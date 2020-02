Le Washington Post reconnaît que le rapport électoral de l’OEA sur la Bolivie qu’il a défendu pendant le coup d’État était «profondément défectueux»

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Le Washington Post a rendu compte jeudi d’une étude concluant aux allégations de fraude électorale de l’Organisation des États américains lors des élections boliviennes d’octobre 2019 «qui semblent profondément erronées». Cependant, le comité de rédaction du journal a constamment insisté sur le fait qu’Evo Morales «sapait la démocratie bolivienne» pendant la crise qui a conduit à son éviction.

Conclusions «profondément imparfaites»

«La Bolivie a rejeté ses élections d’octobre comme frauduleuses. Notre recherche n’a trouvé aucune raison de soupçonner une fraude », lit-on d’un titre jeudi dans la section analyse du Washington Post. Rédigé par les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology Election Data et Science Lab John Curiel et Jack R. Williams, l’article basé sur leur étude examine de près les données des élections boliviennes du 20 octobre et les méthodes utilisées par l’Organisation des États américains (OEA) pour déterminer le le décompte des voix avait été frauduleux.

« Il n’y a aucune preuve statistique de fraude que nous puissions trouver – les tendances dans le décompte préliminaire, l’absence de tout grand saut dans le soutien à Morales après l’arrêt, et la taille de la marge de Morales semblent légitimes », a conclu le duo. «Dans l’ensemble, l’analyse statistique et les conclusions de l’OEA semblent profondément erronées.»

MIT Graphique montrant le mouvement de Morales pour le socialisme n’a cessé de gagner du terrain à mesure que les votes ont été comptabilisés, expliquant la victoire tardive d’Evo Morales

Selon les chercheurs, la conclusion de l’OEA repose sur une hypothèse non démontrée: que les résultats réels du vote sont reflétés avec précision par les décomptes non officiels et par les préférences des électeurs déclarées, et que l’écart entre ces points indique fortement une fraude électorale par le gouvernement bolivien une fois le décompte officiel repris le lendemain du jour du scrutin. La Paz avait précédemment promis de compter les quatre cinquièmes des votes préliminaires le soir des élections et de compter le reste le lendemain, mais lorsque la position de Morales a commencé à s’améliorer après la reprise du dépouillement, l’OEA a crié à la faute.

«Nos résultats ont été simples. Il ne semble pas y avoir de différence statistiquement significative dans la marge avant et après l’arrêt du vote préliminaire», ont écrit Curiel et Williams. « Au lieu de cela, il est très probable que Morales ait dépassé la marge de 10 points de pourcentage au premier tour. »

MIT Graphique montrant la marge de corrélation des résultats des bureaux de vote avant et après l’interruption du décompte, ne montrant aucune nouvelle irrégularité

Les chercheurs ont effectué 1000 simulations pour voir si la différence entre les votes pour Morales et son concurrent le plus proche, Carlos Masa, pouvait être prédite. «Dans nos simulations, nous avons constaté que Morales pouvait s’attendre à au moins 10,49 points d’avance sur son concurrent le plus proche, au-dessus du seuil de 10 points de pourcentage nécessaire pour remporter la victoire. Encore une fois, cela suggère que toute augmentation de la marge de Morales après l’arrêt peut s’expliquer entièrement par les votes déjà comptés.»



MIT Graphique montrant la marge de victoire d’Evo Morales dans 1000 simulations de l’élection bolivienne du 20 octobre 2019

L’étude a été réimprimée par le Centre de recherche économique et politique (CEPR), qui a noté dans un communiqué qu’il «avait passé un contrat avec les auteurs pour voir si les résultats numériques et statistiques de l’étude du CEPR de novembre 2019 pouvaient être vérifiés de manière indépendante. Toute analyse et interprétation des résultats de ce rapport exprime le seul point de vue des auteurs, chercheurs du MIT Election Data and Science Lab.»

« L’OEA a considérablement induit les médias et le public en erreur sur ce qui s’est passé lors des élections en Bolivie, et a contribué à susciter une grande méfiance à l’égard du processus électoral et des résultats », a déclaré jeudi l’économiste et co-directeur du CEPR, Mark Weisbrot, dans un communiqué sur la Rapport du MIT. «L’OEA doit expliquer pourquoi elle a fait ces déclarations et pourquoi quiconque devrait lui faire confiance en ce qui concerne les élections.»

Résultats parallèles antérieurs au coup d’État ignorés

Cependant, au moment de la crise, les rédacteurs du Washington Post ne semblaient pas intéressés par l’analyse du CEPR, s’en remettant plutôt à l’OEA, dont les défauts que CEPR avait déjà constatés avant même que Morales ne soit évincé.

Le lendemain de la déclaration de l’OEA et deux jours après les élections, Weisbrot a appelé l’organisme à retirer sa déclaration «irresponsable» sur l’élection.

«La déclaration de l’OEA implique qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le décompte des voix en Bolivie parce que les centres de vote qui ont communiqué plus tard ont montré une marge différente des précédents», a déclaré Weisbrot. «Mais il ne fournit absolument aucune preuve – pas de statistiques, de chiffres ou de faits d’aucune sorte – pour soutenir cette idée. Et en fait, une analyse préliminaire des données de vote sur l’ensemble des plus de 34 000 tables de vote – qui sont toutes accessibles au public et peuvent être téléchargées par n’importe qui – ne montre aucune preuve d’irrégularité.»

«Ce type de changement dans les résultats de vote, dû au fait que les domaines de rapport ultérieurs sont politiquement ou démographiquement différents des précédents, est assez courant dans les rapports électoraux – comme le savent tous ceux qui ont regardé les résultats des élections sur CNN aux États-Unis d’Amérique», Weisbrot a continué. «C’est pourquoi il est erroné de tirer des conclusions d’un changement dans le mode de scrutin sans aucune analyse statistique ou même en examinant de près les données.»

« Au fur et à mesure que ce récit se répétera dans les médias, il prendra une vie propre et sera difficile à corriger, même si de plus en plus de gens regardent les données ou produisent une analyse statistique », a-t-il averti.

Le rapport officiel du CEPR a été publié le 8 novembre, intitulé «Aucune preuve que les résultats des élections boliviennes ont été affectés par des irrégularités ou de la fraude, selon l’analyse statistique». Deux jours plus tard, les forces de l’opposition, poussées par des puissances occidentales favorables, y compris les États-Unis d’Amérique, ont forcé Morales à quitter le pouvoir et l’opposition a commencé une purge violente et sanglante contre le Mouvement pour le socialisme – Instrument politique pour la souveraineté des peuples (MAS- IPSP), le parti parapluie de la classe ouvrière indigène de Morales.

Journal Beat Beat Drums Pendant la crise

Comme l’a prédit Weisbrot, les médias ont perpétué ce récit – et le Washington Post a joué un rôle clé dans l’élan de l’éviction de Morales.

Le 14 octobre, six jours avant les élections, le Post a publié un article intitulé «Comment Evo Morales s’exécute encore et encore – sape la démocratie en Bolivie», qui a averti que «selon le déroulement des élections», le prochain mandat de Morales «pourrait placer la démocratie elle-même au risque dans le pays andin.»

« Dans une course serrée, un examen international et une réponse forte et unifiée à toute irrégularité électorale pourraient permettre aux Boliviens de sauver leur démocratie au bord du gouffre », prévient l’article d’opinion.

Cependant, quatre jours après les élections, le 24 octobre, le comité de rédaction du Washington Post a fait connaître sa voix officielle, déclarant: « Il est encore temps pour le président bolivien de tracer la voie de la démocratie ». L’article justifie sa position en utilisant la déclaration d’observateur de l’OEA à La Paz du 21 octobre et une déclaration similaire du Département d’État des Etats-Unis d’Amérique, qui était résolument pro-coup d’État.

Le 10 novembre, le coup d’État est arrivé et Morales a été contraint de démissionner et de fuir le pays. Après que les forces de police pro-opposition et les milices d’extrême droite aient agi pour empêcher les sénateurs du MAS d’assister à une session clé du Sénat le 12 novembre, la sénatrice de l’opposition la plus élevée, Jeanine Anez, s’est autoproclamée présidente par intérim du pays. Anez a agi rapidement pour préparer la loi martiale de facto, et l’armée et la police ont massacré des dizaines de partisans de Morales qui se sont rassemblés contre la prise du pouvoir.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Un soutien de l’ancien président Evo Morales se bagarre avec la police à La Paz, Bolivie, mercredi 13 novembre 2019. Le sénateur de l’opposition qui a revendiqué la présidence bolivienne Jeanine Anez, doit relever le défi de stabiliser la nation et d’organiser des élections nationales dans les trois mois à une période de conflits politiques qui a poussé Morales à s’envoler vers l’auto-exil au Mexique après 14 ans au pouvoir.

Le Washington Post, quant à lui, a construit un rempart de soutien pro-coup d’État à ses lecteurs dans la capitale nationale et dans le monde. Le 11 novembre, pendant l’interrègne, le comité de rédaction du Post a de nouveau fait entendre sa voix: «La Bolivie risque de sombrer dans l’anarchie. C’est la faute d’Evo Morales.»

«Monsieur. Morales, qui était devenu de plus en plus autocratique en près de 14 ans au pouvoir, a insisté pour briguer un quatrième mandat même après avoir perdu un référendum national sur la possibilité de le demander. Le tribunal électoral, qu’il contrôle, a ensuite proposé de falsifier les résultats du vote du 20 octobre afin de lui remettre une victoire au premier tour», ont écrit les rédacteurs en chef du journal, affirmant comme ce qui avait été auparavant simplement averti d’être soupçonné. «Le résultat était prévisible: des Boliviens en colère sont descendus dans les rues de tout le pays. Ils manifestaient depuis des semaines lorsque, dimanche, un audit rendu public par l’Organisation des États américains a fait état d’irrégularités massives dans le décompte des voix et a appelé à de nouvelles élections.»

Deux jours plus tard, au lendemain de la prise du pouvoir par Anez, le Post a publié un autre article intitulé: «Ce n’est pas seulement un « coup d’État »: la démocratie bolivienne est en effondrement.» Puis le 15 est venu le morceau laconique intitulé «Le coup d’État bolivien qui ne l’était pas». Alors que les deux histoires se disputent sur ce qu’on appelle la prise de pouvoir par l’opposition, le point sous-jacent est le même: Morales a tenté de voler les élections et est allé à l’encontre de l’opinion mondiale et de la volonté populaire nationale en s’accrochant au pouvoir.

Avec la publication des conclusions de Curiel et Williams, le Post a aidé à tirer la sonnette qu’il a si fortement secouée pendant la crise électorale. Cependant, cela ne change pas le fait que le document a aidé à fournir une couverture idéologique à l’éviction d’un autre dirigeant démocratiquement élu dans une nation du tiers monde en acceptant et en répétant sans réserve les positions du Département d’État des Etats-Unis d’Amérique et celles d’organismes internationaux comme l’OEA qui aident transmettre ses politiques.

