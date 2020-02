« Nous ferons des gratte-ciels de crânes de l’armée russe »: un envoyé en Turquie révèle les menaces qu’il a reçues

Image d’archives

Après avoir abattu un avion russe et reçu la technologie des S-400 voici comment ils remercient

Plus tôt cette semaine, l’ambassadeur a révélé que la récente montée des tensions entre Moscou et Ankara sur le soutien russe à la Syrie à Idlib avait conduit à des menaces contre sa vie, rappelant que la dernière crise dans les relations entre les deux pays avait conduit à l’assassinat de son prédécesseur par un radical turc [sans réelle préjudice pour la Turquie, les intérêts des Etats étant au-dessus de tout préjudice semble-t-il – MIRASTNEWS].

L’ambassadeur de Russie en Turquie, Alexei Yerkhov, a développé ses commentaires précédents sur les menaces auxquelles lui et le personnel de l’ambassade ont dû faire face ces derniers jours, soulignant que même s’il ne les prend pas à cœur, ils sont inacceptables car il est un représentant de la Russie. .

« En ce qui concerne les menaces, nous en avons longuement discuté, et même rendu public les plus odieuses. Parmi les derniers que nous avons reçus hier soir et ce matin, il y a des commentaires tels que « Nous allons construire des gratte-ciel à partir des crânes de votre armée» et « Vous paierez le prix de chaque goutte de sang que vous versez », et ainsi de suite », a déclaré Yerkhov, s’adressant à Zvezda dimanche.

L’ambassadeur a noté qu’il ne pouvait s’empêcher de traiter ce sujet avec le plus grand sérieux, car il ne s’agit pas simplement de menaces contre lui-même.

«Quelqu’un peut dire que c’est un cas de personnes qui se défoulent et qui avancent, quelqu’un d’autre peut dire que c’est démocratique. Il est difficile d’être en désaccord avec ces points de vue. Mais en même temps, de telles actions sont inacceptables, car nous ne parlons pas de l’ambassade ou de l’ambassadeur, mais de la Russie et de tous ses représentants», a souligné Yerkhov.

«Pourquoi les menaces sont-elles inacceptables? Parce que les menaces contre la Russie sont en elles-mêmes un facteur de radicalisation du sentiment public – elles sont lues et acceptées. Ceux qui les écrivent ne le savent peut-être pas pleinement, mais ils déclenchent une réaction en chaîne de xénophobie, de colère et de haine qui peut trouver une manifestation dans le monde réel. De nombreux experts ont rappelé que la situation de l’information et de la propagande émergente ces derniers jours rappelle celle qui régnait il y a cinq ans, et nous nous rappelons tous comment cela s’est terminé», a averti l’ambassadeur, faisant référence au meurtre en 2015 de l’ambassadeur russe Andrei Karlov à Ankara fin 2016 à la suite de la crise des relations russo-turques à la suite de l’abattage turc en 2015 d’un avion russe au-dessus de la Syrie.

Selon Yerkhov, il s’inquiète le moins de sa sécurité personnelle. Louant les autorités turques pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve en le protégeant, il a souligné que tout devait être fait pour empêcher la colère, la haine et l’hostilité entre Turcs et Russes, car il est impossible de protéger tous les employés d’organisations étrangères ou d’isoler tous les ressortissants russes en Turquie.

Dans le même temps, le diplomate a suggéré que les tensions actuelles «pourraient menacer l’ensemble complexe des relations russo-turques… qui a été minutieusement construit par les efforts de dizaines de milliers de personnes, à commencer par les présidents de nos pays, qui ont fait un travail personnel considérable au développement de ces relations bilatérales.»

Samedi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Turquie fasse tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des diplomates et des touristes russes dans le pays. Plus tôt, les médias turcs ont rapporté qu’un groupe d’adolescents vandales avait profané vingt tombes chrétiennes au cimetière Ortakoy à Ankara, y compris les tombes d’immigrants russes.

Les relations entre la Russie et la Turquie se sont refroidies cette semaine après la mort de plus d’une demi-douzaine de soldats turcs lors d’une frappe d’artillerie syrienne à Idlib, en Syrie. L’attaque a dégénéré en une fusillade entre les forces syriennes et turques, Ankara menaçant d’une offensive à grande échelle si les troupes syriennes ne se retiraient pas de la zone de désescalade. Moscou a accusé Ankara de ne pas avoir respecté ses engagements de séparer les combattants de l’opposition modérée des militants terroristes et a mis en garde contre de nouvelles escalades. La Syrie, qui a lancé son opération Idlib en décembre à la suite d’attaques répétées contre ses forces [et les bases militaires russes – MIRASTNEWS], a déclaré qu’elle continuerait de mener des opérations antiterroristes à Idlib et ailleurs sur le territoire syrien indépendamment des menaces turques d’intervenir.

Bachar al-Assad déclare que les États hostiles à la Syrie continuent de défendre les terroristes

Plus tôt dans la journée, le président du Parlement iranien, Ali Larijani, est arrivé à Damas pour s’entretenir avec les dirigeants syriens sur les récents développements dans le pays.

Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré lors de sa rencontre avec l’iranien Ali Larijani que les pays hostiles à la Syrie continuent de défendre les terroristes, a rapporté dimanche le service de presse du président.

« Les pays hostiles à la Syrie continuent de défendre les terroristes, qui utilisent des civils comme boucliers vivants », indique le communiqué.

Le chef de l’Etat syrien a une nouvelle fois exprimé sa détermination à chasser les terroristes de son pays.

Ali Larijani a déclaré que l’Iran continuerait de soutenir la guerre de la Syrie contre le terrorisme et a exprimé l’espoir que le peuple syrien serait en mesure de libérer ses terres.

Plus tôt dans la journée, avant son vol pour Damas, Larijani a déclaré que la Syrie avait montré que l’Axe de la résistance – la sphère d’influence de l’Iran au Moyen-Orient – poursuivait de «bons objectifs».

La campagne du gouvernement syrien pour reprendre la dernière province d’Idlib, tenue par les rebelles, a rencontré la résistance de la Turquie, qui maintient une forte présence dans la région.

La veille, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait exigé que les forces gouvernementales syriennes se retirent immédiatement des zones proches des postes d’observation turcs à Idlib.

La situation à Idlib s’est aggravée ces dernières semaines après que des unités militaires turques aient été sous le feu des forces gouvernementales syriennes et que deux hélicoptères syriens aient été abattus.

Ankara a accusé les forces gouvernementales syriennes d’avoir violé le cessez-le-feu à Idlib et a menacé les forces militaires à moins que la situation ne change. Damas, à son tour, a déclaré qu’elle avait le droit de riposter contre les attaques militantes continues contre les civils et les forces gouvernementales [et alliées depuis ou – MIRASTNEWS] à Idlib.

L’armée syrienne se rapproche d’une base aérienne clé dans le nord d’Idlib: vidéo

Des images filmées dimanche montrent des soldats de l’armée arabe syrienne (AAS) avançant vers un aérodrome sous contrôle turc alors que des véhicules militaires appartenant aux forces armées turques seraient repérés près de la base aérienne de Taftanaz, au sud de Taftanaz, dans la province d’Idlib.

Lundi, cinq soldats turcs ont été tués par des bombardements par l’AAS sur la même base aérienne.

« C’est le point le plus proche de l’aéroport de Taftanaz où se trouve le régime turc, comme vous voyez des véhicules, des dispositifs de surveillance et de communication, ainsi que de l’artillerie qui soutient les militants contre nous au cours des deux derniers jours », a déclaré l’un des Syriens. Des officiers de l’armée arabe (AAS) à l’un des points de contrôle de la ville de Taoum, à moins de 5 kilomètres (3,1 miles) de Taftanaz.

Un autre officier de l’AAS a déclaré que les forces turques les avaient récemment attaqués sans qu’aucune victime n’ait été signalée du côté de l’ASA. « Nous sommes ici dans notre pays contre toute attaque turque ou autres jusqu’à la libération de la dernière partie de la République arabe syrienne », a-t-il ajouté.

