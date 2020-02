« C’est dû à la futilité de Guaido »: l’Espagne change sa position sur le Venezuela

Image d’archives

L’Espagne a été le premier gouvernement en Europe à reconnaître le député Juan Guaido comme président en charge du Venezuela, après s’être déclaré le premier président sur une place publique à Caracas. Un an plus tard, la position de l’Espagne semble avoir changé, ou du moins, elle n’est plus aussi claire que le souhaiteraient l’opposition vénézuélienne et espagnole.

Il a été reconnu comme président en charge, mais lorsqu’il est entré sur le sol espagnol le 25 janvier, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, et non par le président Pedro Sanchez, comme l’exigeaient le Parti populaire et Vox. A partir de ce moment, on parle d’un virage du gouvernement espagnol vis-à-vis du Venezuela.

«Je crois qu’il y a un changement de position car un an est suffisant pour démontrer la futilité de Guaido. Par conséquent, il est très évident que si en un an Guaido, loin de trouver des solutions, tout ce qu’il a fait, c’est perdre son soutien au Venezuela même, c’est à un pays comme l’Espagne de chercher des solutions alternatives», explique l’analyste politique Juan Carlos Monedero.

Un autre signe qui a attiré l’attention est que le président Pedro Sanchez a cessé de faire référence à Guaido comme président en charge et a commencé à l’appeler « chef de l’opposition ». Compte tenu de ces qualifications, le représentant de Guaido en Espagne a officiellement consulté le ministère des Affaires étrangères si la position sur le Venezuela avait changé. La chancellerie a dit non.

« Au cours de cette année, la fiction du maintien du président en charge en même temps que toutes les négociations politiques et diplomatiques avec le gouvernement légitime a été maintenue. Toute cette contradiction est la nécessité de maintenir un certain équilibre avec la position des ministères européens des Affaires étrangères. Je pense qu’une nouvelle étape s’ouvre où elle appartient, non seulement à l’Espagne, mais aussi au Vatican et à d’autres gouvernements comme celui du Mexique, pour convaincre la diplomatie internationale que Guaido n’est pas une solution, et donc il faut penser en termes de sortie négociée et électorale où Guaido, s’il le veut, peut se présenter aux élections, mais il n’a aucun type de reconnaissance nationale ou internationale », indique Monedero.

«Delcygate» oui, problèmes de l’Espagne non

L’échelle faite par le vice-président vénézuélien Delcy Rodríguez à l’aéroport de Barajas le 20 janvier et la rencontre qu’elle a eue avec le ministre espagnol des Transports, José Luis Abalos, ce matin, ont déclenché une controverse en Espagne.

Le Parti populaire et Vox demandent toujours la démission du ministre pour avoir prétendument violé les sanctions imposées aux responsables vénézuéliens qui leur interdisent de pénétrer sur le territoire européen. Mercredi 12 février dernier, lors de la première session de contrôle gouvernemental tenue par le Congrès des députés, Vox et le PP ont occupé toutes leurs questions en demandant des explications au gouvernement sur la rencontre entre Abalos et Delcy Rodríguez. Lorsqu’il s’agit de parler du problème des agriculteurs et des éleveurs espagnols, les sièges de Vox et du Parti populaire sont vides.

Rafael Simancas ✔ @SimancasRafael Abrumado por la cantidad de españoles que nos paran en la calle exigiendo que nos olvidemos ya de salarios, pensiones y eutanasias, y que nos dediquemos a lo importante: aclarar si Guaidó es más opositor o más encargado, y qué diablos compró Delcy en el duty free 7.193 Información y privacidad de Twitter Ads 5.380 personas están hablando de esto

« Il était très spectaculaire qu’en discutant du problème des agriculteurs, le Parlement soit vide car cela montre que la droite espagnole n’a pas de solution aux problèmes de l’agriculture espagnole, cependant, ce sont des gens qui ont fait toute une tâche de harcèlement et de démolition uniquement avec le cas du Venezuela parce que cela les évite de parler de politique. »

« L’image du Venezuela a été construite comme l’image de l’Union soviétique a été construite hier, ce qui l’a présenté comme l’ennemi de la civilisation occidentale, et donc, après que la diabolisation a été construite, la deuxième étape consiste à impliquer un parti national avec ce qu’ils appellent le castrochavisme, alors vous vous épargnez en demandant quelles sont vos propositions pour votre pays », explique Monedero.

Des États-Unis d’Amérique, on dit que l’administration Trump continue avec « perplexité » les nouvelles étapes du gouvernement de Sanchez sur le Venezuela. Pour Monedero, ce serait le bon moment pour l’Europe de retrouver son autonomie.

«Je pense qu’il est inévitable que l’UE ait des frictions avec les États-Unis d’Amérique de Trump. La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne repense le rôle de l’OTAN. Dans le même temps, les menaces de sanctions pour la taxe de Google obligent l’Union européenne à cesser de suivre les États-Unis d’Amérique, et troisièmement, que Trump tente une guerre avec le Venezuela pour justifier sa réélection n’a pas à affecter l’Europe. L’Europe doit donc choisir entre avoir l’âge légal et retrouver la dignité qui lui a toujours correspondu ou continuer à être les gardiens des États-Unis d’Amérique, ce qui va à l’encontre des intérêts de l’Europe et des Européens.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News