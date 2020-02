Image d’archives

Les attaques sont menées par le biais des unités d’appui aérien et terrestre de la Turquie, a rapporté le directeur des communications du pays, Fahrettin Altun.

Des véhicules militaires turcs entrent au point de passage de Bab al Hawa à la frontière entre la Syrie et la Turquie, à Idlib, le 9 février 2020. Photo: Khalil Ashawi / Reuters

L’armée turque riposte avec des tirs d’artillerie contre des cibles du gouvernement syrien en représailles à la mort de 29 de ses soldats lors d’une frappe aérienne à Idlib, ont rapporté vendredi deux responsables de la sécurité, rapporte Reuters.

« Tous les objectifs connus du gouvernement syrien sont sous le feu des unités d’appui aérien et terrestre de la Turquie », a déclaré le directeur des communications turc Fahrettin Altun.

Selon la chaîne Al Mayadeen, les attaques de la Turquie ont lieu dans la ville de Tell Rifaat, au nord de la province d’Alep. De même, il est rapporté que, sur ordre du commandement militaire turc, toutes les formations de l’opposition armée syrienne au nord et au nord-est d’Alep ont été mises en alerte, car dans les prochaines heures, vous pourrez poursuivre une contre-offensive des militants dans le but de récupérer Contrôle des positions.

Pendant ce temps, le journal Sabah rapporte, citant ses sources, que les forces turques ont détruit un convoi de troupes gouvernementales syriennes dans l’est de la province d’Idlib.

« Le sang des héros n’aura pas été versé en vain, nos activités en Syrie se poursuivront jusqu’à ce que nous cassions les mains qui ont atteint notre drapeau », a déclaré Fahrettin Altun, tout en exhortant la communauté internationale, en particulier les garants du format Astana. , pour assumer leurs responsabilités.

« Le combat continue à Idlib »

Entre-temps, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que les derniers événements à Idlib se sont tournés en faveur d’Ankara, faisant référence aux progrès des forces soutenues par le pays dans la ville stratégique de Saraqib.

« Nous avons trois martyrs. Qu’ils reposent en paix. En outre, bien sûr, les pertes entre les forces armées syriennes sont énormes. Je n’ai pas besoin de les préciser. Là, le combat continue, et il en sera ainsi. Les négociations avec les Russes se poursuivent et se poursuivront. Mais nous vous assurons que nous sommes à Idlib avec l’accord d’Adana [pacte signé entre la Turquie et la Syrie en 1998] », a déclaré le président.

Quelques heures auparavant, Erdogan a tenu une réunion d’urgence avec son personnel en raison de l’attaque en question, au cours de laquelle plusieurs soldats turcs ont également été blessés.

En outre, il a été signalé que le ministre des Affaires étrangères du pays, Mevlut Cavusoglu, avait contacté le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Plus tôt ce jeudi, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le secrétaire à la Défense des Etats-Unis d’Amérique Mark Esper ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont échangé des vues sur la recherche d’une solution au conflit à Idlib.

Tensions à Idlib

La situation à Idlib, la dernière enclave active de l’opposition syrienne, s’est dramatiquement aggravée au début de février, après que la Russie et la Turquie aient tenté à nouveau d’instaurer un cessez-le-feu, mais les terroristes n’ont fait qu’intensifier leurs attaques.

Mercredi dernier, Recep Erdogan a averti qu’une nouvelle incursion militaire turque dans Idlib pourrait commencer à tout moment et n’est « qu’une question de temps ».

Pour sa part, Moscou a déclaré que le déclenchement éventuel d’hostilités par les troupes turques contre l’armée syrienne ne favorise pas l’amélioration de la situation à Idlib. Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov a qualifié « d’opération contre les forces armées légitimes de Syrie » comme « le pire scénario possible ».

À cet égard, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que « les actions des forces armées syriennes sont la réponse aux graves violations des accords d’Idlib ».

Francisco Coloane, ancien officier des Nations Unies en mission spéciale en Asie et en Afrique, a souligné que la présence de la Turquie en Syrie est illégale. Il a ajouté qu’il existe un risque qu’Ankara fasse du chantage à l’Europe avec l’argument de l’afflux de réfugiés syriens et que, par conséquent, l’OTAN soutient officiellement la position turque.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Cheval de Troie, la Turquie riposte contre les forces syriennes, alors que l’Occident condamne Damas et Moscou

Un convoi militaire turc traverse un village de la province syrienne d’Idlib sur une photo du 20 février.

La Turquie affirme que ses forces ont exercé des représailles contre les forces gouvernementales syriennes soutenues par la Russie après qu’au moins 33 de ses soldats ont été tués dans des frappes aériennes dans la province d’Idlib, l’OTAN ayant condamné Damas et Moscou pour ce qu’elle a appelé des bombardements « aveugles » dans la région.

« Des cibles connues du régime [syrien] sont venues et continueront de faire l’objet de tirs aériens et terrestres », a déclaré le directeur des communications du président turc Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, dans un communiqué fin 27 février.

« Nous exhortons la communauté internationale à assumer ses responsabilités » et à aider à mettre fin aux « crimes contre l’humanité » du gouvernement syrien », a déclaré Altun.

L’agence de presse turque Anadolu a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu s’était entretenu lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à la suite des attentats.

Dans cet appel, Stoltenberg a condamné « les frappes aériennes aveugles du régime syrien et de son soutien à la Russie dans la province d’Idlib, et leur a demandé de cesser leur offensive, de respecter le droit international et de soutenir les efforts de l’ONU pour une solution pacifique », une alliance a déclaré un porte-parole.

Stoltenberg « a exhorté toutes les parties à désamorcer cette situation dangereuse et à éviter d’aggraver encore la terrible situation humanitaire dans la région », a-t-il ajouté.

Les États-Unis d’Amérique ont déclaré que « nous soutenons notre allié de l’OTAN, la Turquie », et ont exigé que la Syrie et la Russie mettent fin à leur offensive « méprisable » à Idlib.

« Nous recherchons des options sur la meilleure façon de soutenir la Turquie dans cette crise », a déclaré une porte-parole du département d’Etat.

Séparément, Etats-Unis d’Amérique Les responsables ont appelé Ankara à apprendre des combats en Syrie qui sont ses véritables alliés et à annuler son achat du système sophistiqué de défense antimissile S-400 de la Russie.

L’ambassadeur des États-Unis d’Amérique auprès de l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, a déclaré que les Turcs devraient voir « qui est leur partenaire fiable et qui ne l’est pas ».

« J’espère que le président Erdogan verra que nous sommes l’allié de leur passé et de leur avenir et qu’ils doivent abandonner le S-400 », a-t-elle déclaré.

« Ils voient ce qu’est la Russie, ils voient ce qu’ils font maintenant, et s’ils attaquent les troupes turques, cela devrait l’emporter sur tout ce qui se passe entre la Turquie et la Russie », a-t-elle ajouté.

Aux Nations Unies, la France a également déclaré qu’elle « condamne avec la plus grande fermeté les bombardements intenses de l’aviation du régime et de ses alliés, en particulier la Russie », a-t-il déclaré, citant une catastrophe humanitaire causée par des attaques contre des hôpitaux, des écoles et des abris pour réfugiés.

Vassily Nebenzia, ambassadeur de la Russie auprès des Nations Unies, a minimisé les informations diffusées sur une catastrophe humanitaire à Idlib, affirmant que « la seule solution à long terme [au conflit en Syrie] est de chasser les terroristes du pays ».

Quelques heures plus tôt, le gouverneur Rahmi Dogan de la province frontalière turque de Hatay a déclaré que 33 soldats turcs avaient été tués dans la province d’Idlib lors d’attaques aériennes par des avions de guerre du gouvernement syrien.

Il a ajouté que plusieurs autres avaient été blessés, certains gravement.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre basé à Londres, a signalé qu’au moins 34 soldats turcs avaient été tués lors des frappes aériennes.

La Turquie a envoyé des milliers de troupes et de matériel militaire lourd dans la province d’Idlib, au nord-ouest, pour soutenir les rebelles [et les terroristes – MIRASTNEWS] qui cherchent à retenir une offensive du gouvernement syrien et des forces aériennes russes visant à reprendre le bastion rebelle [où pullulent et se déploient les terroristes couvés par les troupes turques – MIRASTNEWS].

Les combats ont fait craindre que la Turquie, membre de l’OTAN, n’entre en combat direct contre les forces russes en Syrie.

La Russie et l’Iran ont fourni un soutien politique, militaire et financier crucial au président syrien Bachar al-Assad pendant la longue guerre civile du pays, qui a tué plus de 400 000 personnes et déplacé des millions de personnes depuis le début de la répression des manifestants antigouvernementaux [manipulés par des forces étrangères – MIRASTNEWS] en Mars 2011.

Les États-Unis d’Amérique et la Turquie ont soutenu différents groupes rebelles [et terroristes – MIRASTNEWS], alors que des extrémistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique sont également entrés dans le conflit, bien qu’ils aient principalement été chassés de leurs bastions.

Avec des rapports par dpa, Reuters, AP et AFP

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RFERL