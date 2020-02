Idlib: le dernier bastion du djihadisme en Syrie

« La province d’Idlib semble être un aimant pour les groupes terroristes, surtout parce que c’est un territoire non gouverné. Il y a une grande variété de groupes là-bas, et ils constituent tous une menace pour les centaines de milliers de civils qui ne cherchent qu’un moyen de vivre et de survivre ». Sur ces mots, le colonel Myles Caggins, porte-parole de la coalition anti-ISIS, la « résolution inhérente à l’opération », a parlé de la province du nord de la Syrie qui connaît aujourd’hui l’effondrement de groupes djihadistes et rebelles sous l’égide de la Turquie.

Le 19 décembre 2019, l’armée arabe syrienne avec le soutien de la Russie a annoncé l’opération « Dawn of Idlib 2 »; une offensive terrestre pour récupérer le Grand Idlib, actuellement régi par l’Organisation pour la libération du Levant (Hayat Tahrir al-Sham – HTS), ou ce qui est le même, le bras original d’al-Qaïda en Syrie. Depuis lors et en quelques semaines à peine, l’État syrien a récupéré plus de 2 000 kilomètres carrés de territoire, des centaines de villes et de collines, les villes cruciales de Ma’arrat al-Numaan et Saraqib, a encerclé 18 postes d’observation turcs et a repris le contrôle de la vitale autoroute M5, qui en plus de relier la capitale financière de la Syrie (Damas) à la capitale industrielle (Alep), traverse le pays du nord au sud, de la Turquie à la Jordanie. Cependant, l’effort est considérable et les pertes de chaque côté s’élèvent déjà à plus d’un millier.

Cette offensive d’Idlib est plus qu’une bataille du gouvernement syrien contre la dernière région qui a ouvertement déclaré la guerre à l’État: c’est une bataille contre l’infamie. L’infamie des groupes djihadistes qui ont empoisonné la région avec leur ponzona. Des groupes djihadistes tels que HTS, l’armée nationale syrienne (également connue sous le nom de TFSA ou rebelles proturgiques, les mêmes qui ont récemment commis de véritables barbaries dans le nord-est de la Syrie), la salle d’opération «Incite les croyants», composée de l’Organisation des gardiens de la religion (Tanzim Hurras ad-Din, le nouveau al-Qaïda en Syrie), les partisans du monothéisme (Ansar al-Tawhid, également membre d’al-Qaïda) et d’autres groupes idéologiques radicaux. Selon Brett McGurk, le diplomate des Etats-Unis d’Amérique en charge de superviser la lutte contre l’Etat islamique, en 2017, il était déjà évident que la province d’Idlib était « le plus grand espace sûr pour al-Qaïda depuis le 11 septembre, avec des liens directs avec Ayman al-Zawahiri (chef de file mondial d’al-Qaïda) ». Ce n’est pas anodin dans ce contexte, rappelez-vous que le chef de l’Etat islamique Abu bakr al-Baghdadi a été éliminé à Idlib.

Les groupes rebelles et djihadistes ne sont cependant pas seuls. Nous avons atteint un point où il existe des preuves irréfutables que la Turquie, un pays membre de l’OTAN, livre des chars, des transports blindés et des armes à al-Qaïda. Nous avons atteint un point où lorsque la Russie bombarde les rebelles à Nayrab … des soldats turcs meurent! Preuve que même ceux qui ferment volontairement les yeux ne peuvent nier après les groupes rebelles et les djihadistes qui ont participé à l’offensive Nayrab ont publié des heures avant les vidéos à côté des soldats turcs qui se préparaient à attaquer. Parce que nous avons atteint un point où la Turquie a hâte de devenir l’armée de l’air d’Al-Qaïda. Aussi fou que cela puisse paraître, il en est ainsi, et c’est pour réduire la supériorité aérienne de la Russie que la tentative timide du sultan ottoman Recep Tayyip Erdogan a demandé aux États-Unis d’Amérique de déployer deux batteries Patriot afin qu’il puisse décoller ses F-16 et soutenir du ciel les groupes rebelles / djihadistes mentionnés précédemment qu’il promeut déjà (quoique avec des résultats catastrophiques) depuis le sol.

Face à ce qui devrait être une bonne nouvelle – que la guerre militaire se termine en Syrie et que la défaite d’Al-Qaïda en tant que structure dotée du pouvoir dans la région est imminente -, nous devons encore traiter avec les instigateurs de la guerre, les faux experts et toutes sortes de fans qui veulent désespérément un conflit direct avec la Russie (comme si c’était un jeu qui ne causerait pas la mort et la souffrance de milliers de personnes) afin de défendre leurs djihadistes radicaux, ou qui font appel au discours humanitaire pour cacher le pourquoi de « l’Opération Dawn of Idlib », défendant ainsi les intérêts d’Al-Qaïda en Syrie sans remarquer qu’ils défendent les intérêts d’Al-Qaïda en Syrie.

Il est indéniable que la nouvelle campagne de l’armée syrienne pour récupérer la province d’Idlib provoque des dizaines de milliers de déplacés, mais ce fait est très important pour le contextualiser avant de porter des jugements de valeur:

Pendant la guerre, les gens tuent et meurent; c’est pourquoi la guerre est méprisable, terrible et seul un sadique peut en profiter. Penser que la violence à Idlib est unilatérale, faire de l’un des acteurs un sujet passif est, au mieux, mentir.

Un cessez-le-feu à Idlib est déjà impossible. La Russie et la Turquie se sont rencontrées à plusieurs reprises pour tenter de convenir d’un acte contre le feu et une escalade de la violence, mais les groupes radicaux refusent de l’accepter et finissent toujours par réactiver les hostilités. La Turquie a également décidé de menacer une guerre directe contre l’État souverain de Syrie, dont le nord a déjà envahi, indiquant clairement qu’Erdogan et son dôme n’ont pas la paix comme priorité, bien que l’opposition au Parlement s’oppose aux aspirations néo-ottomanesTomanas de la tentative du Sultan.

Les Turcs eux-mêmes reconnaissent qu’à Idlib, il y a au moins 40 000 rebelles sous leur égide et 20 000 militants d’Al-Qaïda. La seule alternative pour récupérer Idlib par la route militaire de la Russie et de l’État syrien est d’accepter que l’une des principales zones agricoles de la Syrie soit de facto la capitale du djihadisme mondial. Le lecteur serait-il disposé à accepter quelque chose comme ça dans votre pays? Est-ce que ceux qui, en Europe, soulèveraient le discours apologétique des rebelles et d’al-Qaïda à Idlib accepteraient une telle chose dans leur pays? J’en doute beaucoup.

Alors que la Syrie est un pays multiculturel et multiethnique, à Idlib, la loi est la jurisprudence islamique sunnite. Alors que l’armée arabe syrienne combat sous le drapeau national, avec le croissant et la croix, les rebelles avancent sous la shahadda (déclaration de foi), le drapeau turc et les cris d’Allahu Akbar. Parce que la bataille pour le Grand Idlib est plus qu’une bataille pour le territoire: c’est la dernière grande bataille contre l’infamie.

Alberto Rodríguez García

Alberto Rodríguez García

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT