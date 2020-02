Image d’archives

Beyrouth, Liban (21 h 45) – Plusieurs informations provenant du nord-ouest de la Syrie ont affirmé que des dizaines de soldats turcs avaient été tués ce soir après qu’une frappe aérienne ait frappé leur convoi à l’intérieur du gouvernorat d’Idlib.

Selon l’agence Step News, un grand nombre de soldats turcs ont été tués et de nombreux autres blessés par une frappe aérienne dans le gouvernorat d’Idlib.

Ces affirmations ont été principalement formulées par les médias de l’opposition et n’ont pas encore été confirmées par les forces armées turques.

Cependant, si cela était vrai, ce serait le jour le plus meurtrier pour les forces armées turques en Syrie, puisque trois soldats auraient été tués plus tôt dans la journée.

Une vidéo a également fait surface depuis montrant les forces armées turques à la recherche d’un abri contre une frappe aérienne effectuée par ce qui est probablement les forces aériennes syriennes ou russes.

Mise à jour: l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR) rapporte 34 soldats turcs tués lors d’un raid aérien près des villes d’Al-Barah an Bilioun dans le sud d’Idlib.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AMN

L’armée syrienne et les forces palestiniennes avancent dans le sud d’Idlib: vidéo

L’armée syrienne s’améliore contre les militants du Front al-Nosra dans la région de Qalamoun.

Beyrouth, Liban (18 h 30) – L’armée arabe syrienne (AAS), aux côtés de la Brigade de Jérusalem dirigée par les Palestiniens (Liwaa Al-Quds), a réussi à marquer une avancée majeure dans le sud d’Idlib mercredi, alors que leurs forces capturaient des dizaines de villes et villages des rebelles djihadistes.

L’avancée à grande échelle de l’armée arabe syrienne dans la campagne sud du gouvernorat d’Idlib a entraîné la capture complète de la montagne Shashabo, qui fait partie de la région de la montagne Al-Zawiya.

En outre, l’avancée de l’armée arabe syrienne a mis leurs forces à une courte distance de la prise de toute la région de la montagne Al-Zawiya, qui, si elle est perdue par les rebelles djihadistes, sera un coup dur pour les militants du gouvernorat d’Idlib.

Vous trouverez ci-dessous l’une des vidéos prises par l’armée arabe syrienne et Liwaa Al-Quds après leur capture de la ville de Deir Sonbol, dans le sud d’Idlib.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AMN

Neuf soldats turcs tués sous les tirs à Idlib en Syrie, selon le gouverneur de la province de Hatay

© REUTERS / Khalil Ashawi

Plus tôt dans la journée, les défenses aériennes syriennes ont abattu un drone d’attaque turc qui avait violé l’espace aérien syrien pour mener des frappes contre les positions du gouvernement dans la province, a indiqué l’armée russe.

Neuf militaires turcs ont été tués à la suite d’une frappe aérienne dans la province syrienne d’Idlib, a rapporté jeudi l’agence Anadolu citant Rahmi Dogan, le gouverneur de la province de Hatay qui est situé près de la frontière turque avec la Syrie.

« Il y a eu une frappe aérienne des forces du régime contre nos militaires à Idlib. Après cette attaque, neuf de nos soldats ont été martyrisés », a déclaré Dogan. « Nous avons été gravement blessés, ayant été reçus à notre porte frontière de Cilvegozu en Turquie ».

Par ailleurs, le président turc Tayyip Erdogan a présidé une réunion de sécurité d’urgence sur la situation à Idlib, a rapporté Reuters citant deux sources inconnues.

La situation s’est aggravée dans la province du nord-ouest de la Syrie depuis début février, les militants locaux ayant intensifié les attaques contre les forces gouvernementales syriennes. L’armée russe a révélé qu’Ankara avait soutenu les militants de la région par des tirs d’artillerie.

En décembre, Damas a lancé une opération antiterroriste pour reprendre les zones d’Idlib qui sont pour la plupart sous le contrôle des militants de Hayat Tahrir al-Sham (anciennement connu sous le nom de Front Al-Nusra*).

*Le Front Al-Nusra (également connu sous le nom de Jabhat al-Nusra, Jabhat Fatah al-Sham ou al-Qaïda en Syrie) est un groupe terroriste interdit en Russie

Nouveaux messages

21:38 – Le gouverneur de Hatay dit que 22 militaires turcs ont été tués lors d’une frappe aérienne à Idlib en Syrie

21:12 – La défense aérienne syrienne abat un drone turc qui visait les positions du gouvernement dans le Maarzaf d’Idlib

« En violation des accords de Sotchi, la partie turque continue de soutenir les actions de groupes armés illégaux dans la zone de désescalade d’Idlib par des tirs d’artillerie et l’utilisation de drones de reconnaissance et de frappe lors d’attaques contre les unités des forces armées syriennes », a déclaré jeudi le chef du centre russe pour la réconciliation syrienne, le contre-amiral Oleg Zhuravlev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

22 soldats turcs confirmés tués dans la frappe aérienne d’Idlib alors qu’Erdogan préside une réunion d’urgence sur la Syrie

PHOTO DE FICHIER: © REUTERS / Khalil Ashawi

Au moins 22 militaires turcs ont été tués lors d’une frappe aérienne dans la province syrienne d’Idlib, tandis qu’un nombre indéterminé de soldats ont été blessés. La frappe aérienne a été attribuée à l’armée syrienne par des responsables turcs.

« A Idlib, les forces armées turques ont été prises pour cible par les éléments du régime lors d’une frappe aérienne », a déclaré jeudi à la presse le gouverneur de la province de Hatay, Rahmi Dogan. Alors qu’il avait initialement déclaré que neuf soldats avaient été tués, quelques minutes plus tard, le nombre de morts a été révisé à vingt-deux, a rapporté l’agence Turksih Anadolu, citant le gouverneur.

Davantage de militaires turcs ont été blessés dans la frappe aérienne, mais leur nombre n’est pas encore clair. La déclaration intervient au milieu d’une réunion de sécurité turque de haut niveau, présidée par le président Recep Tayyip Erdogan et vraisemblablement concentrée sur l’incident.

Des informations non vérifiées ont circulé jeudi sur les réseaux sociaux, affirmant que des dizaines de soldats turcs avaient été tués lors d’une frappe aérienne « russe », que des dizaines d’autres avaient été blessés et que les hôpitaux avaient du mal à faire face à l’afflux de blessés. Jusqu’à présent, rien de tout cela n’a été confirmé par Ankara.

S’adressant à Anadolu, Dogan a souligné qu’il n’y avait pas de pénurie de sang dans les hôpitaux, notant que les médecins avaient «pris toutes les interventions nécessaires» pour soigner les blessés.

La situation à Idlib, le dernier bastion rebelle restant en Syrie, s’est considérablement aggravée ces dernières semaines, Damas intensifiant son offensive contre les militants islamistes pour récupérer des villes stratégiques, ce qui a incité l’armée turque à envoyer des milliers de ses propres troupes et du matériel pour soutenir ses alliés combattant les forces du président syrien Bashar Assad dans la province. Alors qu’Ankara a exclu son retrait d’Idlib, exigeant que la Russie retire son soutien à l’avancée des troupes syriennes, Moscou, à son tour, a accusé la Turquie de soutenir les militants là-bas en violation de l’accord précédemment convenu sur la zone de désescalade d’Idlib.

DÉTAILS À SUIVRE

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Au moins 34 soldats turcs tués lors de frappes aériennes à Idlib

Un combattant syrien soutenu par la Turquie se tient dans la ville de Saraqib, dans l’est de la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, le 27 février 2020. (AFP)

LONDRES – Au moins 34 soldats turcs ont été tués jeudi lors de frappes aériennes à Idlib, a déclaré l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

La frappe aérienne a eu lieu dans une zone située entre les villes Baluon et Al-Bara à Idlib, et était une réponse aux rebelles syriens soutenus par l’armée turque qui a repris plus tôt jeudi la ville stratégique de Saraqeb.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a également indiqué jeudi que les forces gouvernementales soutenues par la Russie avaient pris le contrôle total de la province du sud d’Idlib après de nouvelles avancées contre les rebelles.

Les forces gouvernementales ont saisi environ 60 villes et villages dans le sud de la région d’Idlib et dans la province voisine de Hama au cours des trois derniers jours, a déclaré l’Observatoire.

Par ailleurs, le président turc Tayyip Erdogan a présidé jeudi soir une réunion de sécurité d’urgence pour évaluer les derniers développements dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, ont indiqué deux sources sécuritaires turques.

*Avec Reuters

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ARAB NEWS

Une frappe aérienne russe à grande échelle a tué des dizaines de soldats turcs en Syrie

DAMAS – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a signalé des dizaines de victimes d’une attaque russo-syrienne contre un convoi turc dans la région de Jebel al-Zawiya de la province d’Idlib, a appris BulgarianMilitary.com, citant Lenta.ru.

Cela a également été annoncé sur Twitter par le journaliste et analyste militaire Babak Taghvaee.

Il a ajouté que dans le cadre de l’incident, Erdogan a appelé le ministère turc de la Défense à convoquer une réunion d’urgence.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a, quant à lui, signalé qu’au moins 34 soldats turcs avaient été tués. Ses données mènent Al Arabiya.

Nous avons signalé tôt aujourd’hui qu’après la frappe aérienne syrienne dans la province d’Idlib, deux soldats turcs ont été tués.

«À la suite d’une frappe aérienne sur nos positions dans la province d’Idlib, deux de nos soldats ont été tués et deux autres blessés. Ils ont immédiatement attaqué les installations militaires du régime (le président syrien Bashar al-Assad)», lit-on sur le compte Twitter du département.

De plus, comme nous l’avons signalé ce matin, l’armée turque et les militants qu’elle a soutenus ont tenté à trois reprises de faire tomber des avions militaires russes et syriens au-dessus des provinces d’Idlib.

Selon des sources locales, il y a au moins un chasseur russe Su-34 et des chasseurs-bombardiers syriens Su-22, qui ont attaqué les positions des djihadistes dans la partie sud de la province d’Idlib. La défaite des avions de combat a été évitée grâce au tir en temps opportun des pièges à chaleur.

Boyko Nikolov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BulgarianMilitary.com

Des dizaines de soldats turcs tués à Idlib – MISE À JOUR

Voir la vidéo en cliquant ici.

L’attaque est intervenue après que la Russie a déclaré jeudi que le non-engagement du régime turc à ses obligations au titre de l’accord de Sotchi était l’une des principales raisons de la détérioration de la situation à Idlib.

Des informations provenant des médias arabes, de sources locales et des réseaux sociaux indiquent que des avions à réaction russes ont frappé les forces turques dans la région d’Idlib. Selon al-Arabiya, au moins 10 soldats de l’armée turque ont été tués, tandis que d’autres sources parlent de 37 morts et 20 blessés.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé à Londres rapporte qu’au moins 34 personnes sont mortes dans les régions de Jabal al-Zawiya, Zakum et Sahl al-Gab.

Des sources locales parlant à l’ANF disent que 113 soldats ont été tués et de nombreux autres blessés.

Selon le rapport de l’Agence Mezopotamya (MA) citant des sources locales, l’hôpital public du district de Reyhalı, dans la province de Hatay, à la frontière de la Syrie, a été fermé aux civils en raison d’annonces répétées de don de sang. Le rapport du MA indique que: «Des informations parviennent à ce jour selon lesquelles des corps de 100 soldats ont été amenés à l’hôpital et des dizaines d’autres blessés. Des corps de 32 soldats et des dizaines de soldats blessés ont été transportés au nouvel hôpital public de Hatay. Les gens se sont rassemblés devant les hôpitaux et il y a une intense activité militaire le long de la frontière. La zone frontalière d’Oğulpınar a été déclarée zone militaire réglementée et les rapports indiquent que certains villages à la frontière seront évacués. L’unité de soins intensifs de l’hôpital public d’Iskenderun a également été fermée. Les rapports indiquent que tous les hôpitaux de Hatay seront fermés pour le traitement des soldats blessés.»

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres clarifiés pour l’instant, les images et les séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux indiquent une perte importante.

Un enregistrement audio sur les médias sociaux, par une personne prétendant être à l’hôpital public de Reyhanlı, dit; «Nous avons dénombré 58 cercueils de martyrs à la morgue. D’autres martyrs sont actuellement transférés à l’hôpital.»

Une autre personne dit; «Nous avons envoyé 25 à 30 martyrs à l’hôpital public de Hatay. Il y en a plus coincés sous l’épave. Il n’y a pas moins de blessés également.»

Une autre personne parle de nombreuses voitures transportant des soldats morts.

Bien que l’État turc n’ait pas encore fait de déclaration officielle, le sommet sur la sécurité s’est réuni à Beştepe, Ankara. Selon les médias turcs, la réunion est présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan et en présence du ministre de la Défense Hulusi Akar, du ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoglu, du chef d’état-major général Yaşar Guler, des commandants en chef des forces armées et du chef du MIT Hakan Fidan.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANF NEWS

Des troupes turques se cachent dans un abri lors d’une frappe aérienne russe, des dizaines de véhicules détruits (vidéo)

DAMAS – Il y a quelques heures, l’armée turque a subi les pertes les plus importantes en Syrie depuis l’invasion illégale du territoire de la République arabe, a rapporté BulgarianMilitary.com.

À la suite de nombreuses frappes aériennes russes sur les positions des djihadistes et de l’armée turque, au moins 30 soldats turcs ont été tués, une cinquantaine d’autres ont été blessés, alors qu’il a été signalé que près de deux douzaines de véhicules blindés turcs, plusieurs chars, des camions de l’armée, etc. ont été humiliés.

Dans les images vidéo présentées, on peut voir comment des avions militaires russes et de l’artillerie syrienne lancent de lourdes attaques contre des abris avec des soldats turcs et des djihadistes – ces derniers ne peuvent même pas tenter de quitter un petit bâtiment – des coups puissants créent le risque d’être instantanément touchés par des éclats d’obus et shrapnel.

Le bombardement sur l’armée turque a continué pendant plusieurs heures, après quoi il est devenu connu que des dizaines d’ambulances se sont rassemblées dans la province turque de Hatay – la raison en est les dizaines de morts et de blessés par l’armée turque, qui doivent être transportés par terre en raison du fait que ni la Syrie, ni la Russie n’a autorisé la Turquie à utiliser l’espace aérien de la République arabe pour l’évacuation.

La direction turque n’a pas encore commenté les pertes massives en Syrie, mais les experts craignent le pire des scénarios pour le développement de nouveaux événements – le début des hostilités à grande échelle.

Notre avis Compte tenu de l’entêtement du président Erdogan à vouloir absolument occuper les terres syriennes et aider les terroristes, à refuser les solutions justes, les forces russes et syriennes devraient s’attendre à une riposte massive turque, sans doute en utilisant aussi l’aviation, et prévoir dès à présent une riposte à la mesure de l’affront.

Traduction et commentaire : JDDM – MIRASTNEWS

Source : BulgarianMilitary.com