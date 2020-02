Une vidéo folle émerge d’un incident de rage sur route d’un véhicule blindé états-unien et russe en Syrie

Image d’archives

Bien que les altercations impliquant les forces états-uniennes et russes aient connu un pic ces dernières semaines, le faire sur une autoroute est quelque chose de nouveau.

19 février 2020

Les détails de l’incident sont encore limités, mais une vidéo a été diffusée en ligne montrant un véhicule militaire états-unien M-ATV résistant aux mines faisant circuler un véhicule utilitaire blindé russe Tigr hors de la route quelque part dans le nord-est de la Syrie. L’incident aurait eu lieu relativement près de l’endroit où les troupes américaines-états-uniennes se sont retrouvées dans un bras de fer avec une foule de civils et de miliciens alignés avec le président syrien Bashar Al Assad il y a une semaine. Des forces russes étaient également présentes lors de cette altercation, qui a finalement fait au moins un Syrien mort.

Une caméra à l’intérieur de ce qui semble être un véhicule civil circulant également sur le même tronçon de route a capturé l’incident, qui aurait eu lieu près de la ville de Qamishli, qui se trouve également près de la frontière turque. On ne sait pas exactement quand les événements de la vidéo se sont réellement produits.

La vidéo montre un convoi russe composé de trois véhicules, le 4×4 Tigr conduisant un camion blindé 6×6 Typhoon-K et un véhicule blindé de transport de troupes de la série BTR 8×8. Ce trio démarre la vidéo derrière deux véhicules militaires américains-états-uniens, le M-ATV susmentionné et un camion résistant aux mines MaxxPro MRAP.

Le véhicule transportant la caméra roule aux côtés des Russes avant de se faufiler entre eux et les Américains pour laisser passer le trafic venant en sens inverse. Les individus filmant la scène commencent alors à dépasser les véhicules militaires des Etats-Unis d’Amérique sur la gauche.

On ne sait pas exactement pourquoi, mais le Russe Tigr fait également passer les Américains à droite en même temps, se mettant délibérément hors route, puis se coince entre le M-ATV des Etats-Unis d’Amérique et les véhicules MaxxPro. L’équipage du M-ATV répond en essayant d’abord d’empêcher les Russes de passer plus loin, puis les chasse de la route. Les deux véhicules semblent effectivement se heurter à un moment donné.

Un spectateur civil sur le bord de la route saute hors du chemin du Tigr juste à temps. Les véhicules russes et américains-états-uniens s’arrêtent alors que le véhicule transportant la caméra passe.

Les incidents entre les forces américaines-états-uniennes et russes dans le nord-est de la Syrie sont de plus en plus courants depuis des semaines maintenant, bien qu’ils aient généralement impliqué des troupes américaines-états-uniennes bloquant le mouvement des forces russes. Il y a eu quelques rapports d’altercations physiques supplémentaires, y compris un échange de coups de poing en janvier.

Cela semble être le premier incident connu de convois russes et américains-états-uniens en train de se frayer un chemin sur les routes syriennes, ce qui indique une grave escalade des tensions. Cela rappelle en quelque sorte une série d’altercations agressives entre les avions de combat russes et les avions américains(états-uniens dans le ciel du pays qui semblaient s’apaiser il y a deux ans.

Une carte montrant divers points d’intérêt dans le nord-est de la Syrie, y compris Qamishli, ainsi que des zones de contrôle en janvier 2020.

Les forces russes patrouillent dans la région, qui était auparavant ostensiblement sous le contrôle des forces américaines-états-uniennes et de leurs partenaires locaux, principalement kurdes, depuis octobre 2019. La Russie a conclu un accord ce mois-ci avec la Turquie pour entrer dans la région après le début d’un accord turc d’intervention militaire visant à expulser les forces kurdes soutenues par les États-Unis d’Amérique d’une zone tampon le long de la frontière turco-syrienne.

Le Kremlin affirme également que ses troupes étaient directement responsables de la résolution de l’incident violent dans le village de Khirbet Ammu, à l’est de Qamishli, la semaine dernière. Le rôle exact joué par les forces russes dans cet incident reste incertain et une vidéo montrant un policier militaire russe vantant la foule civile pour crier des slogans anti-états-uniens et pro-Assad a depuis été publiée en ligne.

Nous mettrons à jour cette histoire à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

Des défenses antimissiles syriennes interceptent une attaque à la roquette près de Lattaquié – TV

L’attaque a eu lieu à proximité de la base aérienne russe Hmeymim

MOSCOU, 19 février. Les forces de défense antimissile syriennes interceptent des cibles aériennes près de Jebla, une ville proche du port maritime de Lattaquié, a rapporté mercredi la télévision publique Suraya TV.

La base aérienne russe Hmeymim est située non loin de Jebla.

Le 3 février, plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV), lancés par des militants de la zone de désescalade du nord de la Syrie, ont tenté d’attaquer la base russe. Deux d’entre eux ont été abattus.

Deux jours plus tôt, le 1er février, l’équipement de contrôle de l’espace aérien de la base russe a détecté une cible aérienne de drones, lancée depuis le territoire contrôlé par les militants de la zone de désescalade d’Idlib. Le centre de réconciliation russe a rapporté plus tard que « les systèmes de guerre électronique de la base ont pris le contrôle des drones et les ont renversés en bloquant leurs systèmes de commandement et de contrôle ».

Le 16 janvier, les systèmes de défense aérienne de la base aérienne russe ont également détruit trois UAV, s’approchant des installations militaires depuis le nord-est.

