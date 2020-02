Les défenses djihadistes s’effondrent dans le sud d’Idlib alors que l’armée syrienne avance à travers Jabal Al-Zawiya

Image d’archives

BEYROUTH, LIBAN (22h00) – La nuit va être longue pour les rebelles djihadistes dans le sud d’Idlib, car ils continuent de perdre plusieurs sites au profit de l’armée arabe syrienne (AAS) dans la région de Jabal Al-Zawiya gouvernorat.

Selon le dernier rapport du front d’Idlib, l’armée arabe syrienne a capturé davantage de villes et de villages près de Kafr Sijnah au milieu de l’effondrement complet des défenses djihadistes dans la partie sud de ce gouvernorat.

Parmi les zones capturées par l’armée arabe syrienne ce soir se trouvait la ville de Ma’ar Taseen, qui a été saisie par les militaires il y a environ deux heures.

En plus de Ma’ar Taseen, l’armée syrienne a également capturé Jabla et Ma’ar Tamatar à proximité au cœur de la région de Jabal Al-Zawiya.

L’armée arabe syrienne progresse désormais régulièrement vers la ville de Kafr Nabl, qui est l’un des derniers bastions militants à l’intérieur de Jabal Al-Zawiya.

Si les rebelles djihadistes perdent la région de Jabal Al-Zawiya, ce sera un coup dur pour leurs forces à Idlib, car l’armée syrienne contrôlera essentiellement la majeure partie de l’autoroute Alep-Lattaquié (M-4).

Traduction : MIRASTNEWS

L’armée syrienne à l’intérieur d’un ancien bastion djihadiste après une nouvelle avancée à Idlib: vidéo

BEYROUTH, LIBAN (21 h 45) – L’Armée arabe syrienne (AAS) a marqué une nouvelle avancée dans la campagne sud-est du gouvernorat d’Idlib, alors que ses troupes ont capturé l’un des derniers bastions des rebelles djihadistes dans cette région.

Selon un rapport de terrain du gouvernorat d’Idlib lundi, l’armée arabe syrienne a capturé le bastion djihadiste de Kafr Sijnah la nuit dernière après avoir percé les lignes de front de Hay’at Tahrir Al-Sham à l’intérieur de la ville.

La capture de Kafr Sijnah par l’armée arabe syrienne a finalement conduit à l’effondrement djihadiste au sud de la ville, car l’armée a pu s’emparer de plusieurs autres villes au cours des 12 dernières heures.

Kafr Sijnah étant désormais sous leur contrôle, l’armée arabe syrienne tentera désormais de capturer toute la région de Jabal Al-Zawiya, dans le sud d’Idlib; cette zone avait été un bastion djihadiste pendant une grande partie de la guerre.

Ci-dessous, une vidéo de Kafr Sijnah après que l’armée arabe syrienne a visité la ville lundi matin:

Plus de 15 zones tombent aux mains des forces du régime dans la campagne du sud d’Idlib en moins de 36 heures, et 16 soldats du régime, rebelles et djihadistes tués dans les batailles d’Al-Nayrab

Des sources du SOHR disent que les avions russes ont exécuté plus de raids et que les forces terrestres du régime ont tiré des dizaines de roquettes, ouvrant la voie aux forces du régime et aux loyalistes pour avancer plus loin dans la campagne sud d’Idlib, le régime syrien a capturé 16 villages et villes au cours des 36 dernières heures, à la suite d’affrontements avec des factions de l’opposition et des groupes djihadistes. Les zones capturées sont: (1) Sheikh Damis, (2) Hantutin, (3) Rakaya, (4) Tal Al-Nar, (5) Kafr Sajna, (6) Sheikh Mustafa, (7) Naqir, (8) Satuh Al-Deir, (9) Arinbeh, (10) Um Sir, (11) Maarrat Al-Sin, (12) Jabbala, (13) Maarrat Mater, (14) Maar Zita, (15) Ba’rabu, (15) Arinbeh et (16) Maarrat Hurmah.

Les militants du SOHR ont documenté plus de morts dans les rangs des forces belligérantes dans la ville d’Al-Nayrab, à l’est d’Idlib. Six combattants du Front de libération nationale et quatre djihadistes ont été tués dans les affrontements et les bombardements d’aujourd’hui. Tandis que six membres du régime et loyalistes ont également été tués dans les mêmes affrontements.

