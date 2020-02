Un étudiant en astronomie découvre 17 nouvelles planètes, dont une semblable à la Terre

© NASA . JPL-Caltech

Michelle Kunimoto, doctorante en astronomie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), a découvert 17 nouvelles exoplanètes en dehors du système solaire en analysant les données de la mission Kepler de la NASA, qui s’est achevée en 2018.

Depuis son lancement en 2009, les astronomes utilisant l’observatoire orbital Kepler ont trouvé une confirmation scientifique de l’existence d’exoplanètes – y compris le Kepler-452b peut-être semblable à la Terre – dans d’autres régions de notre galaxie.

Selon le site Web de la NASA, la «mission Kepler est spécifiquement conçue pour sonder notre région de la galaxie de la Voie lactée pour découvrir des centaines de planètes de la taille de la Terre et plus petites dans ou près de la zone habitable et déterminer la fraction des centaines de milliards d’étoiles dans notre galaxie qui pourrait avoir de telles planètes.»

Les découvertes de Kunimoto ont été publiées dans The Astronomical Journal le 25 février.

« Notre recherche a renvoyé 17 planètes candidates (PC) en plus de milliers d’objets Kepler connus (KOI), avec un taux de récupération de 98,8% des planètes déjà confirmées », explique le résumé de l’étude, notant également qu’il a identifié une planète spéciale, KIC-7340288 b.

Ce qui distingue cette planète des autres, c’est qu’elle est à la fois rocheuse et dans la zone habitable. Les planètes rocheuses sont composées principalement de roches silicatées ou de métaux et sont celles qui sont les plus proches du soleil dans le système solaire. Selon Britannica.com, la zone habitable est la «région orbitale autour d’une étoile dans laquelle une planète semblable à la Terre peut posséder de l’eau liquide à sa surface et éventuellement soutenir la vie».

« Cette planète est à environ mille années-lumière de là, donc nous n’y arriverons pas de sitôt! » a déclaré Kunimoto à Phys.org, se référant à KIC-7340288 b.

« Mais c’est une découverte vraiment excitante, car il n’y a eu jusqu’à présent que 15 petites planètes confirmées dans la zone habitable trouvées dans les données de Kepler », a-t-elle ajouté.

Les résultats ont également révélé que le KIC-7340288 b a une année de 142,5 jours terrestres et orbite autour de son étoile à une distance de 0,444 unités astronomiques, ce qui n’est que légèrement plus grand que l’orbite de Mercure. Une unité astronomique équivaut à 149,6 millions de kilomètres et correspond approximativement à la distance du centre de la Terre au centre du soleil.

Sur les 16 autres nouvelles planètes découvertes, la plus petite n’a que les deux tiers de la taille de la Terre et est l’une des plus petites planètes découvertes par le télescope Kepler à ce jour. Les planètes restantes font environ huit fois la taille de la Terre.

Kunimoto a déclaré à Phys.org qu’elle utilise la «méthode du transit» pour découvrir des planètes.

«Chaque fois qu’une planète passe devant une étoile, elle bloque une partie de la lumière de cette étoile et provoque une diminution temporaire de la luminosité de l’étoile. En trouvant ces creux, appelés transits, vous pouvez commencer à rassembler des informations sur la planète, telles que sa taille et le temps qu’il faut pour orbiter», a déclaré Kunimoto.

Kunimoto a également travaillé avec l’ancien étudiant de l’UBC, Henry Ngo, pour obtenir des images de certaines étoiles en orbite autour des nouvelles planètes à l’aide de l’imageur et du spectromètre proche infrarouge (NIRI) sur le télescope Gemini North de 8 mètres à Hawaï.

« J’ai pris des images des étoiles comme si elles venaient de l’espace, en utilisant l’optique adaptative. J’ai pu dire s’il y avait une étoile à proximité qui aurait pu affecter les mesures de Kepler, comme être la cause de la chute elle-même », a déclaré Kunimoto à Phys.org.

Kunimoto a également révélé qu’elle prévoyait d’utiliser la méthode de transit pour déterminer combien de planètes Kepler connues ressemblent à la Terre.

« Nous allons estimer le nombre de planètes attendues pour des étoiles de températures différentes », a déclaré à Phys.org Jaymie Matthews, directeur de thèse de Kunimoto et professeur à l’UBC. « Un résultat particulièrement important sera de trouver un taux d’occurrence de planète terrestre en zone habitable. Combien de planètes semblables à la Terre sont là? Restez à l’écoute. »

