Les personnes les plus riches du monde ont perdu un total de 139 milliards de dollars en une journée en raison de la peur du coronavirus

Image d’archives

© REUTERS / Yuriko Nakao

Cette évolution intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la maladie infectieuse pouvait se transformer en pandémie et a exhorté la communauté internationale à faire davantage pour se préparer à un tel scénario.

Les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu un total de 139 milliards de dollars en une journée en raison de la forte baisse des marchés financiers mondiaux causée par l’épidémie de coronavirus. L’afflux de nouveaux cas en dehors de la Chine, où le virus est originaire, a fait craindre aux investisseurs que la propagation de la maladie n’affaiblisse la croissance économique mondiale. En conséquence, le S&P 500 et le Dow Jones ont annoncé lundi leurs baisses les plus marquées en plus de deux ans, le Dow Jones chutant de 3,5%. Le Nasdaq a clôturé en baisse de 3,7%, tandis que le marché boursier de Milan a chuté de 6% en apprenant que le nombre de cas de coronavirus est passé à 229.

Le chaos sur les marchés a entraîné la diminution de la fortune des personnes les plus riches du monde. L’homme le plus riche du monde et président d’Amazon, Jeff Bezos, a perdu plus de 4,8 milliards de dollars. Comme Bezos, le magnat français Bernard Arnault, président de LVMH, fabricant de produits de luxe, a perdu 4,8 milliards de dollars. Le PDG du groupe de mode Inditex, Amancio Ortega, a terminé deuxième, perdant 4 milliards de dollars, tandis que la fortune des autres parmi les 10 premiers a diminué d’au moins 2,3 milliards de dollars.

De grandes entreprises, dont le géant de la technologie Apple, ont déjà averti que l’épidémie de Covid-19 pourrait toucher leurs chaînes d’approvisionnement et provoquer des pénuries de produits.

Cette évolution intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a averti que la communauté internationale devait se préparer au pire. Bien que le chien de garde de la santé mondiale ait déclaré que la flambée de nouveaux cas en dehors de la Chine ne signifie pas que l’épidémie de Covid-19 s’est encore transformée en pandémie, mais Mike Ryan, chef du programme des urgences sanitaires de l’OMS, a exhorté les pays à « faire tout ce que vous pouvez faire » pour se préparer à un tel scénario.

Plus de 1 200 cas de coronavirus ont été confirmés dans une trentaine de pays, la Corée du Sud et l’Italie étant les plus touchées. Il y a plus de 830 cas enregistrés de Covid-19 en Corée du Sud et 229 en Italie. En Chine, plus de 77 000 personnes ont contracté le virus. Le bilan actuel des décès dus aux maladies infectieuses en Chine est de 2 600. La proportion de personnes infectées qui décèdent de Covid-19 se situe entre 1 et 2 pour cent, ce qui est inférieur à celui de la grippe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Mode panique activé: Le Dow plonge de plus de 1 000 points face aux craintes croissantes concernant la propagation du coronavirus

© REUTERS/Brendan McDermid

Les marchés des Etats-Unis d’Amérique (EUA) continuent de plonger suite à des informations faisant état d’un nombre croissant de cas de virus du coronavirus identifiés en dehors de la Chine.

Le Dow Jones a chuté de plus de 1000 points (3,7%) lundi, tandis que le S&P 500 a chuté de 3,5% et l’indice Nasdaq a perdu jusqu’à 4%.

Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l’impact économique de l’épidémie de virus du coronavirus, car de plus en plus de pays ont pris des mesures pour en limiter la propagation au cours du week-end.

La Corée du Sud a signalé 161 nouveaux cas d’infection lundi, tandis que l’Italie et l’Iran ont également déclaré avoir vu une augmentation du nombre de cas.

Les actions de voyage, ainsi que les actions technologiques, se négociaient au plus bas lundi, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon et Alphabet enregistrant une perte cumulée de 250 milliards de dollars dans le cadre de la plongée plus large. Les actions des compagnies aériennes, quant à elles, ont également connu une baisse importante, Delta et American perdant 7%.

Les fabricants de médicaments – comme Inovio Pharmaceuticals et Novavax, qui ont tous deux bondi de 18% dans les échanges avant commercialisation – ont vu de grands gains alors que les sociétés Big Pharma tentaient de développer des vaccins contre le virus.

Les marchés européens ont également ressenti cet effet, le FTSE 100 britannique et le DAX allemand ayant chuté de plus de 3,5%.

En pourcentage, la baisse abrupte a été la plus importante observée pour le S&P 500 depuis octobre 2018, et la plus importante depuis février 2018 pour le Dow Jones, les deux indices abandonnant tous les gains réalisés jusqu’à présent en 2020, en raison des craintes que l’évolution rapide de l’épidémie du coronavirus continue de faire des ravages sur les marchés mondiaux.

Peu de temps après que le marché boursier des EUA ait annoncé sa plus forte baisse depuis un certain temps, le président des EUA Donald Trump, apparemment pas impressionné par la plongée, a tweeté que les marchés «commençaient à avoir l’air très bien».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’économie des Etats-Unis d’Amérique: une gigantesque bulle et le coronavirus pourraient être l’épingle, déclare Peter Schiff à Boom Bust

© Getty Images

Alors que les marchés mondiaux plongeaient cette semaine, les médias grand public ont blâmé l’épidémie de coronavirus. Boom Bust de RT essaie de savoir s’il y a des problèmes plus profonds derrière l’effondrement des actions.

Peter Schiff, PDG et stratège mondial en chef d’Euro Pacific Capital, se joint au salon pour discuter de la question de savoir si la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique s’engagera à réduire les taux à zéro pour éviter les peurs pandémiques et peut-être devenir négatifs.

« Qu’ils s’engagent à passer à zéro ou non, c’est exactement ce qu’ils vont faire », explique Schiff.

Selon Schiff, « le marché obligataire est en train de télégraphier en ce moment que nous allons avoir plusieurs autres baisses de taux, je pense d’ici la fin de l’année ».

Ce n’est pas que ce soit une politique appropriée, dit le courtier vétéran en valeurs mobilières, ajoutant: « La Fed ne devrait pas baisser les taux d’intérêt, mais c’est ce qu’elle va faire parce que c’est la seule chose qu’elle peut faire ».

Cela ne va pas guérir le coronavirus ou l’économie, cela va simplement rendre l’économie des Etats-Unis d’Amérique plus malade, note Schiff.

« L’économie des Etats-Unis d’Amérique est dans une gigantesque bulle et peut-être que le coronavirus va être l’épingle. »

Cependant, il y a des problèmes beaucoup plus profonds que le coronavirus, car les marchés sont généralement très surévalués, selon Schiff.

« Si nous avions une économie plus saine, nous pourrions mieux résister … Mais le plus gros problème est que le remède de la Fed est en fait pire que cette maladie », dit-il.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La Russie devrait conserver sa couronne de premier exportateur mondial de blé pour la troisième année consécutive

Les sanctions injustes sont une occasion à saisir pour développer et déployer les talents et le génie d’un peuple

Le secteur agricole en plein essor en Russie pourrait l’aider à rester le leader mondial des exportations de blé cette année, selon les estimations d’experts examinées par RIA Novosti.

Les projections préliminaires montrent que la récolte de céréales en 2020 sera la deuxième plus importante du pays après 2017, une année record. Les experts notent cependant que le facteur météo, y compris un hiver chaud et sans neige, devient de plus en plus un événement de«cygne noir» pour les agriculteurs.

Un événement de cygne noir fait référence à un événement rare et imprévisible qui a de graves conséquences pour les marchés financiers.

Au cours de l’année agricole 2017-2018, la Russie a exporté un record de 40,449 millions de tonnes de blé vers le marché mondial; en 2018-2019, il a livré 35,2 millions de tonnes. La récolte d’exportation de cette année pourrait atteindre 36 millions de tonnes, selon le ministère de l’Agriculture. Les experts de l’industrie prévoient des livraisons de l’ordre de 32 à 42 millions de tonnes.

« Je pense que la Russie conservera son leadership dans les exportations de blé », a déclaré Igor Pavensky, directeur du département marketing stratégique de Rusagrotrans. Il a expliqué que «malgré la baisse des prix, le volume des livraisons en provenance de Russie est actuellement le plus important».

La production agricole russe a bondi de 20% au cours des six dernières années. Le pays a réussi à conquérir plus de la moitié du marché mondial du blé ces dernières années, devenant le plus grand exportateur mondial de céréales, grâce à des récoltes exceptionnelles et à des prix attractifs. Depuis le début des années 2000, cette part du marché mondial du blé a quadruplé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT