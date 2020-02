Cet indice boursier s’est effondré de près de 1200 points et a subi la plus forte baisse de son histoire le 27 février.

Image d’archives

Le Dow Jones poursuit sa tendance négative ce 28 février et enregistre une baisse pour la septième journée consécutive.

Bourse de New York (États-Unis d’Amérique) Brendan McDermid / Reuters

Cet indice de la Bourse de New York (EUA ; USA en anglais) a perdu 1 043 points (4,05%) et a atteint 24 722 points.

Les indices S&P 500 et Nasdaq se sont également effondrés ce jour: le premier a baissé de 97 points (3,27%) pour atteindre 2 881 points; tandis que le second a diminué sa valeur de 234 points (2,74%) et est resté à 8 331 points.

Cet accident survient un jour après que le Dow Jones ait subi la plus forte baisse de son histoire en une journée, après avoir perdu près de 1 200 points. De plus, le S&P 500 a connu sa pire séance depuis février 2018, tandis que le Nasdaq a enregistré sa plus grande perte depuis août 2011.

Le Dow Jones a connu sa pire semaine depuis la crise financière de 2008, selon la chaîne ABC News.

En outre, une poussée baissière des marchés internationaux a fait baisser le prix du pétrole. Ainsi, la valeur du brut de marque Brent est tombée ce 28 février sous les 50 dollars le baril, son plus bas niveau depuis décembre 2018.

Les inquiétudes des investisseurs sont liées à la propagation de l’épidémie de coronavirus dans différents pays du monde.

Pour sa part, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a déclaré plus tôt cette semaine que son pays gardait le coronavirus sous contrôle malgré les replis du marché.

Stephen Hahn, commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique, a annoncé le 27 février que son agence était consciente que la propagation de covid-19 sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique avait réduit les réserves d’un médicament et a souligné que ses membres travaillent avec des sociétés pharmaceutiques pour «atténuer cette pénurie».

