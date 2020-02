La Turquie envoie un convoi avec du matériel et des camions de munitions à Idlib

La dernière enclave active de l’opposition syrienne dans la province d’Idlib est le théâtre d’une nouvelle escalade des tensions entre les parties impliquées dans le conflit.

Véhicules militaires turcs à la frontière syro-turque, dans le gouvernorat d’Idlib, en Syrie, le 9 février 2020. Khalil Ashawi / Reuters

La Turquie a envoyé un convoi de plusieurs kilomètres avec du matériel militaire et des camions en Syrie, comme l’a rapporté le chef du Centre russe pour la réconciliation des belligérants en Syrie, le contre-amiral Oleg Zhuravliov.

L’armée russe a indiqué que les routes du nord de la province syrienne d’Idlib fonctionnent sans interruption, ce qui a permis le déplacement de la Turquie vers la zone de distension de la colonne de véhicules, qui comprend des camions avec des munitions et d’autres matériaux et équipements pour Troupes turques.

Parallèlement, le ministère russe de la Défense a démenti les informations faisant état de la fuite « d’environ un million » de personnes de la province syrienne d’Idlib en raison d’affrontements armés.

« Les informations sur le flux supposé de centaines de milliers de civils qui se sont rendus de la province à la frontière syro-turque à cause des combats entre terroristes et troupes du gouvernement syrien ne correspondent pas à la réalité », a déclaré Zhuravliov.

La dernière enclave active de l’opposition syrienne dans la province d’Idlib est le théâtre d’une nouvelle escalade des tensions entre les parties impliquées dans le conflit. Ce jeudi, il est apparu que des unités de l’armée syrienne avaient répondu aux attaques de groupes armés près de la ville de Nairab, située au sud-est d’Idlib.

Selon le Centre russe pour la réconciliation des belligérants en Syrie, les « terroristes » ont interrompu la défense des troupes du gouvernement syrien avec le soutien de la Turquie, qui a cessé ses attaques d’artillerie après que Moscou a appris les faits et communiqué avec Ankara . Le Centre a également publié une vidéo qui montre comment plusieurs systèmes de lance-roquettes turcs bombardent des positions de l’armée syrienne.

En réponse à l’attaque « terroriste », les chasseurs russes Su-24 ont détruit un char, six véhicules de combat d’infanterie et cinq camionnettes utilisés dans l’offensive contre les forces de Bachar al Assad. Le soutien de la Russie a permis à l’armée syrienne de repousser toutes les attaques, mais quatre militaires syriens ont été blessés par l’artillerie turque, a déclaré le Centre russe de réconciliation.

Le ministère turc de la Défense a signalé deux morts et cinq blessés parmi ses troupes et a déclaré, citant des données provenant de ses sources dans la région, que l’attaque avait fait 50 victimes parmi les forces syriennes, en plus de la destruction de cinq chars et autres équipements militaires.

Après cette confrontation, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a annoncé que Washington pourrait envoyer des systèmes de missiles Patriot à Ankara pour une utilisation dans le conflit dans la région syrienne d’Idlib. D’autre part, il a assuré que son pays ne cherchait pas une confrontation avec la Russie en Syrie et a assuré que les systèmes russes S-400 seraient activés.

