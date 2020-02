Image d’archives

Dimanche, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a suggéré que Bruxelles doit « développer un appétit pour le pouvoir » pour lui permettre « d’agir réellement » et de parvenir à une position consolidée sur les points chauds géopolitiques mondiaux.

L’Union européenne ne peut pas devenir une puissance géopolitique singulière agissant comme un État traditionnel, car ce n’est pas la raison pour laquelle elle a été créée en premier lieu, a déclaré le recteur de l’Université européenne de Chypre, Kostas Gouliamos.

« L’UE est incapable de jouer un rôle suffisant dans le cadre des relations de pouvoir et de la politique », note l’universitaire.

Plus tôt, s’exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité dimanche, le chef des affaires étrangères de l’UE, Borrell, qui est devenu le chef de la politique étrangère de l’UE après que Federica Mogherini a terminé son mandat de cinq ans en décembre, a suggéré que le bloc soit plus décisif dans sa politique étrangère, affirmant qu’à l’heure actuelle, Bruxelles n’a pas la capacité de peser pour proposer ses propres solutions sur des questions allant de la paix israélo-palestinienne à la crise vénézuélienne, à la Libye ou à la question Serbie-Kosovo.

«L’Europe doit développer… la volonté d’agir. Agir vraiment, ne pas faire de commentaires et dire chaque jour que nous sommes vraiment inquiets, très inquiets, extrêmement inquiets. Nous devrions pouvoir agir», s’est plaint Borrell.

L’Europe n’est pas conçue comme un État

Cependant, selon Gouliamos, il est erroné de chercher des pouvoirs étatiques pour l’UE, car elle n’a pas les institutions traditionnelles du pouvoir dur comme la police ou les forces militaires, qui appartiennent toujours aux États membres. Dès le début, le projet européen s’est monté «contre la pratique de la politique de puissance», souligne-t-il.

En outre, note Gouliamos, les membres de l’UE restent profondément divisés sur un certain nombre de questions politiques, non seulement sur les questions liées aux affaires étrangères, mais [aussi] sur les problèmes internes causés par les conflits d’intérêts entre les États membres et par les efforts des organes bureaucratiques de l’UE qui cherchent à accroître leur influence dans la prise de décision.

« Par exemple, il convient de noter que l’Allemagne est restreinte pour attribuer l’autorité des institutions de l’UE en termes de politique de puissance, tandis que la France est plus compatissante envers la Commission européenne pour qu’elle utilise le contrôle de la zone euro », déclare le professeur.

Malgré son statut de plus grande économie du monde, l’UE a eu du mal à faire un effort concerté vers un programme de politique, militaire ou étrangère unie, face à des luttes de pouvoir internes pour l’influence et au mécontentement de membres plus petits et plus pauvres accusant les grands acteurs d’exploiter, les dominer ou les maltraiter.

Bataille difficile

En fin de compte, étant donné que la politique étrangère de Bruxelles se limite traditionnellement à une politique «réactive» plutôt que «proactive» vis-à-vis des États-Unis d’Amérique, de la Chine et d’autres acteurs, Gouliamos estime que les commentaires du haut représentant des Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, à propos d’un Bruxelles avec «un appétit pour le pouvoir » «reflète une pensée ambitieuse» qui nécessiterait «un processus politique long et difficile» pour réellement essayer d’accomplir.

Les commentaires de Borrell faisaient suite à des mois de querelles et de frustration entre les grandes puissances européennes et les États-Unis d’Amérique après la décision du président Trump de se retirer unilatéralement de l’accord sur le nucléaire iranien en mai 2018.

Parallèlement à la question iranienne, certains dirigeants européens ont appelé à une approche plus nuancée des relations avec la Russie par rapport à leurs partenaires américains-états-uniens. S’exprimant samedi à Munich, le président français Emmanuel Macron a appelé à un dialogue stratégique entre l’Europe et la Russie pour résoudre certains conflits gelés et aborder des questions d’intérêt commun, de la cybersécurité à la nécessité d’éviter la militarisation de l’espace. « Je ne pense pas que nous devrions abolir les sanctions, je dis simplement que les sanctions n’ont pas fonctionné. Les Européens souffrent des sanctions autant que les Russes et le résultat n’est pas exactement positif », a déclaré Macron. La guerre des sanctions entre la Russie et l’Occident, commencée en 2014 à la suite de la crise ukrainienne, a coûté aux entreprises européennes des dizaines de milliards d’euros de pertes de revenus, tandis que les effets sur les États-Unis d’Amérique ont été minimes grâce à des échanges commerciaux plus limités entre la Russie et la États-Unis d’Amérique avant la crise.

