Ce virus est-il artificiel ou naturel ? « Les théoriciens du complot ont tort – le coronavirus existe dans la nature … la séquence génomique du virus a été déterminée »

L’épidémie d’une nouvelle infection à coronavirus, qui est née à Wuhan en Chine en décembre de l’année dernière et s’est déjà propagée à 29 pays, est l’une des plus grandes crises sanitaires auxquelles le monde ait été confronté ces derniers temps. Mais ce n’est peut-être pas le dernier. Stuart Siddell, professeur émérite à l’Université de Bristol, qui mène des recherches sur les coronavirus depuis plus de 25 ans, explique à Durgesh Nandan Jha comment un contact accru entre les humains et les animaux sauvages a le potentiel de déclencher davantage d’épidémies causées par des virus auparavant réservés aux animaux:

Les coronavirus ont été découverts dans les années 1960. Nous avons également été témoins d’épidémies causées par eux dans le passé. Qu’est-ce qui est si différent cette fois?

Quand j’ai commencé à faire des recherches sur les coronavirus, ils n’étaient pas considérés comme une menace car ils provoquaient des symptômes plus légers tels que la toux et le rhume chez l’homme.

Le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), deux coronavirus qui ont conduit à des épidémies en 2002 et 2012 respectivement, ont causé des symptômes graves mais leurs taux de transmission étaient inférieurs à ceux de COVID-19 – le nom donné au nouveau coronavirus par l’OMS.

Le SRAS a commencé dans le Guangdong en Chine, a touché environ 8 000 personnes et en a tué 744. L’épidémie de coronavirus MERS a commencé à Djeddah en Arabie saoudite et est restée limitée principalement à la région. Elle a touché environ 2 500 personnes.

Cependant, en seulement trois mois depuis sa découverte, les données préliminaires suggèrent que COVID-19 a touché plus de 75 000 personnes. Le chiffre réel pourrait être plus élevé. Le nombre de décès dus au COVID-19 serait d’environ 2 000.

Quelle pourrait être la raison possible d’un taux de transmission plus élevé de COVID-19?

Cela pourrait être dû au fait que, contrairement au SRAS, qui affecte principalement les poumons, COVID-19 provoque une infection des voies respiratoires supérieures ou de la gorge. Il est plus facile pour l’infection de se propager de la gorge qu’au fond des poumons.

Chaque fois qu’un patient tousse ou éternue, les gouttelettes contenant le virus sont libérées et ont tendance à se propager. La mortalité a été observée principalement chez les personnes âgées, celles qui ont des maladies préexistantes et une faible immunité.

Certains théoriciens du complot suggèrent qu’une fuite accidentelle d’une arme biologique dans la fabrication aurait pu y conduire.

Les théories du complot sont totalement fausses. La séquence génomique de COVID-19 a été déterminée et confirme que le virus appartient à celui qui existe dans la nature.

Les coronavirus sont connus pour provoquer des maladies chez les animaux. Le SRAS appartenait à la même famille que COVID-19. Il a été transmis aux civettes par les chauves-souris et à partir de là, il s’est propagé aux humains. COVID-19 est également censé se propager à partir de chauves-souris.

Pensez-vous que le pire est passé ou qu’il existe encore un risque de propagation de la maladie et d’épidémies dans d’autres parties du monde?

Cela dépend totalement du confinement de la maladie dans les régions touchées. Nous devons rompre la chaîne de transmission. Parce que, si la chaîne est maintenue, il est très facile pour la maladie de se propager et de provoquer des épidémies dans différentes parties du monde. Il est important pour les pays de dépister les personnes qui voyagent depuis les zones touchées par l’épidémie pour détecter une éventuelle infection. Ils doivent être isolés et maintenus en quarantaine jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun risque de transmission ultérieure. L’Inde le fait déjà. Lorsque je suis arrivé à l’aéroport récemment pour assister à une conférence internationale, les fonctionnaires m’ont demandé quels étaient mes antécédents de voyage et mes symptômes, le cas échéant.

De nombreuses personnes accusent les non-végétariens de l’apparition de maladies auparavant limitées aux animaux. Est-ce une évaluation correcte de la situation?

Non. Manger de la viande ou non n’est pas le problème. Les virus provoquant des maladies chez les animaux sauvages qui agissent comme leurs réservoirs naturels, par exemple les chauves-souris, peuvent se propager à des espèces intermédiaires, les chameaux dans le cas du MERS, puis se transmettre à l’homme. Il est également possible que les humains l’obtiennent directement des animaux sauvages par contact direct lorsqu’ils voyagent vers des endroits où normalement les humains n’iraient pas plus tôt.

Comment prévenir les zoonoses (causées par la transmission de germes des animaux aux humains)?

Nous devons comprendre la biologie de ces virus. Nous devons comprendre comment ils se répliquent dans leurs hôtes naturels, comme les chauves-souris; comment ils mutent ou ce qui est nécessaire pour arrêter leur chaîne de transmission. Si nous savons cela, des mesures précoces peuvent être prises pour développer de bons diagnostics et un système médical pour un meilleur contrôle de la transmission à l’homme et pour empêcher de telles infections de provoquer des épidémies. La connaissance est la clé. Lorsque l’épidémie de SRAS s’est produite en 2002-2003, il y avait un grand intérêt et il était plus facile d’obtenir de l’argent pour les rechercher.

En 2007-2008, l’enthousiasme pour le financement de cette recherche a diminué avec la disparition du virus et de la maladie. Désormais, le financement du développement de vaccins pour COVID-19 suscite de l’intérêt. Je pense qu’il vaut mieux investir de l’argent avant que l’épidémie ne se produise que plus tard.

