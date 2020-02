Banderole « Diaspora du Nord » à Pointe-Noire : Le Congo est déjà divisé en deux pays + Notre commentaire

Image d’archives

C’est triste cette pauvreté d’esprit. Faudrait-il une vraie révolution pour nettoyer tout ça ?

A l’occasion de son séjour à Pointe-Noire où il est allé inaugurer je ne sais quoi, comme d’habitude, Denis Sassou Nguesso, notre gangster en chef de son ethnie-Etat, s’est arrangé pour se faire recevoir par une foule acquise à sa cause, il y a quelques jours.

Parmi les fanatiques venus l’accueillir, une banderole déployée par des individus a indigné de nombreux compatriotes. Regardez attentivement l’image de cet article. C’est une image qui dit tout, une image qui indique que dans les esprits de nos compatriotes du Nord, ils ont leur propre CONGO, celui qui consacre leur avenir, l’avenir des Mbochis.

« DIASPORA DU NORD ». C’est une expression qui ne peut avoir été choisie au hasard : ces Congolais sont à l’étranger chez eux ! Ils auraient pu écrire : « ORIGINAIRES du NORD », ce qui est déjà du communautarisme mais qu’on pourrait comprendre dans un contexte politique.

Pour ceux de nos compatriotes qui peuvent ne pas saisir l’importance de cet article, qu’ils cherchent la définition du mot diaspora. Ils se rendront compte qu’une diaspora est l’ensemble des citoyens d’un pays qui vivent à l’étranger.

Donc voir des Congolais originaires du Nord avec une banderole qui porte la mention « DIASPORA DU NORD » – alors qu’ils sont à Pointe-Noire, capitale économique du Congo, juste pour recevoir le gangster en chef, Denis Sassou Nguesso, c’est grave. On ne me dira pas que le mot diaspora a été choisi au hasard. C’est vrai que cela peut venir de l’analphabétisme des concepteurs de la banderole mais on ne ne me dira pas que tous ces gens ne savent pas ce qu’est une diaspora ! Je comprends que nombreux soient indignés.

J’ai dit que Denis Sassou Nguesso a déjà préparé une scission du pays au point où les Nordistes sentent qu’ils ne font pas partie de la même république que les Congolais du Sud. En effet, si les Nordistes se présentent comme une diaspora, c’est qu’ils sont à l’étranger et non dans leur propre pays.

Sassou a tout préparé car la scission se passera après lui : une capitale du nord à Oyo qui est déjà la capitale implicite du Congo de Sassou, un aéroport, un grand hôpital, des entreprises, l’électricité avec Imboulou.

Denis Sassou Nguesso sait que les injustices qu’il a provoquées vont finir par dégénérer en guerre civile Nord-Sud. Son dernier coup de maître permettra de priver le sud du Congo de sa ressource principale, le pétrole, au travers d’un pipeline, déjà que la plus grande réserve de carburant du Congo se trouve au Nord du Congo.

C’est triste mais la scission a déjà été actée non pas juste par les paroles de Boukadia mais par les ACTES TRÈS PARLANTS de Denis Sassou Nguesso.

Notre commentaire Il y a trop d’intolérances, d’incompréhensions et de bêtises qui dépassent l’entendement. Au lieu de cibler les vraies questions importantes qui se posent pour les résoudre, on reproche à des individus dans des articles d’avoir un des parents originaire du Congo-Kinshasa, comme si le royaume Kongo n’a jamais existé ou que les sociétés humaines sont restées figées, quelles mentalités rétrogrades? Il y a aussi quelques-uns originaires du Nord du pays qui considèrent que parce que la plupart des dirigeants de la nation congolaise originaires du Nord du pays, se sont enrichis en dilapidant les richesses du pétrole et autres ressources naturelles exploités à Pointe-Noire ou dans les autres parties du sud du pays, qu’ils sont devenus étrangers dans une partie de leur propre pays. C’est vraiment triste, une bassesse d’esprit et une grande pauvreté intellectuelle. Ils créent même des associations pour cela et les autorités approuvent en raison de leurs choix politiques néfastes et donc du manque actuel de vrais soutiens populaires ! Faudrait-il une vraie révolution pour remettre les mentalités à l’endroit et rétablir la bonne marche des choses?

Titre 2 et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE – MIRASTNEWS

Mbuta Ne Nkossi Za Makanda

Source: Zenga-mambu