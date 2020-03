La Syrie est une nation souveraine – la Turquie devrait sortir

Image d’archives

La semaine dernière, le caractère surréaliste de la guerre en Syrie a atteint un nouveau niveau d’absurdité. La Turquie a perdu des soldats lors d’une frappe aérienne visant les terroristes d’Idlib qui tentaient de récupérer le dernier bastion de Daesh*.

Apparemment, 33 soldats turcs qui s’y trouvaient sont morts. En réponse, le porte-parole du parti au pouvoir AKP, Omer Celik, a sollicité le soutien et la protection de l’OTAN et aurait émis l’idée d’invoquer l’article 5 de la Charte de l’OTAN, qui qualifie une attaque contre un membre de l’OTAN [collaborant et se battant aux côtés des terroristes – MIRASTNEWS] d’attaque contre tous les membres de l’OTAN.

Renverser l’histoire de la Syrie

Grattez-vous la tête pendant un moment et envisagez un tel capuchon. Des soldats turcs ont envahi le nord de la Syrie. Des soldats turcs ont été tués en Syrie. Idlib n’est pas contesté. Cela fait partie de la Syrie. La Turquie est la nation agressive, pas la victime. Si nous avions des médias justes et équilibrés, nous serions tous informés de ce fait saillant, et non pas mis en place pour soutenir de nouvelles actions contre la Syrie pour le «crime» d’essayer de repousser les envahisseurs de son territoire.

Le roman classique de George Orwell ‘1984’ était destiné à avertir la société de la nature destructrice et sape de la liberté des oligarques et de l’État-nation tyrannique, pas un manuel d’utilisation pour les puissants du 21ème siècle, mais les événements récents en Syrie mettent encore une fois en évidence l’incroyable capacité des dirigeants du monde occidental à utiliser leurs médias conformes et sycophantes pour créer des récits qui appartiennent à des contes de fées, et non à des bulletins de nouvelles.

La guerre, c’est la paix. La liberté est l’esclavage. L’ignorance est une force. Ce sont les trois devises inscrites sur le bâtiment du ministère de la Vérité de la nation d’Océanie dans le chef-d’œuvre dystopique d’Orwell de 1948 qui imaginait une société de totalitarisme et de guerre perpétuelle en 1984, trente-cinq ans dans le futur alors qu’Orwell était assis dans une petite ferme sur le terrain écossais île du Jura pour construire son avertissement au monde dans la période post-Seconde Guerre mondiale. Le totalitarisme n’est peut-être pas universel ou du moins reconnu comme tel par tous, mais la guerre perpétuelle est certainement une caractéristique sous-jacente du monde du XXIème siècle. Autrefois, les sociétés d’armes étaient créées pour nourrir les guerres, mais de nos jours, les guerres sont créées pour nourrir les sociétés d’armes.

Les récits manipulés pour justifier les invasions sont malheureusement normaux

Dans la foulée du bombardement de l’Afghanistan, de l’invasion de l’Irak et de la destruction de la Libye, les États-Unis d’Amérique menant la charge sous le couvert de «l’absence de tyrannie», «désarmant les armes de destruction massive» et «apportant la démocratie aux masses» par des millions de civils aveugles morts et effacement de maisons et d’infrastructures essentielles dans le processus, pour mieux mettre en place des «projets de reconstruction» lucratifs pour les entreprises des Etats-Unis d’Amérique à la suite, nous avons eu le «soulèvement rebelle» en Syrie dans le but déclaré de renverser le président Assad en exercice. Le fait que les «rebelles» reçoivent une aide financière, des armes et des encouragements de la part de l’Arabie saoudite, de la Turquie et des États-Unis d’Amérique a été caché dans les bulletins d’information.

C’était une histoire familière. Tout comme Saddam en Irak et Mouammar Kadhafi en Libye étaient d’anciens amis des puissances occidentales et avaient signé des accords lucratifs sur les armes malgré la répression présumée en cours des droits de l’homme et de la démocratie, de tels «crimes» étaient parfaitement acceptables pendant que ces régimes suivaient la ligne de la partie occidentale. Il ne faut jamais oublier que l’utilisation enregistrée d’armes chimiques par Saddam Hussein contre l’Iran en 1988 était un crime de guerre entièrement contrôlé par les États-Unis d’Amérique via la CIA avec des documents prouvant que l’Occident a fourni les matériaux pour les attaques au gaz chimique et que les États-Unis d’Amérique n’ont rien fait pour intervenir malgré plusieurs avertissements antérieurs:

«Il a été précédemment rapporté que les Etats-Unis d’Amérique ont fourni des renseignements tactiques à l’Irak en même temps que des responsables soupçonnaient Hussein d’utiliser des armes chimiques. Mais les documents de la CIA, qui sont restés presque entièrement inaperçus dans une mine de documents déclassifiés aux Archives nationales de College Park, dans le Maryland, combinés à des entretiens exclusifs avec d’anciens responsables du renseignement, révèlent de nouveaux détails sur la profondeur de la connaissance par les États-Unis d’Amérique sur la façon dont et quand l’Irak a employé les agents meurtriers. Ils montrent que de hauts responsables des Etats-Unis d’Amérique étaient régulièrement informés de l’ampleur des attaques au gaz nerveux. Ils équivalent à un aveu officiel des Etats-Unis d’Amérique de complicité dans certaines des attaques à l’arme chimique les plus horribles jamais lancées».

La suppression d’Assad en Syrie était censée être simple

Le président Assad était censé être retiré du pouvoir et le plan des Etats-Unis d’Amérique d’accéder à des réserves de pétrole plus bon marché et de supprimer un allié de l’Iran au Moyen-Orient était simple dans les salles de guerre et les présentations d’ordinateurs portables par le Pentagone. Malheureusement pour les stratèges militaires, les choses n’ont pas été aussi simples, et consciemment ou stupidement, le soutien des Etats-Unis d’Amérique aux «rebelles» syriens était en fait un soutien pour les terroristes brutaux de Daech qui avaient l’intention de créer un État grotesque en utilisant des méthodes totalement contraires à la religion islamique qu’ils prétendent suivre. Utilisant l’argent de l’Arabie saoudite et la couverture de «combattre Assad pour la liberté», les groupes terroristes brutaux de Daech ont capturé de grandes parties de la Syrie et assassiné, violé et asservi les civils syriens dans le processus. Assad était censé tomber, mais ni lui ni son armée ne se sont rendus.

Après plus de huit ans de guerre syrienne et avec le soutien de la Russie et de l’Iran, l’armée syrienne a repris la majeure partie du territoire conquis par Daech et seule la province d’Idlib, dans le nord de la Syrie, reste aux mains des terroristes. Alors que la guerre a atteint ses derniers stades au cours des six derniers mois et que l’endurance des forces fidèles à Assad est devenue plus reconnue, les États-Unis d’Amérique ont décidé de lever des bâtons et de retirer la plupart de leurs troupes de Syrie en tant que crédibilité de leur affirmation d’être là dans le nom des combats contre Daech est devenu de plus en plus moqué. Trump dans un moment d’honnêteté inhabituelle a laissé le chat sortir du sac quand il a laissé échapper ce que tout observateur sérieux de la situation savait déjà – ils n’étaient là que pour le pétrole:

«Nous gardons le pétrole. Nous avons le pétrole. Le pétrole est sûr. Nous n’avons laissé des troupes que pour le pétrole».

L’attaque aux armes chimiques de Douma a été fabriquée

Bien entendu, de tels rapports biaisés concernant la Syrie ne sont pas nouveaux. La plupart des pays du monde se souviendront que les attaques contre la Syrie étaient justifiées en 2018 à la suite d’attaques supposées d’armes chimiques perpétrées par le régime Assad dans la ville syrienne de Douma. La couverture était universelle. La conclusion était claire pour tous. Assad était un criminel de guerre utilisant des armes chimiques contre des civils et devait être renversé par tous les moyens nécessaires. Des missiles des Etats-Unis d’Amérique ont été lancés contre Assad, et les infrastructures ont été détruites et des civils tués. Pourtant, combien à travers le monde savent maintenant que l’analyse technique des prétendues bouteilles de chlore gazeux et l’analyse médicale détaillée des victimes présumées de cet «horrible crime de guerre» prouvent de façon concluante que loin d’une attaque chimique, il y a en fait été soigneusement planifié pour convaincre le monde de croire qu’une telle attaque a eu lieu et qu’Assad était responsable?

L’organisme international soi-disant indépendant et crédible créé pour surveiller et enquêter sur l’utilisation présumée d’armes chimiques dans le monde, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), a été manipulé et contraint à publier des rapports qui étaient non seulement trompeurs mais carrément frauduleux, car non seulement ils ont réfuté l’utilisation d’armes chimiques – ils ont dissimulé le fait que le scénario le plus probable avait été créé par les forces «rebelles» sur le terrain et le mensonge de l’utilisation d’armes chimiques a été promu délibérément et consciemment.

Les nations souveraines ont le droit inaliénable de défendre leur territoire

Je ne suis pas une pom-pom girl pour Assad en Syrie, mais dans mon monde, lorsqu’une nation souveraine est attaquée et / ou envahie, elle a le droit inaliénable de se défendre et de repousser les envahisseurs. N’est-il pas pathétique d’assister à la répression brutale de milliers de pompiers et d’autres employés de la fonction publique par des policiers lourdement armés en France pour le «crime» de protestation contre les modifications préjudiciables des pensions rapportées comme «ordre public» et «mesures de contrôle des foules» légitimes, mais les actions du régime syrien contre les terroristes et les envahisseurs de l’armée étrangère comme étant agressives et tyranniques? Notre monde est en effet de plus en plus orwellien de jour en jour. Dans une telle ère de mensonges et de distorsions, ceux qui disent la vérité au pouvoir seront plus brutalement réprimés. Témoin du traitement actuel de Julian Assange. La solution à la guerre en Syrie est que tous les envahisseurs étrangers se retirent. La Turquie ne mérite pas le soutien de l’OTAN pour envahir la Syrie – elle mérite une condamnation universelle.

*Daesh (alias ISIS / État islamique / IS) est un groupe terroriste interdit en Russie

