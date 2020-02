Erdogan aide les terroristes et veut s’emparer d’Idlib, il demande aux forces syriennes de quitter immédiatement Idlib, terre syrienne et refuse d’attendre jusqu’à la fin du mois

Le président Erdogan n’a pas chassé les terroristes comme convenu avec les russes et les iraniens, ni ramené la paix et la sérénité dans cette zone, au contraire les terroristes se sont multipliés et renforcés depuis que les troupes turques s’y sont installées, attaquant même avec la bénédiction turque les forces armées russes et syriennes depuis cette zone syrienne, semble-t-il de désescalade confiée aux turcs, avec parfois des drones ! Qui leur a donné cette technologie? Et cela se passe comme avec la technologie et le savoir-faire des armes chimiques. La Russie et l’Iran auraient-ils commis une erreur majeure en lui faisant confiance ? Après avoir dépouillé la Syrie de ses industries et autres ressources et richesses dès 2011, pourquoi Erdogan qui avait trouvé comme prétexte les kurdes syriens ne retire pas ses troupes d’occupation de la Syrie au moment où les forces gouvernementales syriennes sont en mesure de rétablir la paix sur toute l’étendue du territoire syrien? Les troupes syriennes sont-elles prêtes et en mesure de relever le défi pour bouter dehors ces forces néo-ottomanes et même les raccompagner à domicile sous la pression du feu ardent? Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS

© REUTERS / Umit Bektas

ANKARA – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exigé samedi que les forces gouvernementales syriennes se retirent immédiatement des zones proches des postes d’observation turcs à Idlib, revenant sur sa promesse précédente d’attendre la décision jusqu’à la fin du mois de février.

« Jusqu’à ce que les forces du régime [gouvernement syrien] se retirent au-delà des frontières [de la zone de désescalade d’Idlib] définies dans l’accord de Sotchi, le problème ne sera pas résolu. S’ils ne partent pas, nous ferons ce travail sans attendre jusqu’à ce que fin février », a déclaré Erdogan dans un discours à Istanbul, diffusé par la chaîne NTV.

Erdogan a menacé à plusieurs reprises une action militaire à moins que les forces armées syriennes ne mettent fin à leurs opérations à Idlib et ne se retirent de la zone de désescalade d’ici la fin du mois.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Un convoi militaire turc est vu près de la ville d’Idlib, en Syrie, le mercredi 12 février 2020

La situation à Idlib est tendue depuis des mois. Les tensions ont récemment augmenté après que des unités militaires turques eurent été attaquées par les forces gouvernementales syriennes, et deux hélicoptères syriens avaient été abattus.

Ankara a accusé les forces gouvernementales syriennes d’avoir violé le cessez-le-feu à Idlib et a menacé les forces militaires à moins que la situation ne change. Damas, à son tour, a défendu son droit de riposter contre la poursuite des attaques militantes contre les civils et les forces gouvernementales à Idlib.

Traduction : MIRASTNEWS

Source: Sputnik News

La Turquie envoie du matériel militaire à des terroristes en Syrie – Source

© AFP 2019 / MAHMOUD TAHA

Les terroristes du Front Nusra ont abattu deux hélicoptères de l’armée syrienne en Syrie cette semaine, l’escalade survenant au milieu des tensions qui font rage entre Damas et Ankara, qui ont dégénéré en une guerre par balle cette semaine après que l’artillerie syrienne a frappé lundi un poste d’observation turc dans la province rebelle.

Une grande partie du matériel militaire turc envoyé en Syrie est entre les mains de Jabhat al-Nusra* immédiatement après avoir franchi la frontière, a déclaré samedi à Sputnik une source diplomatique et militaire.

Selon la source, qui a demandé à rester non identifiée, la zone de désescalade syrienne d’Idlib contient désormais plus de 70 chars d’origine turque, environ 200 véhicules blindés et 80 pièces d’artillerie.

La source a indiqué que les véhicules blindés turcs, mal conduits par leurs équipages terroristes non formés, sont de plus en plus repérés par l’armée syrienne. « Rien que la semaine dernière, les forces gouvernementales repoussant les attaques de militants ont détruit plus de 20 chars et véhicules de combat d’infanterie fournis par la Turquie » [ce qui rend de plus en plus nerveux Edogan – MIRASTNEWS], a indiqué la source.

La source a également indiqué que les systèmes de défense aérienne MANPAD fabriqués par les États-Unis d’Amérique et utilisés par des terroristes à Idlib provenaient de stocks militaires turcs. « Les MANPADS des Etats-Unis d’Amérique qui étaient au service des forces armées turques, auxquelles les militants n’avaient pas accès auparavant, sont tombés entre les mains des terroristes grâce aux livraisons turques », a indiqué la source.

Appelant le déploiement de ces armes à Idlib une source de préoccupation « majeure », la source a averti que « personne à Ankara, et en particulier à Washington, ne sait où ces armes finiront à l’avenir ».

© AP Photo / Ghaith Alsayed Un hélicoptère du gouvernement syrien est abattu par un missile dans la province d’Idlib, en Syrie, le mardi 11 février 2020 (Fichier)

La Turquie est également responsable de la fourniture d’uniformes de l’armée turque à des militants terroristes à Idlib, a déclaré la source, affirmant que cela était une autre source de préoccupation, car cela permet aux terroristes d’attaquer les forces syriennes sous couvert de troupes turques, avec lesquelles la Syrie et ses partenaires ont cherché à éviter une escalade.

Enfin, la source a affirmé qu’Ankara continuait de transférer du personnel, des armes et du matériel à Idlib, malgré les déclarations d’Ankara sur la recherche d’une solution diplomatique au conflit.

Les autorités turques n’ont pas immédiatement commenté les allégations de la source.

© AFP 2019 / Omar Haj Kadour Le 10 février 2020, un combattant rebelle syrien tire à distance une roquette à partir d’un lanceur monté sur un camion dans une position dans la campagne d’Idlib vers des positions des forces du régime dans la campagne sud de la province d’Alep en Syrie.

La Turquie menace une campagne à grande échelle à Idlib

Plus tôt dans la journée, le vice-président turc Fuat Oktay a déclaré aux médias turcs qu’Ankara utiliserait la force pour chasser complètement l’armée syrienne d’Idlib, à moins que Damas ne retire ses forces de la province à la fin du mois. «Le régime doit le savoir: si les attaques contre nos militaires continuent, la Turquie ne connaîtra pas de limites [dans ses représailles]. Ce message a été clairement transmis à la Russie», a déclaré Oktay.

Deux hélicoptères de l’armée syrienne ont été abattus dans le nord de la Syrie au cours de la semaine dernière, l’un des hélicoptères étant tombé au-dessus d’Idlib mardi, et un deuxième détruit au-dessus d’une zone contrôlée par les militants de la province voisine d’Alep. Les terroristes de Nosra seraient responsables de la destruction des deux hélicoptères.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Un convoi militaire turc est vu près de la ville d’Idlib, en Syrie, le mercredi 12 février 2020

La Turquie a fait état de la «neutralisation» de dizaines de soldats syriens cette semaine, dont une attaque massive contre 115 cibles de l’armée syrienne à Idlib lundi en réponse à une frappe d’artillerie sur un poste d’observation turc dans la région, qui a tué huit ressortissants turcs et blessé plusieurs autres. Vendredi, le Centre pour la réconciliation en Syrie, affilié au ministère russe de la Défense, a réfuté les allégations de l’armée turque concernant la mort de « dizaines » de soldats syriens, qualifiant ces affirmations d’irresponsables et avertissant qu’elles pourraient conduire à une escalade et à des décisions hâtives.

La Syrie a commencé une opération antiterroriste à Idlib en décembre après que des militants aient violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu de 2017 négocié par la Russie, l’Iran et la Turquie, tuant des dizaines de soldats syriens lors de frappes d’artillerie et d’attaques sournoises. Cette semaine, Damas a promis de continuer à combattre les terroristes à Idlib et dans tout le pays malgré les menaces turques, et a accusé le président Recep Tayyip Erdogan de soutenir, d’armer et de former des terroristes opérant dans la région.

© AP Photo / Les forces du gouvernement syrien entrent dans le village de Tel-Toukan, dans la province d’Idlib

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a déclaré que la Turquie était responsable de l’escalade des tensions à Idlib et a accusé Ankara de ne pas avoir respecté ses engagements de séparer les combattants de l’opposition modérée de Nosra et d’autres terroristes.

*alias Al-Qaïda en Syrie, un groupe terroriste interdit en Russie et dans de nombreux autres pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

La Russie accuse la Turquie d’avoir fourni au siège de la libération d’Al-Sham et d’autres factions des missiles antiaériens

Une source diplomatique militaire russe a accusé la Turquie de fournir au « Front de libération du Levant » (anciennement le Front Nusra) et à d’autres factions des systèmes de missiles antiaériens portables.

« Malgré les déclarations sur le désir de disposer de méthodes diplomatiques pour résoudre le conflit à Idlib, Ankara déplace à un rythme accéléré, du personnel, des armes et du matériel militaire vers la zone de désescalade », a indiqué la source, selon l’agence de presse Sputnik.

Et la Turquie est entrée à Idlib plus de 70 chars, environ 200 véhicules blindés et 80 canons, selon la source.

Les médias turcs ont annoncé qu’Ankara avait récemment envoyé des renforts importants dans la zone de désescalade, qui comprenait des armes, des chars et des transporteurs de troupes.

La source a ajouté: « La Turquie fournit aux militants du quartier général pour la libération d’Al-Sham et d’autres unités attaquant les forces gouvernementales syriennes sous le couvert de l’armée turque des systèmes de missiles antiaériens, soulignant qu’il s’agit d’une « préoccupation quotidienne ».

Ces derniers jours, l’opposition a abattu deux hélicoptères militaires dans la campagne d’Idlib et d’Alep, tuant leur équipage.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Syria News

Lavrov: le triomphe sur le terrorisme à Idlib est inévitable

Munich – Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le triomphe sur le terrorisme à Idlib est inévitable et indispensable.

Lors de son discours à la 56ème Conférence de Munich sur la sécurité, Lavrov a déclaré que les accords russo-turcs concernant la zone de désescalade à Idlib ne signifient pas abandonner la lutte acharnée contre les organisations terroristes, réaffirmant l’importance d’éliminer les organisations armées dans les derniers foyers du terrorisme, en plus d’eux Jabhat al-Nusra qui est appelé aujourd’hui « Haiet Tahrir al-Cham ».

Le ministre russe a déclaré que les accords sur Idlib comprennent de nombreux sujets, mais leur réalisation est compliquée et cela est dû à l’utilisation par les terroristes des civils comme boucliers humains.

Sur une autre note, Lavrov a affirmé lors d’une réunion avec l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, en marge de la conférence, l’importance de respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que l’importance de combattre le terrorisme en son sein.

Les deux parties ont discuté des questions liées à l’avancement du processus politique et des questions de sécurité, l’accent étant mis sur la sécurité et la stabilité.

Plus tard, Lavrov a discuté avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif de l’évolution de la situation en Syrie, en particulier à Idleb, les deux affirmant l’importance de parvenir à une solution politique à la crise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SANA

Moscou réfute les allégations d’Erdogan concernant les sociétés militaires privées russes opérant en Libye

© REUTERS / ISMAIL ZITOUNY

MUNICH – Les allégations du président turc Recep Tayyip Erdogan selon lesquelles Moscou au niveau officiel facilite la guerre en Libye par le biais de sociétés militaires privées russes opérant dans ce pays d’Afrique du Nord ne sont pas vraies, a déclaré samedi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

« Cela ne correspond pas à la réalité et à la situation réelle », a déclaré Bogdanov aux journalistes en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité, lorsqu’on lui a demandé de commenter ces allégations.

Plus tôt dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision NTV que « la Russie gère actuellement la guerre là-bas au plus haut niveau ». Il a ajouté qu’Ankara continuerait de soutenir le gouvernement internationalement reconnu du Premier ministre libyen Fayez Sarraj.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Erdogan: Le régime syrien a commencé à bloquer nos points d’observation à Idlib … et nous ne nous tairons pas à ce sujet

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi que le régime syrien avait commencé à assiéger des points d’observation turcs dans le gouvernorat d’Idlib.

L’agence de presse « Anatolie » a cité Erdogan disant que la Turquie ne resterait pas silencieuse à ce sujet, menaçant de faire « tout le nécessaire » contre les forces régulières.

Erdogan a de nouveau donné au régime syrien jusqu’à fin février pour se retirer derrière les points d’observation à Idlib, et s’est engagé à prendre des mesures si cela n’est pas fait.

Mercredi, Erdogan a annoncé que si le régime syrien ne se retire pas des points de contrôle turcs en février, la Turquie devra le forcer à le faire.

La Turquie a menacé à plusieurs reprises de frapper les positions des forces régulières à Idlib, si les positions turques dans la région sont attaquées, tandis que le régime cherche à rétablir l’ensemble d’Idlib sous l’emprise de l’opposition armée, tandis que les médias indiquent les préparatifs turcs pour lancer une action militaire dans la province.

Cela vient à la lumière de l’escalade des tensions entre la Turquie et les forces régulières, à la suite du meurtre de soldats turcs lors de deux attaques menées par l’armée régulière au cours du mois en cours, sur les sites des forces turques à Idlib, ce qui a incité Ankara à répondre à cela.

En 2018, la Turquie et la Russie ont signé un accord sur la création d’une zone démilitarisée à Idlib, mais la zone est attaquée et bombardée mutuellement entre le régime syrien et les factions armées d’opposition, au milieu des appels internationaux et des demandes pour mettre fin à la violence.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Syria News

Les revers djihadistes se poursuivent alors que les troupes syriennes s’emparent de plus de villes dans le sud-ouest d’Alep

BEYROUTH, LIBAN (21h20) – L’armée arabe syrienne (AAS) a pris plus de terrain dans la campagne sud-ouest du gouvernorat d’Alep au milieu de l’effondrement des défenses djihadistes au nord de Taftanaz.

LIRE AUSSI: L’armée syrienne marque une avancée massive dans le sud d’Alep

Selon le dernier rapport des lignes de front, l’armée arabe syrienne a capturé deux villes du sud-ouest d’Alep ce soir après avoir avancé de Kafr Naha, qui a été saisie plus tôt dans la journée.

Le rapport identifie les deux villes capturées par l’armée syrienne comme «Aweijal et Aajal », qui sont situées juste à l’est de la frontière territoriale du gouvernorat d’Idlib.

Cette dernière avancée intervient au milieu d’une poussée majeure de l’armée arabe syrienne pour capturer les zones restantes sous contrôle djihadiste dans la partie ouest du gouvernorat d’Alep.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AMN

L’armée syrienne capture plusieurs zones dans l’ouest d’Alep: vidéo

Beyrouth, Liban (18 h 00) – L’Armée arabe syrienne (AAS) a connu une journée relativement réussie dans la campagne occidentale du gouvernorat d’Alep, car ses forces ont réussi à capturer plusieurs zones des rebelles djihadistes.

En commençant le long de la frontière entre Alep et Idlib, l’armée arabe syrienne a commencé la journée en prenant d’assaut la ville de Ma’arat Al-Na’asan, située au nord de Taftanaz et de sa base aérienne correspondante.

L’armée syrienne aurait fini par capturer Ma’arat Al-Na’asan des rebelles djihadistes, après le retrait de ces derniers vers le sud en direction de Taftanaz.

Pendant ce temps, à la périphérie ouest d’Alep, la 25ème division des forces spéciales de l’armée arabe syrienne (anciennement Forces Tigres) a lancé la journée en capturant la ville de Kafr Naha aux rebelles djihadistes.

Après la capture de Kafr Naha, l’armée syrienne a réussi à capturer davantage de zones dans l’ouest d’Alep, notamment Rashiddeen 1 et le bâtiment de la recherche scientifique.

Depuis la capture de ces sites, l’armée syrienne s’est surtout concentrée sur leur sécurisation et la préparation d’une éventuelle contre-attaque des rebelles djihadistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AMN

L’armée syrienne n’entrera pas dans la ville d’Idlib pour le moment: un expert militaire

Beyrouth, Liban (15 h 45) – L’expert militaire syrien, le général de division Rida Al-Sharqi, a déclaré que l’armée arabe syrienne (AAS) n’entrerait pas pour le moment dans la ville d’Idlib afin de sauver des vies civiles.

Sharqi a déclaré à Sputnik Arabic samedi que «l’armée achèvera l’ouverture des routes principales, telles que la route internationale Alep -Latakia (M-4) après son contrôle de la route internationale Damas-Alep, car elle est établie à Sotchi et l’accord d’Astana.»

Il a déclaré, commentant l’abattage d’un deuxième hélicoptère pour l’armée syrienne dans la zone d’Alep, que «l’abattage du deuxième hélicoptère syrien par la Turquie s’accompagne de l’instigation américano-états-unienne, pour intensifier la bataille entre la Syrie et la Russie avec la Turquie, pour obtenir Ankara hors du manteau russe en Syrie.»

Shariqi a poursuivi: « La Turquie n’a pas honoré ses engagements à Sotchi parce qu’elle ne peut pas ou ne veut pas », soulignant que Damas tient à protéger les civils et les infrastructures sur tous les territoires syriens, de sorte que l’armée syrienne n’entrera pas à Idlib pour l’instant.

Shariqi a estimé que «les pourparlers russo-turcs seront un test fort pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui prétend qu’il n’y a aucune ambition pour lui dans les territoires syriens».

Il a ajouté: « Si Erdogan rejette toute solution pacifique pour protéger la région de la violence et de la guerre, cela signifie directement son soutien au terrorisme. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AMN

Analyses et attitudes … >> Le terrorisme sous toutes ses formes .. De Peshawar à Idlib … par les médias Hosni Mahalli

Erdogan estime que la tension avec la Syrie l’aidera à transmettre les sentiments nationaux, afin de faire face aux pressions auxquelles il est exposé en interne par les partis d’opposition, après avoir serré les vis sur lui dans de nombreux domaines, dont le plus important est son alliance précédente avec le prédicateur Fathallah Gulen résidant en Amérique.

Les forces turques à Idlib

Après les messages envoyés par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa récente visite « provocatrice » à Kiev, qui a dérangé son compagnon de son chemin vers et depuis Astana et Sotchi, il n’avait pas d’autre choix qu’un, et il a défié la Russie en Syrie, et cette fois grâce aux armes qu’il possédait à l’intérieur de la Syrie, Les plus importantes d’entre elles sont les forces armées d’Al-Nusra, qui sont des terroristes selon la classification de l’État turc et, par conséquent, des dizaines de milliers de personnes sont également armées de la soi-disant armée nationale syrienne d’opposition.

Tout le monde sait qu’il n’y a aucune différence entre ceux-ci et les militants d’Al-Nusra ou ISIS dans les grandes lignes, et ils sont le bras armé turc en Syrie, et ils placent le drapeau turc sur leur poitrine.

Le président Erdogan n’a pas négligé son allié stratégique; le président américano-états-unien Donald Trump, qui a envoyé son coordinateur pour les affaires syriennes, James Jeffrey, à Ankara pour consoler le peuple turc et annoncer le soutien de son pays à « l’agression russo-syrienne », et le ministre de la Défense Khulusi Akar l’a rejoint, appelant l’Amérique, l’OTAN et l’Union européenne. Soutenir son pays dans l’affaire Idlib, oubliant que ces parties étaient il y a quelques jours encore des ennemies de la nation et de l’Etat turc, et toujours, considérant qu’ils soutiennent les « Unités de protection du peuple kurde », qui sont des « groupes terroristes », selon la classification de l’Etat turc, qui est entré dans son armée à l’est Euphrate pour les éliminer ou désamorcer certains d’entre eux.

Cette contradiction n’a pas empêché les responsables américano-états-uniens d’annoncer leur soutien, uniquement dans les médias, à l’allié turc à Idlib, alors qu’ils oublient que la guerre syrienne vise les militants d’Al-Nosra et leurs factions alliées, qui sont des groupes terroristes, selon la classification de l’Amérique, de l’OTAN et de l’Union européenne, et ils se sont tous tournés vers les alliés de la Turquie. Selon les médias pro-Erdogan, qui sont revenus à sa rhétorique traditionnelle lors de l’attaque violente contre la Russie, comme si l’histoire se répétait, pour que la Turquie retrouve son « premier amant », comme c’était le cas dans les années 50.

À cette époque, Ankara a rejoint l’OTAN et l’alliance de Bagdad, massant ses forces à la frontière avec la Syrie, y plantant un million de mines, et avant cela a reconnu « Israël », et s’est allié avec lui en coordination avec le Shah, qui n’était plus présent, et a été remplacé par un régime islamique qui se tient absolument à côté de la Syrie. Et le Hezbollah, qui est le plus important et peut-être le seul, représente toutes les forces du bien en Syrie, dans la région et dans le monde.

Ici, certains cercles commencent à parler des scénarios passionnants possibles fixés par Washington pour parvenir à la réconciliation entre Ankara et Tel Aviv, comme l’a fait le président Obama en juin 2015. D’autres s’attendent à ce que la médiation américano-états-unienne entre Ankara, le PKK, son bras syrien et les YPG, bloque cette voie vers les perspectives de réconciliation Kurde à Damas, dont chacun sait qu’elle ne pourra se consacrer à l’est de l’Euphrate, ni positivement ni négativement, à moins que la crise d’Idlib ne soit définitivement résolue.

Au cours des quatre dernières années, les événements ont prouvé que toutes les routes conduisaient et continuent de conduire à Idlib, ce qui était le cas de Peshawar (qui signifie la ville frontalière) au Pakistan auparavant, car c’était un fief des talibans, d’Al-Qaïda et de toutes les factions des moudjahidines qui ont combattu pour la première fois l’occupation soviétique, puis se sont combattues les unes contre les autres, sous la supervision de l’agent de la CIA, Robert Gates, qui deviendra plus tard président de cette agence (1991-1993), et après lui secrétaire de la défense à l’époque d’Obama (2006-2011).

Cela ne signifie pas que Washington, qui a menacé le président Erdogan et l’a menacé à plusieurs reprises, sera du côté d’Ankara, absolument et sans inculpation. C’est comme si nous ignorons les possibilités que le président Trump pense de l’impliquer avec des problèmes plus complexes en Syrie et dans la région, et si elle ne se soumet pas à ses conditions sur la question du système S-400, qui s’il n’est pas installé et opérationnel, il suffira de torpiller l’ensemble des relations russo-turques, étant donné que cela a des implications pour une action commune en Syrie.

Cela changera complètement les règles du jeu régionales pour tout le monde, y compris le président Erdogan, qui peut voir dans tous ces faits sa précieuse occasion de poursuivre ses déclarations et l’escalade des positions en Syrie, pour s’assurer de rester au pouvoir d’une manière ou d’une autre.

Erdogan estime que la tension avec la Syrie l’aidera à exprimer les sentiments nationaux, afin de faire face aux pressions auxquelles il est exposé en interne par les partis d’opposition, après avoir serré les vis sur lui dans de nombreux domaines, dont le plus important est son alliance précédente avec le prédicateur Fathallah Gulen résidant en Amérique.

Il a également profité, et continue de profiter, du meurtre de soldats turcs près d’Idlib et de la récente décision du Parlement syrien concernant le génocide arménien à l’époque ottomane, pour limiter les campagnes d’opposition contre lui, qui ont toujours déclaré que l’État syrien et le président Assad n’avaient rien fait contre l’État et la nation turcs, Malgré tout ce qu’Erdogan a fait en Syrie.

L’opposition tient également le président Erdogan responsable de la situation actuelle en Syrie en général, après son insistance à protéger les militants d’al-Nusra à Idlib, dont la rue populaire turque ne cache pas son inquiétude quant à ses développements possibles, tant que les terroristes qui s’y trouvent constituent une menace pour la Turquie et que la ville s’est tournée vers de nouveaux Peshawar en raison des politiques d’Ankara. .

Il reste de nombreuses questions que tout le monde pose, y compris: l’armée turque peut-elle affronter directement l’armée syrienne tant que celle-ci est soutenue par les airs des Russes et la justice de l’Iran, et cela s’est avéré assez fort, après avoir résisté 8 ans face à la plus grande conspiration régionale et internationale non observée de toute l’histoire humaine contre elle?

La Turquie continuera-t-elle à fournir à des factions armées à Idlib et dans ses environs des armes avancées qui les aideront à affronter les avions de guerre et les chars syriens et russes? Et pour combien de temps? Et pourquoi continue-t-elle à mobiliser de très grandes forces à l’intérieur des territoires syriens tant que l’armée syrienne y mène ses opérations militaires, d’autant plus que le président Erdogan a affirmé plus d’une fois cela avec l’unité de son sol et la souveraineté de l’État syrien sur tout ce territoire?

Erdogan va-t-il s’aventurer dans des confrontations directes avec la Russie en Syrie, après des informations qui parlaient d’une position russe obstinée qui soutient absolument les opérations de l’armée syrienne pour résoudre le problème d’Idlib jusqu’à la fin, à tout prix?

Et au point zéro qui signifierait l’entrée dans l’armée syrienne d’Idlib, après la libération de Harem et Jisr al-Shughur (peut-être sans combat), que ferait Ankara avec les milliers de terroristes étrangers qui fuiraient vers la Turquie, qui est à plusieurs kilomètres d’Idlib, alors que les Moudjahidines afghans fuyaient vers Peshawar?

Après avoir résolu Idlib (par la guerre ou par accord), selon les termes de l’accord de Sotchi, le président Erdogan pense-t-il à une nouvelle position selon les ententes d’Astana visant à une solution finale à la crise syrienne, ou va-t-il continuer ses paris perdus pendant que la position russe tenace continue, selon les déclarations de l’ambassadeur de Russie à Ankara, Alexei Yarkhov, qui a déclaré: « Ankara n’a pas honoré ses engagements à Sotchi, et les terroristes ont poursuivi leurs opérations terroristes contre des cibles militaires et civiles syriennes. L’armée syrienne a manqué de patience et a décidé de récupérer chaque centimètre de son territoire. L’armée syrienne se bat à l’intérieur de son territoire, et pour le bien de son peuple, pour vivre en paix Et en toute sécurité aussi U ses grands-parents sont là depuis des milliers d’années, et aucune force ne peut l’obliger à se retirer de sa position et de cette volonté, et il continue ses opérations jusqu’à la fin. »

Enfin, le président Poutine persuadera-t-il son ami Erdogan ou le forcera-t-il à l’ouest et à l’est de l’Euphrate, après l’avoir autorisé à y entrer, déployer ses forces et y employer des dizaines de milliers d’hommes armés et de civils, pour servir ses idées et ses projets idéologiques et stratégiques qui tomberont avec la chute d’Idlib avec des armes, alors qu’Istanbul et Ankara sont tombés dans la démocratie? Et comment?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Al-Mayadeen Net via Syria Now News

Ayant pris le contrôle de Kufrnha, le 46ème Régiment, Ma’rat al-Na`sān et al-Mansurah, et pris d’assaut Rashideen nord… … l’armée a avancé à l’ouest d’Alep et a commencé la bataille pour sécuriser la ville d’Alep

Hier, l’armée arabe syrienne a étendu ses opérations militaires à Alep en raison de l’effondrement des groupes terroristes, dont l’opérateur turc n’a pas aidé directement et explicitement, et a ouvert plus d’un front en même temps, annonçant ses progrès sur plus d’un axe vital, il a donc changé la carte de contrôle à son avantage dans Enregistrez le temps.

Après que l’armée syrienne ait pris le contrôle de l’autoroute Alep-Hama, obtenu une marge de sécurité le long de ses rives et commencé à supprimer les démolitions de l’entrée ouest d’Alep vers la capitale, Damas, indiquant sa réhabilitation et sa mise en service, l’armée syrienne a ouvert de nouveaux axes à la périphérie de la ville depuis l’ouest pour les sécuriser et a réalisé des réalisations sur le terrain, à une époque où ses unités stationnées dans la ville de Nubel, dans la campagne nord, ouvraient un axe d’opérations vers la ville de Sheikh Aqil, il s’ajoutait à l’axe sud-ouest de la campagne, qui a connu des progrès importants de l’armée et l’a placée devant toutes les possibilités et tous les scénarios.

Une source sur le terrain à Alep a déclaré à Al-Watan que l’armée syrienne a poursuivi ses progrès dans la campagne du sud-ouest d’Alep à partir de ses points focaux dans la ville de Sheikh Ali et la deuxième campagne de Mohandessin, et a étendu son influence au quartier général du « Régiment 46 », qui est la base militaire la plus importante dans la campagne occidentale. Il a une superficie de 12 mille mètres carrés, où le contrôle de celui-ci est un prélude au renforcement du contrôle sur la ville stratégique d’Atarib, qui est à 3 kilomètres au nord-ouest de celle-ci, sur la route du poste frontalier de Bab Al Hawa avec la Turquie dans la campagne nord d’Idlib, à la suite d’affrontements violents avec « Jabhat Al-Nusra » et les organisations terroristes associées, soutenues par l’armée d’occupation Turque, qui a mis en place des points de contrôle autour de la zone.

La source a ajouté: Les unités de l’armée syrienne ont avancé de l’axe de la ville de Miznaz, au sud de Kafr Alep, vers la ville de Maarat al-Na`asan, pour étendre leur hégémonie sur elles après avoir tué et blessé de nombreux terroristes, et pour s’établir dans la première ville de la campagne nord-est d’Idlib, ce qui ouvrirait la voie aux villes et villages restants de la province surtout sur l’ancienne route d’Alep-Idlib, où l’armée cherche à la contrôler, atteignant Idlib, la ville d’où elle venait de la direction de la ville de Neirab du côté est-ouest de Saraqib.

La source a indiqué que l’armée syrienne avait décollé de la grande ville d’Urm, qui était reprise par l’ancienne route d’Alep Idlib à l’ouest de Khan al-Asal, et avait pu imposer son hégémonie à l’Association Radwan et à la ville de Kafrnah, le dernier bastion des terroristes « Nusra » à l’ouest de Khan al-Asal dans la campagne sud-ouest d’Alep. Puis il a poursuivi son avancée du nord vers la zone de recherche scientifique adjacente au nouveau quartier d’Alep depuis l’ouest, et pour resserrer son emprise sur lui, et a fourni une marge de protection à la ville d’Alep contre une zone que les terroristes avaient utilisée depuis longtemps pour bombarder Alep avec des grenades propulsées par fusée.

Il a expliqué que les unités de l’armée syrienne continuaient à ramper de la « recherche scientifique » vers la première zone Rashideen au nord de celle-ci, qui avec les deuxième et troisième adultes constituent ce que l’on appelle les « Rashideen nord » qui bordent Alep depuis l’ouest, et ont pu leur imposer leur influence, étendant le cordon de sécurité autour d’Alep dans une bataille qui s’étendra jusqu’à proximité du quartier d’Al-Zahra pour expulser les terroristes d’Al-Nusra, d’Agnad Caucase et du Parti islamique du Turkestan depuis les lignes de front, jusqu’aux halls industriels de Lirmoun et Dahra Abd Rabou, au nord-ouest d’Alep, pour protéger pleinement la ville du terrorisme.

Il a souligné que l’armée syrienne était également en mesure de contrôler la ville de Mansoura, à l’ouest des recherches scientifiques des côtés est et sud, qui est la ville la plus grande et la plus importante de l’ouest d’Alep, et a ainsi pu sécuriser le front ouest d’Alep et encercler les Al-Rashideen 2 et 3 et l’Association Zahraa, des côtés est et sud.

Axé sur les services, le conseil municipal d’Alep a mobilisé son personnel et les directions des services ont commencé à écrémer et à nettoyer la route internationale Alep-Damas de l’entrée ouest à la première, et les travaux comprenaient l’enlèvement des monticules et des blocs de pierre, la déportation de la saleté et des décombres, le nettoyage des trottoirs et l’élagage des arbres au milieu de la route, et le ministère des Transports a également travaillé à la préparation des étapes Réhabilitation et réparation des dommages qui lui sont survenus, des travaux sont en cours à partir de l’entrée d’Alep au nœud Zero Safar Halab en direction des frontières administratives avec le gouvernorat d’Idlib au village de Sheikh Ahmed sur une longueur de 37 km, et il comprend la section transversale d’Alep, le tunnel d’Abu Shalim, le complexe de Khan Tuman, le complexe de la campagne des ingénieurs, le pont de chemin de fer Lattakia Aleppo Line, Aqd Albrkom, en collaboration avec la remise en état de la route du point de Hama à Idlib et même Sracb.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Al Watan

Sécurisant la «M5» en préparation de sa mise en service … et contrôlé à 25 km de l’ancienne route d’Alep Idlib … L’armée balaye de vastes zones dans la campagne occidentale d’Alep et en expulse le terrorisme

L’intervention directe du régime turc dans les batailles et le soutien massif qu’il continue d’apporter aux terroristes n’ont pas dissuadé l’armée arabe syrienne de poursuivre sa bataille contre les deux parties dans la campagne d’Idlib et d’Alep et de regrouper les deux et de réaliser des réalisations qualitatives supplémentaires sur la route pour débarrasser la région du terrorisme et de l’occupation.

Après que l’armée ait complètement sécurisé l’autoroute internationale Alep – Damas M5, ses équipes d’ingénieurs l’ont débarrassée des mines et des engins explosifs plantés par les terroristes avant qu’ils ne soient détruits par celle-ci. Idlib, au nord-est, aux frontières administratives avec le gouvernorat d’Alep, après de violents affrontements avec des terroristes, au cours desquels ils ont subi de lourdes pertes de personnel et d’équipement, tandis que les autres se sont échappés vers la ville d’Idlib, après que l’armée a démoli avec des lanceurs et de l’artillerie leurs points à Sarmada, Ma`t Tasrin et Bab al-Hawa dans la campagne nord d’Idlib.

La source a souligné que le calme presque complet régnait dans le reste des axes dans la campagne d’Idlib, et a souligné que l’armée recherchait tout mouvement de terroristes, et que le régime d’Erdogan leur fournissant des armes et du matériel de combat modernes ne changerait rien et n’affecterait pas la situation sur le terrain.

La source a déclaré: L’armée les recherchera et les traitera avec les armes appropriées lors de leurs déplacements.

Avec son contrôle sur le village de Ma’rat al-Na`san, l’armée aurait supervisé un incendie à l’aéroport militaire de Taftanaz, au nord d’Idlib, dans lequel les forces d’occupation turques sont déployées.

Une source a déclaré à «Al-Watan» que les éléments du génie de l’armée travaillent depuis hier matin au démantèlement des mines et engins explosifs posés par les terroristes sur la route internationale Alep – Damas appelée (M5) pour les nettoyer complètement de leurs restes et de leurs effets, afin de les préparer face au trafic de Damas, la capitale de Alep à travers Hama.

Pour sa part, une source de transport routier à Hama a déclaré à Al-Watan que les ateliers techniques continuent de réhabiliter la route internationale de Hama à Idlib et même Saraqib, où ils travaillent pour effectuer les décombres et réhabiliter ce que les terroristes ont détruit des ponts et des voies de circulation sur son chemin pour être mis en service le plus rapidement possible et pour atteindre le débit du trafic pour les transports publics et privés.

Vendredi, les unités de l’armée ont achevé l’assurance complète de la route M5 passant par Idlib et Hama, après avoir libéré les zones entourant la route et vaincu les organisations terroristes des deux côtés.

Sur une ligne parallèle, une autre source sur le terrain a confirmé à « Al-Watan » que les organisations terroristes avaient envoyé un véhicule piégé vers des sites militaires sur l’axe Kafr Halab à l’ouest de la route internationale, une unité de l’armée l’a ciblée et a explosé avant d’atteindre son objectif, suivie de violents affrontements, qui ont fait des morts et des blessés sur plus de 50 terroristes.

La source a souligné que l’artillerie des forces d’occupation turques a soutenu ces terroristes dans leur attaque en ciblant les positions de l’armée sur les axes d’engagement, en plus du fait que ces forces ont fourni aux terroristes un certain nombre de véhicules blindés turcs qui ont été complètement détruits sans changer la carte de contrôle.

Pendant ce temps, SANA a signalé que les unités de l’armée avaient libéré les principales villes d’Urm et de Kafrnah, ainsi que la Radwan Society dans la campagne sud-ouest d’Alep après de violents affrontements avec des terroristes du Front Al-Nusra et ses alliés, ce qui avait entraîné la perte de personnel et d’équipement.

Plus tard dans la journée, hier, « Sputnik » a déclaré qu’avec la libération de l’armée, nous l’avions capturée et qu’elle avait pris le contrôle de l’une des sections de l’ancienne autoroute Idlib – Alep, d’une distance estimée à 25 km, et elle s’étend entre la petite ville d’Orem à l’est de la ville d’Atarib et l’entrée d’Alep au nord.

Parallèlement, le site Internet libanais «Al-Ahd» a confirmé que l’armée s’était avancée vers la ville d’Atarib dans la campagne occidentale d’Alep et avait étendu ses opérations vers la campagne du nord du gouvernorat, tandis que le site Internet «Al-Mayadeen-Net» a souligné que l’armée était entrée dans la recherche scientifique et que les quartiers Al-Rashid 1, 2 et 3 à l’ouest d’Alep au milieu Affrontements avec des militants d’Al-Nusra.

Sur une ligne parallèle, des sources médiatiques de l’opposition ont déclaré qu’un convoi des forces d’occupation turques composé de 50 véhicules militaires est entré après minuit vendredi-samedi par le poste frontière de Kafrlossin avec la brigade Iskenderun al-Silib et s’est dirigé vers Alep et Idlib, augmentant le nombre de camions et de véhicules arrivant en territoire syrien au cours de 12 Jours à plus de 2000 camions et véhicules.

D’autre part, une source du commandement de la police d’Alep a déclaré dans un communiqué diffusé par « SANA » que les organisations terroristes déployées dans la campagne nord d’Alep visaient les maisons d’habitation de la ville de Zahra avec quatre obus, blessant 3 civils avec des blessures légères et des dégâts matériels.

Parallèlement, une explosion d’une voiture piégée s’est produite sur la route des deux villes d’al-Bab-al-Ra` dans la campagne orientale d’Alep occupée par le régime d’Erdogan, sans enregistrer de victimes, selon des sources d’opposition.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Al Watan