réputées pour leurs bons résultats. A l’entrée en seconde, par exemple, celle de Rennes peut se targuer d’un des taux les plus bas. Alors qu’il reste élevé dans les académies avec de grandes agglomérations comme Aix­-Marseille et l’Ile-­de­-France.

A la rentrée 2013, l’enseignement privé accueillait plus d’un collégien ou lycéen sur cinq, en moyenne. La part du secteur privé est proche dans les différents cycles du second degré, légèrement plus forte dans l’enseignement professionnel. Cette part du privé est historiquement la plus forte à l’Ouest, dans les académies de Rennes et de Nantes, qui dépassent les 36%. A l’opposé, celles de Corse, Créteil, Limoges et des DOM scolarisent moins d’un collégien ou lycéen sur six dans le privé.

Les académies les moins attractives sont celles de Créteil, de Versailles et dans une moindre mesure d’Amiens. Pour combler les besoins, on y affecte chaque année la moitié des jeunes profs sortant de formation. A Versailles et Créteil, les demandes de départ de profs titulaires sont quatre fois plus nombreuses que les demandes d’entrée en premier vœu. L’académie de Paris, l’une des plus difficiles à obtenir, est jugée «ambivalente» : elle est l’une des plus demandées mais avec aussi de nombreuses demandes de sortie non satisfaites.

Avec un peu plus de 29% de profs agrégés, Paris est la championne toutes catégories. Cela s’explique : la capitale compte de nombreuses classes préparatoires, de «grands lycées» et très peu d’établissements professionnels. Les académies de Lyon, de Créteil et de Versailles, qui viennent ensuite, abritent autour de 17% d’agrégés. A l’opposé, les académies d’outre- mer en ont très peu – entre 5,8% et 9% – mais elles emploient de nombreux contractuels.

