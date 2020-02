Les Etats-Unis d’Amérique accusent Moscou de mener une campagne de désinformation en ligne sur le coronavirus

Rien ne prouve que les Etats-Unis d’Amérique sont totalement innocents dans cette affaire, les manipulations dans leurs laboratoires secrets existent! A qui profiterait le crime avec des armes biologiques?

Le sous-secrétaire d’Etat américain chargé de l’Europe et de l’Eurasie, Philip Reeker, a accusé ce 22 février «des acteurs russes malveillants» de disséminer «la désinformation sur le coronavirus» sur les plateformes Twitter, Facebook et Instagram. Sans fournir de preuves, le sous-secrétaire d’Etat américain chargé de l’Europe et de l’Eurasie, Philip Reeker, a expliqué ce 22 février que des milliers de comptes liés à la Russie sur Twitter, Facebook et Instagram propageaient de la désinformation anti-américaine sur le nouveau coronavirus apparu en Chine. Cette campagne de désinformation et de propagation de théories du complot aurait supposément démarré il y a un mois, à un moment où le nombre de morts en Chine était de trois et l’épidémie n’en était qu’à 200 cas à Wuhan.

«Le but de la Russie est de semer la discorde et d’affaiblir de l’intérieur les institutions des Etats-Unis et leurs alliances, y compris au travers de campagnes souterraines et pernicieuses», a accusé le responsable américain auprès de l’AFP.

«En disséminant la désinformation sur le coronavirus, des acteurs russes malveillants choisissent une fois de plus de menacer la sécurité publique au détriment de la réponse globale» à l’épidémie, a-t-il ajouté. Détails à suivre… Titre 2 : MIRASTNEWS

Une nouvelle étude chinoise indique que le nouveau coronavirus ne provient pas du marché des fruits de mer de Huanan Le marché des fruits de mer de Wuhan, qui est au centre de l’épidémie de pneumonie, a été fermé. (Photo: document) Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs chinois indique que le nouveau coronavirus pourrait avoir commencé la transmission interhumaine fin novembre depuis un endroit autre que le marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan. L’étude publiée sur ChinaXiv, un référentiel ouvert chinois pour les chercheurs scientifiques, révèle que le nouveau coronavirus a été introduit sur le marché des fruits de mer à partir d’un autre endroit, puis s’est rapidement propagé d’un marché à l’autre. Les résultats sont le résultat d’analyses de données à l’échelle du génome, des sources d’infection et de la voie de propagation de 93 échantillons du nouveau coronavirus collectés dans 12 pays sur quatre continents. L’étude estime que le patient zéro a transmis le virus aux travailleurs ou aux vendeurs du marché des fruits de mer de Huanan. Le marché surpeuplé a facilité la transmission du virus aux acheteurs, ce qui a provoqué une propagation plus large début décembre 2019. CDC Selon les chercheurs, le nouveau coronavirus a connu deux expansions soudaines de population, dont une le 6 janvier 2020, liée aux vacances du Nouvel An chinois. Une expansion antérieure s’est produite le 8 décembre, ce qui implique que la transmission interhumaine peut avoir commencé début décembre ou fin novembre, puis s’est accélérée lorsqu’elle a atteint le marché des fruits de mer de Huanan. Le 6 janvier, le Centre national de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a émis une réponse d’urgence de deuxième niveau, qui, selon les chercheurs, a servi d’avertissement contre les activités publiques de masse et les voyages. Si les avertissements avaient retenu l’attention du public, le nombre de cas se propageant à l’échelle nationale et mondiale entre la mi-janvier et la fin janvier aurait été plus faible, ont déclaré les chercheurs. Les patients d’Australie, de France, du Japon et des États-Unis d’Amérique – pays avec des échantillons plus larges – ont eu au moins deux sources d’infection, et les États-Unis d’Amérique en particulier ont signalé cinq sources, selon l’étude. Cependant, sur la base d’échantillons limités dans d’autres pays, la source de la plupart des infections est réputée être la même. En plus de leurs antécédents de contact avec Wuhan, certains peuvent avoir été infectés dans la province du Guangdong en Chine du Sud et à Singapour. Traduction : MIRASTNEWS Source : Global Times Coronavirus: un Nigérian se porte volontaire pour aider les travailleurs médicaux en Chine

Des experts nigérians connaissent les sources de différentes manipulations d’armes biologiques en laboratoires secrets

Un nigérian de 24 ans étudiant en Chine, Olatoye Babatunde, s’est porté volontaire pour aider les travailleurs médicaux dans le traitement des patients atteints de coronavirus, selon un rapport en ligne. Selon Ecns.cn, le site officiel en anglais de China News Service, Babatunde a été touché par les travailleurs, qui luttent contre le coronavirus en première ligne et ont décidé de contribuer à son quota. L’étudiant nigérian prend la température des résidents de la communauté où il vit à Nanjing, dans la province du Jiangsu en Chine orientale. Il a commencé le travail bénévole le 6 février et a aidé à documenter les informations de voyage des résidents de la communauté et à prendre leurs températures. Le coronavirus, nommé COVID-19, a fait son apparition en Chine et s’est propagé dans 28 autres pays. Pendant ce temps, six patients atteints de coronavirus d’une même famille se sont rétablis et sont sortis de l’hôpital de Ningde, dans la province du Fujian. Parmi les membres de la famille, le plus âgé a 66 ans et le plus jeune 13. Les six ont été libérés après avoir satisfait à la norme nationale de décharge et d’évaluation par des experts provinciaux. Dans un développement connexe, des craintes ont été exprimées selon lesquelles les efforts pour contrôler la propagation du coronavirus pourraient avoir été compromis après l’émergence de nouvelles données suggérant que la période d’incubation pourrait être beaucoup plus longue que les 14 jours présumés. Cela a été révélé après qu’un homme de 70 ans dans la province chinoise du Hubei infecté par un coronavirus n’a montré de symptômes que 27 jours plus tard, selon le gouvernement local samedi. Cette évolution pourrait compliquer les efforts de lutte contre le virus qui a tué plus de 2 300 personnes en Chine et se propage maintenant en Corée du Sud. L’homme, identifié comme Jiang, a ramené sa voiture le 24 janvier à Shennongjia, dans le nord-ouest du Hubei, de l’est d’Ezhou, où il avait des contacts étroits avec sa sœur, qui avait été infectée, selon le site Web du gouvernement de Hubei, l’épicentre du virus. Il a eu de la fièvre le 20 février et a été testé positif pour le coronavirus un jour plus tard, selon le communiqué du gouvernement. Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS Source : vanguard