L’USS Dwight D. Eisenhower a traversé le détroit de Gibraltar et est entré dans la mer Méditerranée samedi soir, a rapporté le portail d’informations maritimes du trafic maritime.

Selon la ressource, le porte-avions, passant par l’indicatif d’appel NIKE, navigue actuellement à l’est de Gibraltar depuis dimanche après-midi.

Le navire aurait une escorte de plusieurs autres navires de guerre de l’US Navy, y compris les croiseurs lance-missiles armés USS San Jacinto et USS Vella Gulf Tomahawk, ainsi qu’un escadron de destructeurs composé des destroyers USS Stout, USS James E. Williams et USS Truxton.

La US Navy a publié un communiqué de presse au sujet des opérations d’Eisenhower la semaine dernière, disant que le groupe de frappe « menait des opérations dans la 6ème flotte des Etats-Unis d’Amérique pour soutenir les opérations de sécurité maritime dans les eaux internationales, aux côtés de nos alliés et partenaires ».

La sixième flotte est basée à Naples, en Italie, et opère dans les théâtres européens et nord-africains, y compris la mer Méditerranée.

Le groupe de frappe comprendrait huit escadrons d’avions de chasse F / A-18E ainsi que des hélicoptères d’attaque maritime, et serait composé de quelque 6 000 marins.

L’Eisenhower a commencé son déploiement le 20 février, immédiatement après avoir terminé ses exercices de certification d’un mois, et sans retourner au port d’attache du transporteur à Norfolk, en Virginie. La Marine n’a pas fourni d’explication officielle sur les raisons du déploiement du transporteur sans escale.

Avant le déploiement, le porte-avions de 40 ans a passé 18 mois à subir des réparations. Le navire de guerre est connu pour avoir participé à la guerre du Golfe en 1990-1991 et pour avoir soutenu les opérations des Etats-Unis d’Amérique en Irak et en Afghanistan dans les années 2000.

On ne sait pas immédiatement où se dirige exactement l’Eisenhower. Cependant, la mer Méditerranée est connue pour abriter deux points chauds majeurs – la Libye et la Syrie.

À la fin du mois dernier, le commandant du groupe de frappe d’Eisenhower, le contre-amiral Paul Schlise, s’est vanté que les marins de ses navires étaient «formés et prêts à exécuter tout l’éventail des opérations maritimes dans n’importe quel théâtre. Les groupes de frappes aéronavales sont des symboles visibles et puissants de l’engagement et de la détermination des États-Unis d’Amérique envers nos alliés et partenaires, et possèdent la flexibilité et la durabilité pour mener des guerres majeures et garantir la liberté des mers.»