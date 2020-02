L’armée découvre deux ateliers de fabrication d’obus dans la campagne d’Alep

Image d’archives

L’armée syrienne continue de combattre les terroristes à Idlib

Téhéran – Les troupes de l’armée syrienne ont continué d’avancer mardi dans la campagne sud de la province d’Idlib et ont pris le contrôle de plus de zones dans la région.

L’Agence syrienne de presse arabe (SANA) a indiqué qu’au moins trois villages avaient été libérés par l’armée au cours de leurs opérations.

Les troupes de l’armée ont repris les villages stratégiques de Ma’ar Tamater, Ma’artasin et Baarbo, à la suite d’affrontements avec des groupes terroristes, selon SANA.

Le 5 août, l’armée syrienne a déclaré dans un communiqué le début d’une offensive contre des militants parrainés par des étrangers à Idlib après que ceux qui étaient positionnés dans la zone de désescalade n’ont pas respecté un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie et ont continué de viser les quartiers civils.

La caméra de SANA accompagne les unités de l’armée à Kafr Sajneh, dans la campagne d’Idlib, après sa libération du terrorisme

Le commandement général de l’armée : L’armée a réalisé des accomplissements spécifiques dans la banlieue sud d’Idlib

Le communiqué du commandement général de l’armée

Damas – Le commandement général de l’armée a proclamé la récupération de nombreux villages et localités dans la banlieue sud d’Idleb, après avoir infligé aux réseaux terroristes de lourdes pertes.

Un communiqué du commandement général de l’armée, dont une copie est parvenue à SANA, souligne que les unités de l’armée arabe syrienne opérant dans la banlieue sud d’Idleb continuent à réaliser des accomplissements spécifiques sur le terrain et à infliger aux réseaux terroristes armés de lourde pertes.

Le communiqué fait savoir que nos soldats avaient pu ces derniers jours reprendre le contrôle de plusieurs villages, localités et collines, dont Rakaya Sajna, Maaret Mukass, Kafrsajna, Cheikh Mustafa, Hass, Maaret Harma, Kabranbel, Deir Sunbol, Baarbo, Dar Kabira, Athar Chancharah, et Hazarine, après avoir éliminé de grands nombre de terroristes, détruit leurs QG et coupé leurs lignes de ravitaillement.

Le communiqué met l’accent sur l’importance de la libération de ces zones vu qu’elles constituent le « fond fortifié du terrorisme armé » dans la banlieue sud d’Idleb, et la liaison entre le mont de Chahchabo et la plaine de Ghab d’un part et entre les banlieues de Hama et Idleb, le mont de Zawiyah et le mont d’al-Arbaïne et la plaine de Ghab de l’autre », a précisé le communiqué.

Le communiqué réitère en conclusion la détermination de l’armée à remplir ses devoirs sacrés de libérer tous les territoires syriens du terrorisme et de ses soutiens.

L.A.

Les forces gouvernementales syriennes s’emparent de la ville de Kafranbel, où la rébellion a commencé en 2011: rapport

Une manifestation antigouvernementale dans la ville de Kafranbel en Syrie à partir de 2014.

Les forces gouvernementales syriennes ont capturé mardi Kafranbel, une ville de la province d’Idlib d’une importance symbolique car elle a été parmi les premières à se rebeller contre Damas, a déclaré le moniteur de guerre de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR), selon le site d’information Ahval.

Les forces syriennes soutenues par des frappes aériennes russes, avançant dans la dernière grande zone tenue par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, ont capturé Kafranbel et 30 villes et villages voisins en 48 heures, a indiqué le SOHR.

Pendant ce temps, les rebelles syriens soutenus par la Turquie ont repris la ville de Nairab, considérée comme une passerelle vers la ville stratégique de Saraqeb, qui a été saisie par l’armée syrienne au début du mois.

L’armée turque a fourni une couverture de tirs d’artillerie aux rebelles dans leurs efforts pour capturer Nairab depuis la semaine dernière, ce qui a incité la Russie à accuser la Turquie de soutenir des militants dans la région.

L’armée syrienne libère sept nouveaux villages à Idlib

Mercredi, les unités de l’armée syrienne ont poursuivi leur avancée dans la campagne sud d’Idlib et libéré sept nouveaux villages du terrorisme, infligeant de lourdes pertes aux terroristes en personnel et en équipement.

Un journaliste de SANA a déclaré que «Après moins de 24 heures de la libération de la ville stratégique de Kafranbel, les unités de l’armée ont mené des opérations militaires contre les fortifications et les voies d’approvisionnement des terroristes de Jabhat al-Nusra et des villages libérés de Shinshrah, Tarmalah, Deir-Sonboul, Ma’aret al -Mikhes, Kherbet al-Luaibdeh et Hassaneh dans la campagne du sud d’Idlib et ils poursuivent toujours les terroristes en fuite dans les villages voisins».

Mardi dernier, des unités de l’armée ont libéré la ville stratégique de Kafranbel et les villages de Hass, Ma’aretmater, Ma’artasin et Ba’rbou au sud-ouest de Ma’aret-al-Nu’aman dans la campagne sud d’Idlib après l’élimination de nombreux terroristes de Jabhat al- Nosra et les groupes terroristes affiliés.

