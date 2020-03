Les Etats-Unis d’Amérique sont prêts à donner des munitions à la Turquie dans le bras de fer militaire d’Ankara avec l’armée syrienne à Idlib

Image d’archives

Washington est prêt à fournir à la Turquie, alliée de l’OTAN, des munitions dans un contexte de tensions croissantes à Idlib, où Ankara est en conflit ouvert avec les forces gouvernementales syriennes.

La promesse a été faite par le représentant spécial des Etats-Unis d’Amérique pour la Syrie, James Jeffrey, qui s’est rendu mardi dans la province frontalière de la Turquie, Hatay.

«La Turquie est un allié de l’OTAN» et utilise principalement du matériel militaire des Etats-Unis d’Amérique, a souligné Jeffrey.

Nous sommes prêts à fournir – par exemple, a mentionné le président [Donald Trump] – des munitions.

Les États-Unis d’Amérique «veilleront à ce que cet équipement soit prêt. En tant que partenaire de l’OTAN, nous partageons le renseignement informatique … et nous allons nous assurer qu’ils disposent de ce dont ils ont besoin.»

Selon le représentant, l’appel d’Ankara à l’aide humanitaire a également été entendu à Washington.

Mardi, le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique a annoncé qu’il accorderait 108 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire à la population du nord de la Syrie.

Cette aide intervient alors que la Turquie intensifie ses activités militaires à Idlib – le dernier bastion terroriste en Syrie – en réponse à une offensive majeure dans la région de Damas. Les affrontements entre les forces turques et syriennes ont fait de nombreuses victimes des deux côtés ces dernières semaines.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend jeudi à Moscou pour des entretiens avec Vladimir Poutine, afin de trouver un moyen de désamorcer la situation. Erdogan a dit qu’il espérait qu’un cessez-le-feu à idlib pourrait être atteint à la suite des négociations.

Mais il semble que les États-Unis d’Amérique souhaitent également être au sommet de cette réunion. Jeffrey a affirmé que Washington était «en étroite consultation avec les Turcs (et) nous voyons quel type de positions diplomatiques ils prendront» dans la capitale russe.

En 2018, une zone de désescalade a été mise en place à Idlib par la Russie et la Turquie afin de finalement ramener la paix dans la province. Mais cet objectif n’a pas encore été atteint, Ankara accusant Damas d’avoir violé le cessez-le-feu et d’attaquer des civils.

De son côté, la Russie rappelle à la Turquie qu’elle n’a jamais tenu sa promesse de séparer les rebelles modérés des djihadistes à Idlib. Au lieu de cela, les troupes de l’armée turque avaient été repérées attaquant les positions syriennes dans les rangs des militants [terroristes – MIRASTNEWS].

Après que 33 soldats turcs aient été tués à Idlib la semaine dernière, Ankara a appelé à une réunion d’urgence de l’OTAN et a demandé une assistance militaire. Mais le bloc ne pouvait qu’exprimer sa «pleine solidarité» avec Ankara, ne faisant aucune promesse. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’organisation renforçait déjà les défenses aériennes turques et effectuait des patrouilles d’avions de reconnaissance aérienne AWACS. L’appel d’Ankara à une zone d’exclusion aérienne au-dessus d’Idlib n’a même pas été sérieusement discuté, ont indiqué les sources.

La Turquie n’obtiendra également aucun soutien aérien des États-Unis d’Amérique lors de son incursion dans le nord de la Syrie. Interrogé lundi sur la possibilité d’une telle implication, le chef du Pentagone Mark Esper a répondu en disant simplement: « Non ».

L’armée abat deux drones pour le régime turc dans les environs de Saraqib et Khan al-sobol dans la campagne d’Idlib

Idlib, des unités SANA de l’armée arabe syrienne ont abattu mardi deux drones pour les troupes du régime turc dans les environs de la ville de Saraqib et à l’est de Khan al-Sobol dans la campagne du sud-est d’Idlib.

Un journaliste de SANA a déclaré qu’une unité de l’armée avait observé un drone s’approcher des points militaires de Saraqib et l’avait largué dans les environs de la ville.

Pendant ce temps, une autre unité de l’armée a abattu un deuxième drone des forces d’occupation turques à l’est de la zone de Khan al-Sobol dans la campagne du sud-est d’Idlib.

Mazen eyon

L’armée syrienne abat un troisième drone turc dans le nord-ouest de la Syrie

Beyrouth, Liban (18 h 40) – Pour la troisième fois au cours des 12 dernières heures, l’armée arabe syrienne (AAS) a abattu un drone armé turc au-dessus du nord-ouest de la Syrie.

Selon le dernier rapport du gouvernorat d’Idlib, les défenses aériennes syriennes ont identifié un drone turc s’approchant de leurs positions, ce qui a entraîné la chute du drone aérien sans pilote.

L’armée arabe syrienne a abattu deux drones turcs à Idlib et un dans le gouvernorat.

La Turquie bombarde un convoi militaire syrien dans le sud d’Idlib: vidéo

BEYROUTH, LIBAN (19 h 20) – Un drone turc a mené mardi une série d’attaques puissantes contre l’armée arabe syrienne (AAS) dans le gouvernorat d’Idlib, causant des dommages importants à l’équipement de l’AAS.

Lors d’une de ces attaques, un drone turc a été filmé en train de bombarder un convoi militaire syrien dans la ville méridionale d’Idlib, Ma’arat Al-Nu’man.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, le drone turc se verrouille sur le convoi militaire syrien puis les bombarde, provoquant une puissante explosion.

تم تدمير قافلة من

الدبابات والعربات المدرعة التابعة للنظام بالكامل من قبل الطائرات بدون

طيار التركية (بيراقتار) في معرة النعمان جنوب إدلب pic.twitter.com/R67C0bRK5P —

Clash Report (@clashreport) March

3, 2020



L’armée russe entre à Saraqib pour bloquer les attaques turques: vidéo

Beyrouth, Liban (20 h 30) – L’armée russe est entrée dans la ville stratégique de Saraqib cette semaine après que l’armée arabe syrienne (AAS) a réussi à reprendre la zone aux militants soutenus par la Turquie.

Selon un rapport publié lundi par l’armée arabe syrienne, l’armée russe a été redéployée à Saraqib pour aider à sécuriser la ville et assurer la sécurité de l’autoroute Alep-Damas (M-5).

Saraqib est impératif de se sécuriser sur l’autoroute Alep-Damas, car elle est située directement à l’ouest de la route et près de la frontière administrative du gouvernorat d’Alep.

Avec l’armée russe à l’intérieur de Saraqib, les forces armées turques ne pourront plus frapper des cibles de l’armée syrienne à l’intérieur de la ville sans craindre de frapper leurs partenaires russes.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, l’armée russe peut être vue entrer à Saraqib après que l’armée arabe syrienne ait pris le contrôle total de la ville lundi matin.

L’armée syrienne est allée derrière les lignes ennemies pour sauver un pilote à Idlib

BEYROUTH, LIBAN (18 h 15) – L’armée arabe syrienne (AAS) est passée derrière les lignes ennemies mardi pour sauver un pilote qui a été forcé de s’éjecter de son avion.

Selon un rapport de la 9e division d’assaut, leurs forces se sont glissées derrière les lignes ennemies dans le gouvernorat d’Idlib mardi pour sauver l’un des pilotes syriens qui a été abattu par l’armée de l’air turque.

L’opération sera couronnée de succès, car la 9e division d’assaut de l’armée syrienne a glissé jusqu’à 2 kilomètres en territoire ennemi pour mettre le pilote en sécurité.

Une vidéo montrant la 9e division sauvant le pilote a été diffusée peu de temps après l’annonce de la récupération de ce dernier dans le gouvernorat d’Idlib.

Attaque de missiles syriens à grande échelle contre un groupe de soldats turcs

DAMAS – Une tentative de l’armée turque de lancer une attaque à grande échelle sur les positions des troupes syriennes a été contrecarrée par une large frappe de missiles utilisant à la fois le MLRS et des armes tactiques, a appris BulgarianMilitary.com selon des sources locales.

À la suite de l’attaque par l’armée syrienne, nous parlons de pertes importantes dans les rangs des troupes turques, en particulier, un certain nombre de sources signalent au moins 12 morts et 8 blessés.

Certaines sources ont partagé sur Twitter une vidéo d’un hélicoptère turc UH-60 essayant d’évacuer les blessés et les morts.

Selon une source locale, il s’agit d’au moins trois hélicoptères militaires, ce qui confirme les informations concernant environ deux douzaines de morts et de blessés dans les rangs de l’armée turque.

Compte tenu des informations fournies par les sources syriennes, en quelques minutes au moins 60 roquettes ont été tirées sur les positions des militaires turcs et des djihadistes, après quoi deux missiles tactiques du Tochka OTRK ont été lancés.

La Turquie n’a pas encore répondu aux demandes des médias concernant les pertes et les blessures parmi les militaires turcs, cependant, il a été rapporté plus tôt qu’Ankara essayait de toutes les manières possibles de cacher le nombre total de victimes.

En février, de violentes batailles ont éclaté à Idlib entre les troupes gouvernementales et les militants soutenus par la Turquie: au début de cette année, l’armée syrienne a lancé une offensive à grande échelle. La Turquie, dont les postes d’observation étaient derrière la ligne de front, a exigé que Damas retire des troupes, a renforcé son soutien à ses fidèles militants et, après la mort de plusieurs dizaines de ses militaires à la suite des frappes aériennes syriennes, a annoncé le lancement de l’opération Spring Shield dans la région.

Des soldats turcs morts et blessés amenés de Syrie à Hatay

Des informations indiquent que de nombreux soldats turcs ont été tués et blessés à la suite d’une frappe aérienne à Neirab, qui ont été amenés dans la province de Hatay, à la frontière de la Syrie.

L’armée turque et les mercenaires alliés qui ont attaqué les troupes syriennes dans la région de Neirab à Idlib ont été pris pour cible par une frappe aérienne qui aurait fait plusieurs victimes.

Selon certaines informations, le raid aérien visait des troupes turques déployées dans une zone entre Idlib et Saraqib.

Les rapports indiquent que de nombreux soldats morts et blessés de l’armée turque ont été amenés à l’hôpital public de Hatay, alors que le nombre de victimes n’est pas encore clair.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a annoncé le meurtre d’un soldat à Idlib mardi après-midi mais n’a fourni aucun détail.

Dans l’intervalle, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR) a signalé que les forces du régime syrien avaient tiré plusieurs roquettes visant des positions turques à proximité de Tranbeh, à l’ouest de Saraqib et d’Al-Mastumah. Le bombardement a tué et blessé plusieurs soldats turcs qui ont été emmenés par un hélicoptère turc dans des hôpitaux en Turquie, selon SOHR.

Il y a quelques heures, des sources du SOHR ont rapporté que les bombardements turcs intensifs avaient repris la position du régime dans la ville de Saraqib et les villages de sa campagne.

De nombreux soldats turcs tués ou blessés dans des attaques à la roquette du régime à l’est de la ville d’Idlib

Une source du SOHR affirme que les forces du régime ont tiré plusieurs roquettes visant des positions turques à proximité de Tranbeh, à l’ouest de Saraqib et d’Al-Mastumah. Le bombardement a tué et blessé plusieurs soldats turcs qui ont été emmenés par un hélicoptère turc dans des hôpitaux en Turquie.

D’autre part, des avions à réaction russes ont exécuté des raids intensifs sur Al-nayrab, Sarmin, Afes et d’autres endroits à l’est de Saraqib.

Pendant ce temps, de violents affrontements se poursuivent sur la ligne de front d’Afes, à l’ouest de la ville de Saraqib dans la campagne orientale d’Idlib, entre les forces du régime et les fidèles miliciens syriens et non syriens d’une part, et les rebelles et les djihadistes soutenus par la Turquie. Les forces du régime tentent de récupérer le village sous le couvert de frappes aériennes russes.

Il y a quelques heures, des sources du SOHR ont rapporté que les bombardements turcs intensifs avaient repris la position du régime dans la ville de Saraqib et les villages de sa campagne. Pendant ce temps, des drones turcs ont visé une colonne militaire du régime dans la région de Ma’rat al-Numan. Des informations préliminaires sur les nouvelles victimes ont été signalées.

Depuis le 27 février, les frappes aériennes et terrestres turques ont tué 119 soldats du régime et des miliciens syriens fidèles. Vingt autres miliciens de nationalité non syrienne soutenus par le régime ont été tués au cours des mêmes frappes, dont dix miliciens du Hezbollah et quatre Iraniens.

La crise s’aggrave, l’inflation augmente en Turquie

Selon le TUIK, l’inflation mensuelle a augmenté de 0,35% et l’inflation annuelle de 12,37% en février.

TUIK, l’Institut turc des statistiques, a publié des chiffres pour l’indice des prix à la production domestique et l’indice des prix à la consommation.

L’indice des prix à la production domestique (D-PPI) a augmenté de 9,26% sur une base annuelle, a augmenté de 0,48% sur une base mensuelle tandis que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 12,37% par an et de 0,35% par mois en février, a déclaré le TUIK.

Une hausse de l’indice général a été réalisée dans l’IPC (2003 = 100) le mois précédent de 0,35%, en décembre de l’année précédente de 1,71%, le même mois de l’année précédente de 12,37% et sur la base des moyennes mobiles de douze mois de 13,94% en février 2020.

En février, les autres groupes qui ont indiqué une baisse étaient les boissons alcoolisées et le tabac avec 1,34%, les transports avec 0,38% et les communications avec 0,22% parmi les principaux groupes. En revanche, les aliments et les boissons non alcoolisées avec 2,33%, la santé avec 2,03% et l’éducation avec 0,86% étaient les principaux groupes où des augmentations mensuelles élevées ont été réalisées.

Quant au D-PPI (2003 = 100), il a augmenté de 0,48% sur une base mensuelle, a augmenté de 2,33% en décembre de l’année précédente, a augmenté de 9,26% par rapport au même mois de l’année précédente et a augmenté de 14,18% sur la base des moyennes mobiles de douze mois en février 2020.

