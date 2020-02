Image d’archives

Tous les autres 120 pays et les alliés des Etats-Unis d’Amérique bouche-bée? Qui est finalement le plus grand voleur de technologie?

La semaine dernière, les médias ont révélé que les services secrets des Etats-Unis d’Amérique et ouest-allemands possédaient secrètement le premier fabricant privé mondial de dispositifs de cryptage pendant la guerre froide, la CIA et la NSA ayant un accès direct aux secrets de plus de 120 pays. Pendant ce temps, Washington a lancé une nouvelle bataille contre les entreprises chinoises accusées d’espionnage industriel.

Les États-Unis d’Amérique sont la plus grande cyberespionnage du monde et peuvent être décrits comme un «empire de pirates», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Geng Shuang.

«Les faits ont une fois contre montré que les États-Unis d’Amérique sont le plus grand État qui espionne le cyberespace international et un empire de hackers au sens plein du terme. Leurs activités d’écoute électronique ont atteint un niveau de voyous, d’anarchie et de chaos réels», a déclaré lundi le porte-parole.

Les remarques de Geng font suite à un rapport du Washington Post la semaine dernière révélant que le fabricant suisse d’appareils de cryptage Crypto AG appartenait secrètement à la CIA, à la NSA et à l’agence d’espionnage ouest-allemande BND depuis de nombreuses décennies, leur donnant la possibilité d’espionner des pays allant de l’Inde, du Pakistan et de l’Iran à l’Amérique latine et au Vatican.

«Erreur» des sanctions

Geng a également commenté les sanctions introduites la semaine dernière contre six entreprises chinoises pour leurs violations présumées de la législation des Etats-Unis d’Amérique (EUA) concernant la non-prolifération des armes de destruction massive. Le porte-parole a noté que la Chine « s’oppose fermement aux sanctions unilatérales et au principe de compétence extraterritoriale que les États-Unis d’Amérique utilisent sur la base de leurs lois nationales ».

« Nous exhortons les États-Unis d’Amérique à corriger cette erreur dès que possible et à lever les sanctions », a déclaré le porte-parole.

Jeudi, le département d’État des Etats-Unis d’Amérique a annoncé qu’une douzaine d’entreprises, d’entités et de particuliers chinois, russes, irakiens et turcs avaient été la cible de sanctions états-uniennes pour leur violation présumée des mesures de non-prolifération contre l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie. Les entités visées comprenaient trois fabricants d’armes russes. Le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique n’a pas précisé quelles mesures spécifiques de non-prolifération les entités étaient soi-disant « violées ».

La guerre technologique entre les États-Unis d’Amérique et la Chine s’intensifie

Les remarques de Geng sur l’ampleur de la cyberespionnage des Etats-Unis d’Amérique dans le monde découlent de l’intensification du conflit entre les États-Unis d’Amérique et la Chine concernant le vol systématique présumé de la propriété intellectuelle des Etats-Unis d’Amérique par des sociétés chinoises. Dimanche, le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que l’administration Trump pourrait refuser des licences d’exportation autorisant General Electric à vendre des moteurs d’avion à une société aérospatiale chinoise, craignant que la Chine ne tente de procéder à une rétro-ingénierie des composants.

Avant cela, l’administration Trump a tenté de faire pression sur ses alliés britanniques pour qu’ils n’autorisent pas le géant chinois de la technologie Huawei à participer à la construction de l’infrastructure de communication 5G du Royaume-Uni, craignant qu’elle ne menace la coopération en matière de partage de renseignements entre la Five Eyes Alliance (qui comprend États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande). Le Premier ministre Boris Johnson a quand même autorisé Huawei à participer à la construction de la 5G britannique après avoir été informé de la question par le Conseil de sécurité nationale.

La semaine dernière, un tribunal des Etats-Unis d’Amérique a flanqué Huawei et deux de ses filiales avec des accusations criminelles, accusant le géant de la technologie du vol systématique de la propriété intellectuelle d’une demi-douzaine d’entreprises américaines-états-uniennes au cours de près de deux décennies. Huawei a rejeté ces allégations comme des «absurdités absolues». Malgré l’affaire pénale, Washington a également annoncé la semaine dernière qu’il prolongerait les exemptions permettant aux entreprises technologiques des Etats-Unis d’Amérique de continuer à faire affaire avec Huawei, près de dix mois après que la société a été mise sur liste noire pour sa menace présumée pour la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique et les allégations de capacités de porte dérobée censées permettre au gouvernement chinois d’espionner les utilisateurs d’appareils Huawei.

