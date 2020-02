Image d’archives

Le gouvernement turc utilise ses activités militaires en Syrie et en Libye pour détourner les critiques sur sa gestion de l’économie du pays, a déclaré le chroniqueur İhsan Çaralan pour Evrensel news.

Mais ces excuses sont creuses et ne font simplement que réchapper la rhétorique utilisée par de nombreux gouvernements au profit du public, a déclaré Çaralan.

Bien que la Turquie ne soit pas officiellement en guerre, elle a déployé des forces pour soutenir le gouvernement de Tripoli reconnu par les Nations Unies en Libye et pour arrêter l’avance des forces gouvernementales syriennes dans la province tenue par les rebelles d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, perdant des troupes dans les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a décrit la Turquie comme étant en état de guerre, un commentaire repris par Rıza Posacı, un législateur du parti au pouvoir Justice et Développement (AKP), lorsqu’il a été critiqué par les agriculteurs lors de son travail au sein d’une commission agricole parlementaire.

Les agriculteurs qui ont assisté à la commission ont décrit comment la hausse des prix du carburant, des semences, des pesticides et des engrais leur avait fait subir une perte exacerbée par les taux d’intérêt élevés sur les prêts et la non-apparition des subventions promises par le gouvernement.

« Je ne vois rien qui justifie une telle exagération », a déclaré Posacı. «Il y a la guerre dans notre pays, tout est en l’air. Je demande votre aide. Veuillez être patient.»

Cela, a déclaré Çaralan, n’est rien d’autre que le gouvernement chargeant le fardeau des guerres avec lesquelles il s’est engagé pour son propre bénéfice sur un public qui n’a pas eu son mot à dire dans la décision de déployer des troupes.

« Demander de la patience revient à dire aux agriculteurs qu’ils paient plus d’impôts et qu’ils perdent les subventions promises par le gouvernement à cause de la guerre », a déclaré le journaliste.

Tout au long de l’histoire, les élites dirigeantes ont utilisé la même astuce pour s’enrichir des guerres tout en faisant payer le public aux coûts financiers et humains, a-t-il déclaré.

Les réserves de devises étrangères de la Turquie tombent à leur plus bas niveau depuis mai

Les réserves de change de la banque centrale turque sont tombées au niveau le plus bas en huit mois, selon des données publiées jeudi.

Les réserves brutes, à l’exclusion de l’or, ont diminué de 2,45 milliards de dollars pour s’établir à 73 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant le 21 février, ont montré les chiffres de la banque centrale.

Les décideurs monétaires de la Turquie ont travaillé avec des banques publiques pour défendre la lire, qui a subi une pression de vente renouvelée en raison de la guerre en Syrie voisine, du coronavirus et des inquiétudes des investisseurs concernant les baisses des taux d’intérêt.

Les réserves nettes de la banque centrale ont diminué d’environ 3,1 milliards de dollars la semaine dernière pour atteindre 34,5 milliards de dollars. Ces réserves peuvent totaliser moins de 17,5 milliards de dollars si l’on tient compte des passifs à court terme, a rapporté Bloomberg cette semaine, citant ses propres calculs.

Les réserves brutes, y compris l’or, ont diminué de 1,39 milliard de dollars pour s’établir à 102,7 milliards de dollars au cours de la période. Cette baisse a été atténuée par les réserves d’or, qui ont augmenté de 1,07 milliard de dollars pour s’établir à 29,7 milliards de dollars.

L’armée libère sept villages dans la campagne du nord-ouest de Hama

Hama – Les unités de l’armée syrienne ont libéré les villages d’al-Howash, al-Howeijeh, Tanjara, al-Ankawei, al-Omqiyeh, ShirMaghar et al-Arima après avoir mené des opérations intensifiées contre les organisations terroristes dans la plaine d’al-Ghab et éliminer les derniers rassemblements terroristes en elle.

Un journaliste de SANA a déclaré que les unités de l’armée avaient effectué des bombardements d’artillerie et tiré des roquettes visant des fortifications d’organisations terroristes et des routes d’approvisionnement en direction des villages d’al-Howash, al-Howeijeh, Tanjara, al-Ankawei, al-Omqiya, ShirMaghar et al -Arima dans la région d’al-Ghab dans la campagne nord-ouest de Hama.

Le journaliste a ajouté que les opérations militaires de l’armée avaient éliminé un certain nombre de terroristes, détruit leurs armes et munitions et poursuivi les terroristes qui s’étaient enfuis.

Le journaliste a ajouté que, selon les informations, les unités de l’armée syrienne ont pris le contrôle du mont stratégique de Shahashbo après que les forces syriennes ayant avancé dans la direction de Kafer Oweid ont rencontré les forces venant de l’autre direction.

Armes, munitions et drogues laissées par des terroristes trouvés dans la région sud (photos)

Campagne de Damas – Les autorités compétentes ont trouvé jeudi des armes et des munitions, dont certaines sont fabriquées en Turquie, en plus d’une quantité de drogue laissée par des terroristes dans la région sud.

Un journaliste de SANA a déclaré que les armes saisies comprenaient des quantités d’armes à feu de fabrication turque, des mitrailleuses de 14,5 mm et 23 mm, des mitrailleuses PKC, des fusils automatiques, un drone, des obus de char, des obus d’artillerie et de Fozlika de 100 mm, des obus de mortier de 120 mm, 80 mm et 60 mm et plus de 180 000 balles, munitions de 12,7 mm et 14,5 mm, roquettes antiblindés et voitures.

Le journaliste a ajouté qu’une quantité de drogue estimée à des centaines de kilos de haschich a également été trouvée.

Les unités de l’armée, en coopération avec les autorités compétentes, continuent de combattre les opérations des villages et des villes dans toutes les régions qui ont été libérées par l’armée arabe syrienne du terrorisme.

La ville de Kafranbel après sa libération du terrorisme

L’armée riposte à une attaque sur Saraqeb et inflige de lourdes pertes aux terroristes

Idleb – Les unités de l’armée arabe syrienne mènent de violents accrochages avec les terroristes du « Front Nosra » et les groupes terroristes soutenus par le régime turc sur l’axe de Saraqeb al-Gharbi dans la banlieue sud-est d’Idleb.

Le correspondant de Sana a indiqué que les groupes terroristes avaient envoyé des dizaines de kamikazes et des voitures piégées sur l’axe ouest de Saraqeb avec l’appui de tirs de la part des forces du régime turc.

Les unités de l’armée ont riposte avec des tirs intensifs et détruit des véhicules blindés, ce qui a fait des dizaines de tués et blessés parmi les terroristes.

Le correspondant a ajouté que les unités de l’armée portent des frappes aux missiles dans les zones où se déploient les groupes terroristes à l’ouest de la ville et leur infligent de lourdes pertes.

« Les attaques terroristes soutenues par le régime turc interviennent dans une tentative d’indemniser les grandes pertes qu’avaient subi les réseaux terroristes sur l’axe sud d’Idleb où les unités de l’armée avaient libéré des dizaines de villages et villes stratégiques», a fait savoir le correspondant de Sana.

