Pourquoi Mike en Afrique? Pompeo ne visite pas le Sénégal, l’Angola et l’Éthiopie pour le plaisir – il est là pour combattre la Chine

Mike Pompeo avec le fondateur de « Startup Sunday » Mame Aminata Diambo, Dakar, Sénégal, 16 février 2020

La visite du secrétaire d’État états-unien en Afrique a plus à voir avec la Chine qu’autre chose. Après avoir dévoilé le premier volet de sa stratégie «Prosper Africa», les États-Unis d’Amérique se retrouvent encore enfermés dans une bataille géostratégique contre la Chine.

La visite de Pompeo en Afrique marque la première fois en plus de 18 mois qu’un membre du cabinet des Etats-Unis d’Amérique débarque en Afrique subsaharienne.

Selon Pompeo, la raison pour laquelle il se rend au Sénégal, en Angola et en Éthiopie est parce qu’ils sont «trois pays à différents stades de développement dans leur transition vers la démocratie et leur stabilité».

Cependant, la raison la plus probable est de promouvoir l’investissement des Etats-Unis d’Amérique comme une véritable alternative au financement chinois, tout en se moquant de Pékin (ce que Pompeo fait sans relâche depuis un certain temps). Cependant, le voyage de Pompeo ne semble avoir produit jusqu’à présent rien de tangible, autre que la rhétorique anti-chinoise et pro-Etats-Unis-d’Amérique. À titre d’exemple, il a conclu sa visite au Sénégal en déclarant que les deux partenaires avaient eu «beaucoup de conversations sur les questions de sécurité», mais a indiqué que cette question était toujours en cours d’examen.

Étant donné que l’administration Trump a commencé à cibler les pays africains en envisageant leur inclusion dans la tristement célèbre liste d’interdiction de voyager, en coupant les programmes d’aide (ou en les rendant incroyablement difficiles à mettre en œuvre dans la pratique), les habitants peuvent être sceptiques quant aux véritables motifs de cette visite terne.

La stratégie des Etats-Unis d’Amérique «Prosper Africa» pour contrer l’influence chinoise

En juin de l’année dernière, l’administration Trump a officiellement déployé son programme «Prosper Africa» au Corporate Council on Africa-US-Africa Business Summit au Mozambique. Le Brookings Institute a résumé l’intention de ce programme de manière relativement appropriée quand il a posé la question: «Trump Prosper Africa peut-il rendre l’Amérique plus grande que la Chine et d’autres partenaires en Afrique?»

La justification officielle du programme de 50 millions de dollars (introduit par nul autre que le faucon de guerre en disgrâce John Bolton) est de promouvoir «la prospérité, la sécurité et la stabilité dans les relations des Etats-Unis d’Amérique avec l’Afrique».

À moins qu’ils n’aient vécu sous un rocher, je serais surpris si quelqu’un croyait réellement que la prospérité, la sécurité ou la stabilité de l’Afrique se situaient au sommet des priorités de Washington. Sous l’administration Trump, la région indo-pacifique est devenue le «théâtre prioritaire» du complexe militaro-industriel, l’Afrique et le Moyen-Orient déclinant lentement en valeur. Alors que Washington a beaucoup parlé de l’Afrique, ses actions suggèrent que ce n’est guère un continent dans lequel les États-Unis d’Amérique cherchent à investir trop de temps, d’argent ou même dans la force militaire des Etats-Unis d’Amérique.

Cela étant dit, les États-Unis d’Amérique seront toujours préoccupés tant que la Chine étendra son influence dans les régions riches en pétrole centrées sur des sites géopolitiquement importants. Au fur et à mesure que ces trois nations africaines en question font partie intégrante des intérêts chinois, il n’est donc pas surprenant que les États-Unis d’Amérique aient fait preuve d’envoi d’une personne ayant le statut de Pompeo pour parler avec les dirigeants du Sénégal, de l’Angola et de l’Éthiopie.

Plus précisément, l’Angola est la troisième économie en importance en Afrique subsaharienne et le deuxième producteur de pétrole de la région. Elle est d’une importance capitale pour les États-Unis d’Amérique pour ces raisons, ainsi que le fait que les géants des sociétés américaines-états-uniennes ExxonMobil et Chevron ont leurs propres intérêts importants dans les champs pétroliers du pays; comme le français Total et le britannique BP.

Sur tous les pays d’Afrique, l’Angola a reçu certaines des plus grandes quantités de prêts d’infrastructure chinois garantis par le pétrole. C’est le deuxième partenaire commercial de la Chine sur le continent et une source clé de pétrole chinois: il recevra la majeure partie de la production pétrolière angolaise. La Chine détient également environ 70% de la dette nationale de l’Angola.

La nation très peuplée d’Éthiopie – la dernière étape de la tournée de Pompeo en Afrique – est l’une des principales destinations pour les entreprises chinoises qui cherchent à investir sur le continent. Les deux nations ont également démontré leur volonté de promouvoir davantage les liens militaires. La proximité de l’Éthiopie avec Djibouti, qui abrite une base militaire chinoise officielle, préoccupe également les puissances en place à Washington, qui considèrent encore l’Éthiopie comme un allié clé de la sécurité.

Sur les trois, c’est peut-être le Sénégal qui agace le plus les États-Unis d’Amérique. En 2018, le Sénégal a rejoint le projet de la route de la soie en Chine – le premier pays ouest-africain à le faire. Dakar, la capitale du Sénégal, accueille également le Forum 2021 sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

En général, le continent africain devrait compter quelque 1,2 milliard de consommateurs d’ici 2025. D’ici 2030, les dépenses des consommateurs et des entreprises devraient dépasser les 6 000 milliards de dollars. Il est impossible que tous ces consommateurs investissent leur argent durement gagné dans des entreprises chinoises. Cette équation dynamique n’est pas inconnue des habitants, comme un Africain a littéralement déclaré au Washington Post que l’Afrique n’intéressait pas Donald Trump, car « tout ce qui l’intéresse, c’est l’argent ».

Cependant, le comportement hypocrite de l’Amérique semble donner aux dirigeants africains un sentiment de malaise que les États-Unis d’Amérique ne vont pas veiller à leurs meilleurs intérêts à l’avenir. En conséquence, il est probablement dans leurs droits de s’appuyer de moins en moins sur une nation qui aide à semer l’instabilité et le chaos dans la région africaine, et à se tourner plutôt vers des adversaires des Etats-Unis d’Amérique.

Pourquoi l’Afrique n’est pas d’accord sur la Chine

Il ne faut pas un génie pour voir pourquoi l’Afrique n’est probablement pas trop enthousiasmée par l’approche timide de Pompeo pour se lier d’amitié avec les États clés de la région. Les États-Unis d’Amérique ont exagéré leurs intentions pour l’Afrique tout en combattant la Chine depuis plus d’un an, peu de mesures ont été prises par les responsables américains-états-uniens à cette époque pour renforcer les relations avec l’Afrique (même avec l’annonce de la stratégie Prosper Africa).

En comparaison, le président chinois Xi Jinping s’est rendu à plusieurs reprises en Afrique. En 2018, il s’est rendu au Sénégal pour donner au président sénégalais Macky Sall la «clé en or» d’un stade de lutte de 52 millions de dollars qui s’est concrétisé dans le cadre d’un vaste programme d’aide chinois. En outre, le ministre chinois des Affaires étrangères s’est rendu en Afrique au début de chaque nouvelle année au cours des 30 dernières années. Donald Trump n’a pas du tout visité l’Afrique (mais a fait des commentaires vraiment désobligeants sur la région).

À la lumière de ce dilemme «quel prétendant?», Le président kenyan Uhuru Kenyatta a récemment déclaré que les Africains «ne veulent pas être obligés de choisir», notant que «nous devons commencer à considérer l’Afrique comme la plus grande opportunité au monde, et je crois vous pouvez oser le regarder d’un œil neuf. » En fin de compte, les nations africaines ne veulent pas être utilisées comme un champ de bataille par procuration pour les États-Unis d’Amérique et la Chine pour s’engager dans la guerre froide 2.0.

D’une manière générale, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Afrique, avec des échanges bilatéraux s’élevant à bien plus de 200 milliards de dollars. Entre 2010 et 2016, l’investissement chinois en Afrique a doublé. Rien qu’en septembre 2018, le président Xi avait engagé un financement supplémentaire de 60 milliards de dollars, dont 10 milliards réservés à l’achat chinois de produits africains. Les États-Unis d’Amérique, en revanche, ont à peine augmenté leurs investissements depuis 2010.

Pékin a également tenu ses promesses d’annuler la dette des pays en difficulté, remettant en question l’idée que la Chine utilise activement la «diplomatie du piège de la dette» pour amener ces nations à leurs talons. Alors que les États-Unis d’Amérique aiment brosser un tableau maléfique de la Chine en tant que prédateur bondissant sur l’Afrique et ses ressources, la vérité est que les dirigeants africains sont moins susceptibles de partager ce sentiment – et encore moins susceptibles de croire que les États-Unis d’Amérique sont authentiques dans leur récente rhétorique.

Les États-Unis d’Amérique visitent l’Afrique par nécessité pour démontrer leur attachement à leur stratégie de politique étrangère Amérique-Première-Chine-Dernière, mais ne s’engagent pas trop.

