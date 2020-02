Quand le mensonge finit tôt ou tard par être rattrapé par la vérité

Des documents non divulgués concernant l’enquête JIT finalisée que la source a de bonnes raisons de croire authentiques ne corroborent pas les conclusions de l’étude. Ils citent des témoignages ainsi qu’un certain nombre de divergences dans l’enquête qui suggèrent que le Boeing a été abattu par un missile air-air, plutôt qu’une fusée sol-air.

Selon de nouvelles données provenant de documents non publiés de l’Équipe commune d’enquête MH17 obtenus et analysés par le journaliste d’investigation de Bonanza Media Max van der Werff, il n’y avait aucun système de missile Buk à proximité du lieu où le Boeing de Malaysian Airlines s’est écrasé dans l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014.

Le journaliste conclut, citant une lettre du renseignement militaire néerlandais, qu’il « devient évident que le vol MH17 volait au-delà de la portée de tous les sites ukrainiens et russes identifiés et opérationnels où des systèmes 9K37M1 Buk M1 ont été déployés ».

La lettre, datée du 21 septembre 2016, soit exactement une semaine avant la tenue d’une conférence de presse par JIT le 28 septembre, prouve que l’équipe néerlandaise a obtenu la preuve qu’aucun système russe de Buk n’était entré en Ukraine depuis la Russie quelques jours seulement avant le pressant, a écrit der Werff.

Avions de chasse «audibles»

Une autre fuite étudiée par le journaliste est le texte d’une interview réalisée par un policier néerlandais le 28 juillet 2015 avec un témoin masculin d’Ukraine, ainsi que le courriel détaillé de l’homme où il a décrit la chronologie des événements.

Il se serait souvenu de deux avions de chasse dans le ciel qui tournaient au-dessus de la ville quelques minutes avant que le Boeing 777 ne descende à la suite d’un coup violent au-dessus de sa tête et d’une traînée blanche horizontale pénétrant le ciel.

« Deux avions étaient audibles, pas le gros, le Boeing, mais des avions de chasse étaient audibles car ils volaient constamment au-dessus de nous, le bruit était déjà devenu familier », a-t-il déclaré.

Selon le résident de la banlieue de Torez, à environ 20 kilomètres de Hrabove, où le Boeing s’est écrasé, aucun missile n’a été tiré depuis le sol à proximité immédiate.

Par ailleurs, il a supposé que les photos de l’incident diffusées précédemment contenaient des incohérences.

« Cette photographie qui a servi de preuve du missile est erronée, car la photographie montrait des conditions météorologiques différentes », a expliqué l’homme, ajoutant:

«Parce qu’à cette époque, le ciel était assez couvert. La position du Soleil sur cette photo ne ressemble pas au Soleil que vous voyez à 17h00».

Les métadonnées de l’image ont-elles été modifiées?

Ensuite, il y a une autre fuite suggérant qu’environ un an après l’accident, entre le 22 avril 2015 et le 2 juillet 2015, le spécialiste de l’imagerie Shaun Ellis et l’analyste géospatial Tim Johns d’Australie examinaient toujours les images non primaires diffusées datées à peu près au moment de l’accident et d’abord publié par Paris Match.

Dans le cadre de l’opération AVENELLA, ils auraient conclu que les métadonnées de ces fichiers «semblent avoir été manipulées. Par exemple, la date de modification est antérieure à la date de création du fichier», ce que les pros considèrent comme non accidentel.

Trois des quatre images analysées se sont avérées être antidatées: de sorte que le jour de la création tombe après, pas avant la date de modification.

«Diverses raisons pourraient expliquer pourquoi il en est ainsi, aucune ne peut être prouvée sans informations supplémentaires», conclut Max van der Werff, ajoutant séparément que les dimensions de l’image varient, suggérant que les images auraient pu être recadrées ou enregistrées intentionnellement dans un format plus petit.

Plus de données sur les témoins

La dernière mais non la moindre fuite est un «Record Of Interview» (ROI) entre un officier de la police fédérale australienne et le journaliste allemand Billy Six. Dans le rapport sténographique, Six parle entre autres de ces témoins qui ont vu des avions de chasse ukrainiens dans le ciel le jour de la destruction du MH17. Max van der Werff a affirmé qu’il connaissait son collègue Six en personne.

« Ce dernier m’a confirmé qu’il avait été interviewé un jour avant que le Conseil néerlandais de la sécurité ne tienne une conférence de presse le 13 octobre 2015 », a écrit der Werff en notant que ces informations correspondaient à la transcription mentionnant le 12 octobre 2015 comme date du ROI. Le journaliste a déclaré que c’était « une forte indication que le lot de documents JIT qui nous avait été divulgué était authentique ». Il a toutefois refusé de préciser la source qui lui avait fourni les documents JIT.

Enquête MH17 de cinq ans dirigée par les Pays-Bas

Le vol MH17 de Malaysia Airlines était en route d’Amsterdam à Kuala Lumpur lorsqu’il a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014 alors que la région était embourbée dans un conflit avec le nouveau gouvernement ukrainien mis en place après un coup d’État à Kiev au début de l’année. En conséquence, les 298 passagers – principalement néerlandais – et l’équipage à bord ont été tués dans l’accident.

Kiev et les républiques autoproclamées de l’est du pays se sont mutuellement blâmées pour cet échec, les républiques affirmant que l’équipement militaire dont elles disposaient ne leur permettrait pas d’abattre un avion à cette altitude. Les États-Unis d’Amérique et un certain nombre de pays européens ont imputé l’incident à la Russie, une affirmation qui a été faite avant même l’ouverture d’une enquête officielle, l’Occident citant à plusieurs reprises la Russie en désaccord avec l’Ukraine sur la Crimée et le Donbass.

Une équipe d’enquête conjointe (JIT) composée d’Australie, de Belgique, de Malaisie, des Pays-Bas et d’Ukraine a été mise en place pour enquêter sur l’affaire MH17, mais la Russie a été laissée en dehors du processus malgré les offres d’assistance et la disponibilité de ce dernier à aider à enquêter sur l’incident. .

L’enquête JIT a conclu l’année dernière que l’avion avait été abattu par un missile Buk, prétendument lancé par une brigade russe de missiles antiaériens stationnée dans la ville de Koursk, non loin de la frontière ukrainienne.

Toutefois, aucun élément de preuve concret n’a jusqu’à présent été fourni à titre de preuve, la partie russe étant insatisfaite de la réticence des Pays-Bas à utiliser les résultats de l’enquête nationale russe.

Trois ressortissants russes ont été inculpés de meurtre – Igor Girkin, Sergei Dubinsky et Oleg Pulato. Un Ukrainien, Leonid Kharchenko, a également été inculpé et son procès est prévu le 9 mars.

