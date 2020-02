Néo-empire ottoman: Les autorités syriennes ne l’ont pas invité, étant parmi ceux qui ont engagé le combat dès 2011, Erdogan envisage de s’imposer avec les terroristes internes et externes et prendre le pouvoir en Syrie

Erdogan a demandé à Poutine de « s’écarter » et de laisser les troupes turques s’occuper du président syrien Bashar Assad, a déclaré samedi le dirigeant turc à son parti AK.

Erdogan expliquait aux législateurs que son gouvernement avait géré l’escalade dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où les troupes turques [aux côtés des terroristes – MIRASTNEWS] et syriennes ont participé à plusieurs affrontements au cours des dernières semaines. Les hostilités ont pratiquement ruiné l’accord [stratégique pour Erdogan de pénétrer la Syrie et de recréer un néo-empire ottoman – MIRASTNEWSS] conclu par la Turquie avec la Russie en 2018 sur la désescalade de la violence dans la région, qui reste le dernier grand bastion des forces anti-gouvernementales [terroristes – MIRASTNEWS] en Syrie.

Décrivant sa conversation téléphonique avec Poutine, Erdogan a déclaré que si l’intérêt de la Russie en Syrie était de maintenir une présence militaire là-bas, la Turquie, membre de l’OTAN, ne s’y oppose pas.

Moscou est intervenue dans le conflit syrien en 2015 pour aider Damas à lutter contre les groupes djihadistes [à la demande expresse des autorités légitimes de la Syrie – MIRASTNEWS]. Moscou a déclaré que l’aide au gouvernement syrien avait empêché de futures attaques lancées par cette entité potentielle contre d’autres nations, y compris la Russie.

Erdogan a déclaré qu’Ankara considère désormais les troupes du gouvernement syrien comme une cible légitime pour ses attaques, affirmant que Damas a perdu plus de 2 100 soldats à Idlib. Il n’était pas immédiatement clair si le nombre de victimes ne représentait que les troupes syriennes tuées directement par l’armée turque ou incluait celles tuées par des groupes armés soutenus par la Turquie. Erdogan a ajouté que « sept entrepôts de produits chimiques » [les troupes étrangères ont aidé les terroristes à acquérir les méthodes de fabrication d’armes chimiques, des produits chimiques d’origine turque ont été trouvées avec les terroristes de l’ASL soutenus par Erdogan – MIRASTNEWS] ont également été détruits en Syrie, mais n’a fourni aucun détail ni aucune preuve quant à savoir si la Syrie avait toujours des armes chimiques en sa possession.

Le leader turc a déclaré que la lutte contre le gouvernement syrien était nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire à Idlib, qui provoquerait un nouvel afflux de réfugiés en Turquie à travers la frontière. Une partie de la réponse turque à la situation a été d’ouvrir la frontière avec l’Europe aux demandeurs d’asile. Erdogan a déclaré que l’UE n’avait pas soutenu la Turquie, qui accueille déjà plus de 3,6 millions de réfugiés syriens et fait face à 4 millions de nouveaux arrivants.

Le président turc a déclaré qu’il attend de la communauté internationale et de l’OTAN en particulier qu’elle soutienne son pays dans la lutte contre le gouvernement Assad.

Il a affirmé que l’incursion de la Turquie en Syrie avait été faite sur invitation « du peuple syrien » [parlant des terroristes de l’ASL mangeurs de cœurs humains et utilisateurs d’armes chimiques ben Syrie, après l’échec des terroristes transitant par la Turquie qu’ils ont mandatés depuis 2011 – MIRASTNEWS] et qu’Ankara n’était pas intéressé par l’expansion territoriale ou la capture de pétrole syrien. Cette dernière remarque semble être un coup porté au président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, qui a déclaré que «sécuriser le pétrole» dans l’est de la Syrie était une réalisation majeure des troupes des Etats-Unis d’Amérique déployées là-bas.

[

Erdogan rameute déjà la troupe qui est à l’origine des malheurs actuels du peuple syrien. L’intervention de la Russie en 2015 a détruit le rêve de l’empire des terroristes et la Russie devient gênante d’où le choix actuel d’Erdogan pour l’intervention directe. Il dit merci pour les S-400 et sans doute sa technologie et rêvait même d’une production commune avec la Russie des S-500. Pourrait-il aller jusqu’à l’affrontement directe avec la Russie et l’Iran ou pense-t-il leur faire peur? Dès le début de la crise, la Turquie s’est arrangée avec les terroristes de dépouiller la Syrie d’une grande partie de ses richesses et industries, transférées sur son territoire. Finalement qu’est-ce que vont faire l’Iran et la Russie, ouvrir la porte de la Syrie à Erdogan et ses terroristes ? – MIRASTNEWS].