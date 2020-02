Les négociations turco-russes sur Idlib se terminent sans percée. Des frappes aériennes frappent des amis turcs d’Al-Qaïda à Idlib

Image d’archives

Le deuxième tour des discussions russo-turques sur la situation dans la province syrienne d’Idlib s’est terminé à Moscou le 18 février. La délégation turque a quitté la Russie. Les parties n’ont publié aucune déclaration officielle sur l’issue des pourparlers, laissant entendre qu’aucune percée n’a été réalisée.

L’agence nationale turque Anadolu a indiqué ce qui suit à l’ordre du jour des pourparlers:

Selon des sources diplomatiques, la délégation turque a souligné la nécessité de réduire rapidement les combats et d’empêcher une nouvelle aggravation de la situation humanitaire dans la région. Un autre point à l’ordre du jour comprend les mesures qui pourraient être prises à Idlib pour assurer la pleine mise en œuvre des accords conclus dans le cadre du mémorandum de Sotchi.

Un porte-parole du parti au pouvoir d’Erdogan a affirmé qu’Ankara avait officiellement informé Moscou de sa politique dans le nord-ouest de la Syrie et avait de nouveau menacé la Syrie d’une agression militaire. La Turquie cherche à sauver ses petits amis d’al-Qaïda dans le Grand Idlib de l’avancée de l’armée syrienne afin de tenter de limiter la capacité du gouvernement syrien à rétablir le contrôle du pays dévasté par les années de guerre.

Pendant ce temps, l’armée de l’air syrienne et les forces aérospatiales russes ont mené une nouvelle série de frappes aériennes sur les positions de groupes liés à Al-Qaïda à travers Idlib. Il semble que les menaces turques ne fonctionnent pas très bien.

Des frappes aériennes massives de l’armée de l’air russe près d’Idlib et d’Alep

DAMAS – L’armée de l’air russe a attaqué des terroristes dans les provinces syriennes d’Idlib et d’Alep le mardi 18 février, a appris BulgarianMilitary.com citant AMN.

Selon le journal, l’armée russe a concentré la plupart de ses attaques dans la région de Jisr al-Shugur, qui est contrôlée par l’organisation terroriste Hayat Tahrir Ash-Sham (créée sur la base du Jabhat al-Nusra interdit par la Russie) et le Parti islamique du Turkestan.

L’attaque s’est produite après que des militants ont abattu deux hélicoptères syriens plus tôt en février.

«Puisque l’armée syrienne contrôle déjà l’autoroute Alep-Damas (M-5), il semble que leur haut commandement et leurs collègues russes se concentrent désormais sur la capture des dernières zones le long de l’autoroute Alep-Lattaquié, qui sont toujours contrôlées par des djihadistes», écrit le journal.

Le 16 février, on a appris que la police militaire russe avait commencé à prendre le contrôle de l’autoroute M5, qui traverse toute la Syrie. Elle relie Alep au nord avec les villes de Hama, Homs et Damas, et au sud atteint la province de Deraa et la frontière avec la Jordanie. La route permet aux militaires de transférer rapidement de l’équipement et de livrer des fournitures.

Plus tôt, les 11 et 14 février, des militants ont abattu deux hélicoptères de l’armée de l’air syrienne. Cela s’est produit dans les provinces d’Idlib et d’Alep.

L’armée syrienne mène une opération à grande échelle contre des militants à Idlib, malgré un cessez-le-feu initié par la Russie et la Turquie. Les forces gouvernementales ont réussi à pénétrer plus profondément dans la province et à occuper plusieurs colonies clés le long du chemin menant à la capitale de la région, y compris Saraqib, capturées par les rebelles en novembre 2012.

