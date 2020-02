Un missile a tenté d’abattre le Su-34 russe au-dessus de la Syrie (vidéo)

DAMAS – Il y a quelques heures, l’armée turque et les militants qu’elle a soutenus ont tenté à trois reprises de faire tomber des avions militaires russes et syriens au-dessus des provinces d’Idlib, a appris BulgarianMilitary.com sous la direction de plusieurs sources locales et de l’agence de presse AviaPro.

Selon eux, nous parlons d’au moins un chasseur russe Su-34 et des chasseurs-bombardiers syriens Su-22, qui ont attaqué les positions des djihadistes dans la partie sud de la province d’Idlib. La défaite des avions de combat a été évitée grâce au tir en temps opportun des pièges à chaleur.

Sur les images vidéo présentées, vous pouvez voir comment le chasseur-bombardier Su-34, après avoir frappé les positions des militants, tire des pièges à chaleur et tente d’échapper au bombardement des MANPADS turcs. Des cas similaires, selon d’autres sources, ont également été observés avec l’armée de l’air syrienne.

Les trois tentatives de vaincre des avions militaires ont été enregistrées dans presque la même zone, et non seulement les militants, mais également les militaires turcs sont ici, ce qui confirme la théorie selon laquelle ce sont les troupes d’Erdogan qui ont tenté de détruire les bombardiers russes et syriens.

La partie russe n’a pas encore commenté les informations parues sur les tentatives des troupes turques et pro-turques de faire tomber des avions russes.

Cependant, étant donné la vidéo qui est apparue sur le Web, il est logique de supposer que les militants tentent souvent de détruire les avions de combat russes, ce qui crée certains risques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BulgarianMilitary.com