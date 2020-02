Des avions russes Su-24 attaquent des terroristes pro-turcs, permettant à l’armée syrienne de repousser les attaques

Image d’archives

Selon le Centre de réconciliation russe pour la Syrie, des militants pro-turcs, avec le soutien de l’artillerie turque, ont percé les défenses de l’armée syrienne dans les régions de Qminas et Nayrab.

Des avions Su-24 russes ont effectué des frappes aériennes contre des terroristes pro-turcs, ce qui a permis aux troupes syriennes de repousser toutes les attaques avec succès, a déclaré le Centre russe de réconciliation pour la Syrie dans un communiqué.

« Les troupes syriennes ont détruit un char, six véhicules de combat d’infanterie et cinq camionnettes contenant des armes de gros calibre », indique le message.

Le Centre a également ajouté que quatre militaires syriens avaient été blessés par l’artillerie turque. L’organisation a poursuivi en disant que la Turquie avait cessé les bombardements contre les troupes du gouvernement syrien dès que la Russie avait informé Ankara qu’elle avait détecté les tirs d’artillerie turcs.

« Ce n’est pas la première fois que les forces armées turques soutiennent les militants. Afin de prévenir les incidents, nous exhortons la partie turque à cesser de soutenir les actions des terroristes et à leur transférer des armes », a souligné le centre.

Dans l’intervalle, le ministère turc de la Défense a signalé que deux militaires turcs avaient été tués, tandis que cinq autres avaient été blessés lors d’une attaque aérienne à Idlib en Syrie.

Le ministère a ajouté que plus de 50 «éléments du régime» syrien ont été détruits, dont cinq chars, deux véhicules blindés de transport de troupes, deux camionnettes armées et un obusier.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı ✔ @tcsavunma Replying to @tcsavunma Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

Pendant ce temps, Bloomberg a rapporté avoir cité un haut responsable turc anonyme qu’Ankara avait demandé aux États-Unis d’Amérique deux batteries de défense antimissile Patriot pour repousser à Idlib les troupes syriennes, soutenues par les forces aériennes russes.

Selon Bloomberg, la Turquie a demandé aux États-Unis d’Amérique de déployer les batteries à sa frontière sud, près de la Syrie, afin de « punir les futures attaques des troupes syriennes soutenues par la puissance aérienne russe ».

Plus tôt, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’Ankara n’était pas satisfait des négociations russo-turques sur Idlib et était prêt à lancer une offensive dans la région. Le Kremlin a qualifié cela de pire scénario.

Les frappes de l’armée de l’air russe repoussent l’attaque militante contre l’armée du gouvernement syrien à Idlib – Ministère de la Défense

PHOTO DE FICHIER Chasseurs Su-24 © Sputnik / Igor Zarembo

L’armée de l’air russe a lancé des frappes pour repousser une offensive militante contre l’armée syrienne à Idlib, qui avait tenté de percer les lignes défensives des forces gouvernementales, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Les militants, soutenus par la Turquie, ont bombardé les positions de l’armée syrienne dans la région. Cependant, les forces turques ont arrêté le barrage d’artillerie après que Moscou a contacté Ankara, a ajouté le ministère.

Les militants ont lancé une « offensive massive » au sud-est de la ville d’Idlib, en utilisant de nombreux véhicules blindés, a déclaré jeudi le Centre russe de réconciliation en Syrie, ajoutant que c’était l’artillerie turque qui les avait aidés à percer les défenses de l’armée syrienne dans certaines zones.

Des images aériennes publiées par le ministère russe de la Défense montrent une batterie d’obusiers autopropulsés turcs bombardant les positions de l’armée syrienne.

Une batterie turque de canons automoteurs (SPG) cible des groupes d’appui-feu lors d’une offensive militante à Idlib © Ministère russe de la Défense

À la demande de Damas, des avions de combat Su-24 russes ont frappé les groupes armés qui avançaient, aidant les forces syriennes à repousser l’offensive, détruisant un char et six véhicules de combat d’infanterie, entre autres matériels.

Le centre de réconciliation a également déclaré que les bombardements turcs avaient fait quatre blessés syriens. Moscou a également une fois de plus appelé Ankara à cesser son soutien aux terroristes à Idlib et à cesser de leur remettre des armes.

Par ailleurs, le ministère turc de la Défense a déclaré que deux soldats turcs avaient été tués et cinq autres blessés lors des frappes aériennes.

L’incident survient au milieu d’un pic de tensions entre Damas et Ankara. La Turquie s’est opposée aux avancées de l’armée syrienne dans la lutte contre les extrémistes et les militants formés dans la province d’Idlib depuis un certain temps. Mercredi, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie ne « laisserait pas Idlib au régime Assad » et a menacé de lancer une incursion dans la province.

La Turquie avait déjà renforcé ses avant-postes dans la région, qui est le dernier bastion militant majeur restant sur le territoire syrien. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises la Turquie sur les attaques contre l’armée syrienne et a poursuivi ses efforts diplomatiques pour apaiser les tensions autour d’Idlib.

L’armée repousse les attaques terroristes dans plusieurs directions dans la campagne orientale d’Idlib

Idlib – Les unités de l’armée arabe syrienne ont repoussé jeudi les attaques lancées par des organisations terroristes dans de nombreuses directions dans la campagne orientale d’Idlib, en particulier en direction d’al-Nairab au sud de la ville de Saraqib.

Un journaliste de SANA a déclaré que des organisations terroristes soutenues par le régime turc, en plus de l’organisation terroriste Jabhat al-Nusra, avaient lancé une attaque à l’aide d’obus de mortier et de lance-roquettes sur les environs de Saraqib, al-Nairab et sur un certain nombre de sites à Dadikh, Kafar Batikh à Campagne est Idlib.

Le journaliste a indiqué que les unités de l’armée ont détecté les sources des obus et les axes de l’attaque, et ont mené de lourdes frappes contre eux, détruisant plusieurs rampes de lancement de roquettes pour les terroristes.

Les unités de l’armée ont avancé vers la périphérie de la ville d’al-Nairab et ont réussi à écraser les terroristes attaquants, tandis que d’autres unités de l’armée ont détruit les munitions et les véhicules des terroristes.

Shaza

Situation à Idlib: les USA pourraient mettre des Patriot à la disposition de la Turquie, selon Ankara

Les masques tombent!

La Turquie pourrait se voir livrer des systèmes de missiles américains Patriot, au vu de la situation à Idlib, en Syrie, a fait savoir le ministre turc de la Défense.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré ce jeudi 20 février que, compte tenu de la situation à Idlib, en Syrie, les États-Unis pourraient livrer à Ankara des systèmes de missiles Patriot. Dans une interview à la chaîne CNN Turk, il a également précisé les conditions du retrait de la Turquie de Syrie. «Quand il y aura une Constitution, quand des élections légitimes se seront tenues et quand il y aura des dirigeants légitimes au pouvoir dans le pays, un État démocratique. Chacun occupera sa place et nous occuperons la nôtre.» Interrogé au sujet de l’aide qui pourrait être éventuellement accordée par les États-Unis, Hulusi Akar a évoqué une série d’attaques. «Notre pays s’est retrouvé confronté à une menace aérienne et balistique et a connu certains évènement. Nous pourrions recevoir une aide, des Patriot», a-t-il précisé. Détails à suivre Source: Sputnik News – France

Le Pentagone a perdu 715 millions de dollars d’armes pour des groupes anti-ISIS

Un nouvel audit du ministère de la Défense révèle que le Pentagone a « perdu la trace » de plus de 715 millions de dollars en armes et équipements qui devaient être utilisés dans la « lutte » contre l’Etat islamique. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, et on ne sait toujours pas si quelque chose va être fait pour empêcher que cela ne se reproduise. Rachel Blevins de RT America a les détails.

