«Les dominos commenceront à se renverser»: l’ancien député européen du parti du Brexit «annonce» que le prochain pays quittera l’UE

L’ancien député européen du parti du Brexit, Martin Daubney, a affirmé que la preuve d’une vie réussie après le Brexit pourrait inciter les «dominos à tomber» de l’UE, obligeant les autres membres du bloc à annoncer officiellement leur candidature au retrait de l’organisation.

Dimanche, dans une interview accordée au Daily Express, Daubney a fait référence à son bref passage au Parlement européen, au cours duquel il a entendu des sentiments anti-UE croissants parmi toute une série d’États membres qui « regardent maintenant ce qui se passera ensuite ».

Dans ce contexte, Daubney a affirmé que ce serait l’Allemagne qui pourrait devenir le prochain membre à quitter l’UE si la Grande-Bretagne lui fournissait des « preuves » de succès en dehors du bloc.

« Quand ils verront la preuve que vous pouvez vous tenir en dehors de l’UE, je pense que les dominos vont commencer à tomber. Nous sommes les premiers à partir, nous ne sommes pas les derniers », a déclaré Daubney.

Il a pris la parole après que la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a récemment déclaré à Euronews qu’elle était «absolument convaincue» que «nous y arriverons», en signe d’apparence évidente du retrait potentiel de la France de l’UE.

Le Royaume-Uni a finalement quitté le bloc conformément à son accord de retrait, après plus de trois ans de discussions et de débats animés. Le Brexit est suivi d’une période de transition de 11 mois, au cours de laquelle Londres devrait discuter de la conclusion d’un nouvel accord commercial avec l’UE.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Le sénateur russe Alexeï Pouchkov a trouvé partiellement juste les propos prononcés par Emmanuel Macron samedi 15 février lors de la conférence sur la sécurité de Munich. L’homme politique a toutefois décidé d’apporter quelques précisions.

Et d’ajouter:

«Apparemment en Europe, ils comprennent mal qu’en imposant à la Russie des conditions pour le dialogue ils n’aboutissent qu’à une seule chose: la Russie s’éloigne de l’Europe et ne se dépêche pas de remplir ces conditions. Il semble que seul Macron se rende compte que l’Europe risque de perdre la Russie.»

Samedi 15 février à Munich, Emmanuel Macron a appelé à «réengager un dialogue stratégique avec Moscou», tout en estimant que la politique européenne de défiance menée ces dernières années envers la Russie avait échoué.

Pour lui, «les sanctions n’ont absolument rien changé en Russie» tandis que les contresanctions russes ont coûté cher aux Russes autant qu’aux Européens alors que leur résultat n’était pas très positif.

Source : Sputnik News – France

Le journaliste Serge July, cofondateur et ancien dirigeant de Libération, a donné son avis concernant le scandale lié à la diffusion de vidéos à contenu sexuel mettant en scène l’ex-candidat LREM à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux.

«Quand on est un homme politique à l’époque des réseaux sociaux, on fait gaffe, le mec qui ne fait pas gaffe, c’est un con. Et Griveaux est un con! Il était ministre avant d’être candidat, […] et il envoyait ça», a tranché celui qui a dirigé Libération entre 1984 et 2006.