Un rapport devrait toucher le gouvernement syrien pour des attaques chimiques

L’État syrien avait été désarmé de ses armes chimiques par les Etats-Unis d’Amérique et la Russie, mais pas les terroristes!

Un homme, affecté par ce que les militants disent être du gaz nerveux, respire à travers un masque à oxygène dans la banlieue de Damas à Jesreen le 21 août 2013. (Pho

Les enquêteurs internationaux sont sur le point de publier un rapport potentiellement explosif qui mettra le blâme pour l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Cela pourrait mettre l’Afrique du Sud dans une position délicate, coincée entre son engagement en faveur du désarmement et son amitié avec le président en chef du président syrien Assad, la Russie.

Le premier rapport de la nouvelle équipe d’enquête et d’identification (IIT) de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) devrait largement dénoncer le gouvernement syrien du président Bashar al-Assad pour avoir utilisé des armes chimiques contre son propre peuple pendant la guerre civile qui traîne depuis 2011. [Ce sont les terroristes de l’ASL, du Front Al-Nusra ou de DAESH couverts par des puissances extérieures qui ont souvent utilisé ces attaques pour tenter d’impliquer le gouvernement syrien. Ces plans sont souvent élaborés chaque fois que les troupes de l’Armée arabe syrienne prennent l’avantage sur le terrain. Il est même arrivé que pour stopper l’avancée, des avions de ces puissances bombardent directement les troupes syriennes. – MIRASTNEWS].

Cela pourrait conduire à des sanctions contre la Syrie.

La Russie, qui est le principal allié de la Syrie, ferait presque certainement pression sur les membres du Conseil exécutif de 41 pays de l’OIAC [cette organisation dit-on internationale est souvent partiale, elle réalise des faux rapports pour couvrir les vrais coupables et leurs parrains – MIRASTNEWS] pour voter contre l’adoption du rapport et pour tenter de bloquer les sanctions.

L’OIAC est l’organe de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques que l’Afrique du Sud a aidé à négocier. Pretoria fait partie du conseil exécutif de l’OIAC et la Russie est susceptible de le cibler pour un effort de lobbying spécial car elle est un allié et les deux sont membres des BRICS – le bloc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

On ne sait pas comment Pretoria voterait. Dans la rangée prolongée des dernières années au sujet des attaques aux armes chimiques entre la Syrie, la Russie et leurs alliés d’un côté et les puissances occidentales et d’autres de l’autre, l’Afrique du Sud a jusqu’à présent hésité. [L’Afrique du Sud devrait suivre la voie de la vérité en désignant les vrais coupables que l’on essaie de couvrir par tous les moyens – MIRASTNEWS].

Elle est déchirée entre son amitié avec la Russie et la Syrie et son opposition de principe à l’utilisation d’armes chimiques, en tant que pays qui a aidé à négocier la Convention sur les armes chimiques. [En fait on veut forcer l’Afrique du Sud à s’écarter de la vérité en désignant des faux « coupable » et couvrir les vrais auteurs, c’est-à-dire les terroristes – MIRASTNEWS].

En juin 2018, Pretoria s’est jointe à la Russie et à d’autres alliés de la Syrie comme l’Iran pour voter contre une résolution parrainée par l’Occident – au sein de la plus haute instance décisionnelle de l’OIAC, la Conférence des Parties – pour donner à l’OIAC le pouvoir «d’identifier les auteurs des utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne». Jusque-là, l’OIAC n’avait que le pouvoir de déterminer si une attaque aux armes chimiques avait eu lieu mais pas de dire qui l’avait lancée.

Les pays occidentaux et leurs alliés ont gagné ce débat, l’OIAC a reçu le pouvoir d’attribution et, en conséquence, l’IIT a été formé et spécifiquement chargé d’enquêter et d’identifier qui était responsable des attaques aux armes chimiques en Syrie.

Plus tard en 2018, la Russie et ses alliés ont voté contre l’adoption du budget de l’OIAC au motif qu’il comprenait désormais le financement de l’IIT nouvellement créé. L’Afrique du Sud s’est abstenue de ce vote, ce qui a amené les pays occidentaux qui demandaient l’attribution à conclure qu’il l’avait également fait parce que le budget comprenait le financement de l’IIT.

Les responsables sud-africains ont toutefois insisté sur le fait que Pretoria s’était abstenue en raison de préoccupations financières concernant la croissance du budget.

Un an plus tard, en novembre 2019, l’Afrique du Sud a voté pour le budget de l’OIAC, ce qui a été considéré par les puissances occidentales comme un «changement assez important» de sa position vers le soutien à l’attribution. Un responsable sud-africain a implicitement reconnu cela en déclarant en privé « nous avons fait quelque chose de bien pour un changement! »

Cependant, les oscillations de Pretoria sur la question de l’attribution du blâme pour les attaques aux armes chimiques ont créé un doute sur la façon dont il voterait lors de la publication du premier rapport IIT, peut-être dès le mois prochain. [Si l’Afrique du Sud votait pour tronquer la vérité, elle prendrait date avec l’histoire, car la vérité finira toujours tôt ou tard par triompher – MIRASTNEWS].

L’OIAC a identifié au moins 39 attaques d’armes chimiques distinctes en Syrie depuis début avril 2014. Une autre unité, le mécanisme d’enquête conjoint ONU-OIAC, a déjà dénoncé le gouvernement syrien pour trois de ces attaques et l’État islamique d’Irak et du Levant (ISIL ou ISIS) pour l’un d’eux. [Il y a d’autres attaques qui sont faites dans des studios type Hollywood par les casques blancs qui coopèrent étroitement avec les terroristes afin d’incriminer les autorités syriennes, souvent pour l’empêcher de remporter une victoire écrasante – MIRASTNEWS].

Ainsi, la nouvelle unité, l’IIT, prenant également en compte des facteurs tels que la disponibilité des preuves et le nombre de victimes, s’est concentrée sur neuf autres les 39, du 12 avril 2014 au 7 avril 2018 lorsqu’une attaque avec un produit chimique à base de chlore aurait tué entre 40 et 50 personnes à Douma et incité les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la France à lancer des frappes aériennes contre les installations d’armes chimiques du gouvernement syrien. [Or les troupes syriennes n’étaient pas en difficulté sur le terrain, elles avaient toujours l’avantage chaque fois que ces opérations sous fausse bannières ont été réalisées. Ce sont les terroristes qui utilisaient cet alibi pour tenter de gagner du temps et peut-être prendre l’avantage grâce à l’aide apportée par les grandes puissances, en utilisant de faux motifs. – MIRASTNEWS].

Le conseiller principal de la Grande-Bretagne sur les questions de maîtrise des armements, le Dr John Walker, estime que la publication du rapport de l’IIT au cours des prochaines semaines sera « une question litigieuse … et un moment décisif dans l’histoire de l’OIAC et de la Convention sur les armes chimiques ».

Walker a noté que le conseil exécutif de l’OIAC devrait adopter le rapport de l’IIT à la majorité des deux tiers – ou 28 voix – ce qui signifiait que chaque vote était vital. « Si vous vous abstenez alors c’est de facto un vote non », a déclaré Walker, dans une référence oblique apparente à l’Afrique du Sud sujette à l’abstention.

«Et il est clair que les Russes s’opposeront à toute décision qui prendrait des mesures contre leur client… [Car ils connaissent la vérité, étant sur le terrain ils ne se laissent pas manipuler avec de faux prétextes et alibis – MIRASTNEWS]. Cela signifie cajoler, intimider et intimider, mentir [Ce qui est sûr dans cette affaire le mensonge ne se trouve pas du côté russe, il est du côté de ceux qui ont tenté par tous les moyens de prendre le pouvoir à Damas – MIRASTNEWS]. C’est ce qu’ils feront. C’est ce qu’ils ont fait par le passé», a-t-il dit, ajoutant que la tactique de la Russie avait consisté à remettre en question la compétence technique des experts IIT [Car leurs agissements ressemblaient étrangement à ceux de personnes manipulées pour servir une cause obscure – MIRASTNEWS].

Mais Walker pensait que malgré cela, le rapport serait finalement adopté.

«Il y a eu beaucoup d’arguments de la part de certains, y compris les Russes et les Chinois, selon lesquels tout cela ne fait que politiser l’OIAC; qu’il n’y a aucune autorité au sein de la convention pour le faire.» C’était complètement faux, a-t-il dit. L’article 8 de la Convention sur les armes chimiques avait été rédigé «délibérément et très clairement avec des dispositions pour remédier au non-respect. Et bien sûr, l’utilisation d’armes chimiques est l’exemple le plus flagrant de non-respect.»

« L’argument selon lequel il a été politisé est un non-sens parce que le non-respect est [déjà] un problème politique », a déclaré Walker, ajoutant que la Russie et la Chine ont également fait valoir que décider par vote, plutôt que par consensus, politisait également le problème. Mais nulle part la Convention sur les armes chimiques n’a exigé un consensus, a-t-il dit. [En matière de preuves tangibles sur les vrais coupables le vote n’a aucun sens, elles doivent être trouvées sur le terrain en faisant des enquêtes sérieuses et minutieuses, en associant toutes les parties et en prenant en compte tous les arguments et éléments de preuves susceptibles de faire émerger la vérité – MIRASTNEWS].

«Et si vous ne pouvez pas parvenir à un consensus, ce qui serait souhaitable bien sûr, alors voter sur les décisions [et non la culpabilité – MIRASTNEWS] est tout à fait approprié et transmet le message que nous prenons ce problème au sérieux et que nous souhaitons maintenir le fonctionnement de la convention. Cela fait partie intégrante du maintien et du renforcement du système international fondé sur des règles.»

Et, outre l’adoption du rapport, il devait également y avoir «une réponse efficace» pour maintenir l’efficacité de la Convention sur les armes chimiques et décourager son utilisation future.

Walker a noté que l’IIT ne pouvait attribuer que la responsabilité des attaques aux armes chimiques, mais pas lui-même tenir les auteurs responsables. La responsabilité serait probablement abordée ailleurs, soit par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour pénale internationale (CPI) ou d’un autre tribunal comme le Mécanisme international, impartial et indépendant (IIIM) sur la Syrie, qui examine les crimes de guerre de manière plus générale, pour de possibles poursuites futures. [Quels sont ceux qui animent ces structures ? Quelle est la composition et le poids de chaque partie pour pouvoir juger de l’impartialité ? – MIRASTNEWS].

Walker a reconnu qu’il était peu probable que le Conseil de sécurité de l’ONU puisse imposer des sanctions à la Syrie elle-même ou la renvoyer à la CPI car la Russie bloquerait de telles actions avec son veto. Mais des nations individuelles, ainsi que des organisations comme l’Union européenne, pourraient imposer des sanctions.

Il était faux de voir cela comme un problème entre l’Occident et les autres, a-t-il suggéré. De nombreux autres États, en Amérique latine, en Afrique et ailleurs, ont partagé le point de vue des pays occidentaux selon lequel «l’OIAC est un élément clé du régime international de contrôle des armements et de désarmement au sein d’un système plus large fondé sur des règles [si les règles sont réellement respectées par tous et s’il n’y a pas manipulation et des faits tronqués – MIRASTNEWS]. C’est un instrument multilatéral de maîtrise des armements majeur.

«Et si nous voulons la respecter, alors tous les États, les parties, grandes et petites, doivent prendre des décisions difficiles pour elle… de nombreux petits États voient leurs intérêts mieux servis dans le maintien du système fondé sur des règles. Nous ne pouvons pas avoir un service gratuit pour tous. Voilà pourquoi c’est si important. L’OIAC travaille sur la base de faits et de preuves. Il y a eu beaucoup de critiques abusives, mal fondées et techniquement analphabètes adressées à l’organisation qui ne résiste pas techniquement.»

«Les rapports sont méticuleux, bien attestés, bien fournis, basés sur une analyse chimique et technique et balistique solide. [Il faut que cela soit confronté avec l’argumentation, les faits et preuves des parties adverses, ça ne doit pas ressembler à un monologue ou à l’application de la loi du plus fort qui contrôle l’organisation – MIRASTNEWS]. Nous ne voyons donc aucune faute dans le système malgré ce que les autres prétendent. Les faits sont donc assez clairs. Les informations de l’OIAC ne sont pas seulement des affirmations occidentales, c’est le point clé.»

Walker a dit qu’il espérait que l’Afrique du Sud « soutiendrait le système multilatéral » [le vrai ou le faux ? – MIRASTNEWS] en adoptant le rapport IIT et en soutenant également la responsabilité.

« Il a voté pour le budget la dernière fois, ce qui était une étape importante car l’Afrique du Sud s’était opposée à la création de la cellule d’attribution, mais ils reconnaissent que la décision a été prise légitimement. »

L’Afrique du Sud a joué un rôle déterminant dans la conception de certains des instruments de contrôle des armes chimiques et a une longue expérience de soutien aux traités. DM

Peter Fabricius

Traduction et commentaires : JDDM – MIRASTNEWS

Source : Daily Maverick