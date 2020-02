Les actions des Etats-Unis d’Amérique reculent de 879 points en deux jours de plongée face aux craintes du coronavirus

Image d’archives représentative

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 879 points mardi alors que les craintes du coronavirus COVID-19, très contagieux, ralentissaient l’économie mondiale.

Le S&P 500 a chuté de 97,68 points et le Nasdaq Composite avait perdu 255,67 points à la fermeture du marché, ajoutant à la forte baisse déjà enregistrée par les actions des Etats-Unis d’Amérique cette semaine.

« La volatilité est normale », a déclaré mardi à CNBC Art Hogan, stratège en chef des marchés chez National Securities. « Ce qui fait peur à propos de cette baisse par rapport au sommet de tous les temps, c’est qu’elle s’est faufilée si rapidement en un court laps de temps. »

Lundi, le marché a subi une perte de plus de 1 031 points, marquant la plus forte baisse d’une journée au cours des six derniers mois.

« Lorsque vous juxtaposez cela à une mentalité de « nous ne savons pas quelle taille cette chose peut devenir « , cela donne l’impression que c’est une réaction sans fond sur le marché », a ajouté Hogan.

La récente spirale baissière du marché survient dans un climat d’inquiétude accrue des investisseurs concernant la propagation continue du coronavirus en Chine et à l’extérieur de la Chine, et son impact sur l’économie mondiale.

Les responsables des Etats-Unis d’Amérique de la santé ont évoqué l’incertitude mardi alors qu’ils annonçaient que la propagation de la maladie dans tout le pays avait incité le gouvernement à se préparer à une éventuelle pandémie.

« Nous nous attendons à voir la communauté se répandre dans ce pays », a déclaré Nancy Messonnier, directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires des Centers for Disease Control and Prevention, a rapporté le Wall Street Journal. « Il s’agit plutôt de savoir quand. »

La Corée du Sud, le pays avec le plus grand nombre de cas de coronavirus confirmés en dehors de la Chine continentale, approche un total de 1 000 infections et a élevé son niveau d’alerte à « grave ».

Selon le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering, au moins 80 410 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde et 2 708 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie.

L’effondrement du marché de coronavirus est «la pointe de l’iceberg», prévient Warren

La candidate démocrate à la présidentielle Elizabeth Warren a déclaré que le plongeon de 1 800 points sur les marchés boursiers cette semaine n’est que la «pointe de l’iceberg» d’une menace économique croissante du coronavirus et a accusé l’administration Trump de «bousiller» sa réponse à l’épidémie.

« Sans une action rapide, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la réduction des achats auront de graves effets à long terme sur l’ensemble de notre économie », a déclaré Warren sur Twitter mardi. «Le gouvernement devrait aider les fabricants américains-états-uniens à trouver d’autres sources de pièces et de production et aider les exportateurs américains-états-uniens à trouver de nouveaux acheteurs.»

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 879 points mardi, après avoir baissé de plus de 1 000 points lundi en raison des craintes croissantes que le coronavirus pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales essentielles à la croissance économique.

Les pertes dans le marché boursier se sont accélérées mardi après que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique aient averti les Américains de se préparer à une épidémie de coronavirus chez eux, malgré les assurances du président Donald Trump que le virus est « très bien sous contrôle dans notre pays ».

Les hauts responsables des Etats-Unis d’Amérique de la santé ont déclaré que l’épidémie « évoluait et s’étend rapidement », décrivant une série de mesures que le gouvernement pourrait prendre si le virus se propage aux États-Unis d’Amérique, y compris les fermetures d’écoles et les annulations d’événements sportifs.

Warren, qui a publié un plan pour contenir et combattre les maladies infectieuses comme le coronavirus en janvier, a accusé la Maison Blanche de «mauvaise gestion».

«L’administration Trump bouscule absolument la réponse au coronavirus, mettant notre santé publique et notre économie en danger. C’est pourquoi nous avons besoin d’un vrai plan et d’un adulte en charge», a-t-elle écrit sur Twitter.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mardi que le nombre d’infections dans le monde dépassait les 80 000, soit une augmentation de 900 en un jour, et que des cas avaient été signalés dans quatre autres pays – Afghanistan, Bahreïn, Irak et Oman. Il n’y a eu que 60 Américains infectés jusqu’à présent, selon le CDC, et aucun n’est décédé.

Warren a déclaré que les réductions de financement proposées par l’administration Trump pour les agences de santé fédérales n’avaient pas aidé les États-Unis d’Amérique à se préparer à une éventuelle épidémie à l’avance, au lieu de « se brouiller » une fois que le coronavirus se soit déjà propagé.

Le sénateur du Massachusetts a ajouté que le virus illustre la vulnérabilité du secteur manufacturier des Etats-Unis d’Amérique en Chine, et a qualifié le virus de menace non seulement pour des raisons sanitaires et économiques, mais aussi diplomatiques.

«Les tentatives continues du Parti communiste chinois de cacher ce qui se passe en Chine met en danger la santé des gens du monde entier», a déclaré Warren. «Nous devons mener un effort mondial pour défendre les principes de la science ouverte et de la transparence.»

Dans un plan du 28 janvier, Warren a déclaré que son administration reconstituerait le financement des agences fédérales et des fonds de santé publique dans le but d’accélérer la riposte aux épidémies et donnerait la priorité au développement d’un vaccin universel contre la grippe. Warren a également cité les épidémies comme une raison de s’orienter vers Medicare For All, affirmant que cela donnerait aux personnes infectées l’accès aux soins nécessaires.

Les marchés boursiers américains plongent pour la deuxième journée consécutive

Les responsables de la santé publique ont exhorté les entreprises à se préparer à une épidémie aux États-Unis d’Amérique, une décision qui a déclenché une nouvelle récession du marché. Pour les investisseurs, « il est difficile d’être optimiste », selon les analystes financiers.

Les marchés boursiers des Etats-Unis d’Amérique ont subi mardi un nouveau repli dans un contexte de propagation accélérée du coronavirus.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 3,2%, tandis que le NASDAQ, riche en technologies, a chuté de 2,8%. Le S&P 500 a perdu 7,6% au cours des quatre derniers jours après un sommet record la semaine dernière. Les marchés européens et asiatiques ont également étendu leurs pertes mardi après un bref répit des investisseurs à la recherche de bonnes affaires.

Les analystes ont déclaré que l’appétit des investisseurs pour le risque a continué de diminuer après les derniers développements avec l’épidémie. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, a exhorté lundi les pays à se préparer à une pandémie, notant qu’il restait peu de temps pour en prévenir une.

« Peu à peu, les investisseurs des Etats-Unis d’Amérique voient les perspectives de croissance mondiale diminuer », a déclaré Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services. « Avec les nouvelles des trois ou quatre derniers jours, il est difficile d’être optimiste. »

Éclosion imminente

La baisse du marché a été largement attribuée aux déclarations de responsables des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles l’épidémie devrait toucher les États-Unis d’Amérique dans un proche avenir.

« Ce n’est pas tant une question de savoir si cela se produira plus, mais plutôt une question de savoir exactement quand cela se produira et combien de personnes dans ce pays auront une maladie grave », a déclaré Nancy Messonier, un haut responsable des US Centers pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Lire plus: Coronavirus: comment se préparer à une pandémie?

La déclaration du responsable du CDC intervient un jour après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a assuré à ses abonnés sur Twitter que le confinement s’avérait efficace et ne menacerait pas les marchés.

« Le coronavirus est très sous contrôle aux États-Unis d’Amérique », a déclaré Trump. « Le CDC et World Health (Organisation) ont travaillé dur et très intelligemment. Le marché boursier commence à être très beau pour moi! »

