L’armée arabe syrienne élimine les mercenaires d’Al-Nusra d’Erdogan et détruit leurs véhicules dans la région d’al-Nairab – PHOTOS & Vidéo

Source : SANA

Le régime turc mène une campagne médiatique trompeuse sur les pertes alléguées dans les rangs de l’armée

Campagne d’Idlib – Les informations diffusées par les médias turcs sur la destruction de chars syriens ou de victimes humaines dans les rangs de l’armée arabe syrienne ne sont que de «simples allégations», a déclaré un journaliste de SANA dans la campagne d’Idlib.

Ces allégations, a ajouté le journaliste, visent à couvrir l’échec de l’attaque terroriste menée par des mercenaires soutenus par la Turquie contre la direction d’al-Nayrab dans la campagne d’Idleb.

Selon les événements sur le terrain, ce que les médias turcs diffusent, citant des responsables turcs, au sujet des pertes dans les rangs de l’armée arabe syrienne sont des fantasmes loin de la réalité et résultent de la défaite des groupes terroristes attaquants et du meurtre de dizaines des leurs membres.

Jeudi, les unités de l’armée arabe syrienne opérant dans la campagne d’Idlib ont repoussé une attaque féroce lancée par les organisations terroristes de plusieurs directions sur la ville d’al-Nayrab et les ont empêchées d’occuper la ville. Tuant des dizaines de terroristes et détruisant leurs véhicules et véhicules blindés.

Gh.A.Hassoun

L’Armée syrienne célèbre son arrivée à Alep

Des images de la télévision d’État syrienne montrent des personnes à Alep célébrant la prise de contrôle de la ville par l’armée syrienne

La contre-attaque soutenue par la Turquie échoue à Idlib

Les frappes aériennes russes semblent avoir aidé à repousser une contre-attaque rebelle dans la province syrienne d’Idlib, qui bénéficiait d’un large soutien militaire turc.

L’attaque contre Al-Nayrab le 20 février a impliqué des rebelles équipés de véhicules blindés de transport de troupes blindés M113 et ACV-15 fournis par la Turquie. On a également vu des rebelles utiliser un obusier M114, tandis qu’une batterie d’obusiers turcs T155 et un système de fusée à lancement multiple T-122 Sakarya (MLRS) ont été filmés en tir.

Des avions Su-24 russes ont été filmés larguant des bombes sur des cibles au nord-ouest d’Al-Nayrab autour d’une colline qui domine l’approche de la ville. Deux jours auparavant, le suivi open-source des mouvements de l’avion indiquait que des Su-24 supplémentaires avaient volé du sud de la Russie vers la Syrie via l’Iran.

Tim Ripley

Source : Jane’s