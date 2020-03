La CIA pirate la Chine depuis 11 ans, selon une firme chinoise de cybersécurité citant une fuite de Vault 7

Image d’archives

© Sputnik / Kirill Kallinikov

Les espions des Etats-Unis d’Amérique piratent l’aviation chinoise, l’énergie, Internet et même les secteurs gouvernementaux depuis plus d’une décennie, a déclaré la firme de cybersécurité basée à Pékin Qihoo 360 après une enquête basée sur les outils ‘Vault7’ publiés par WikiLeaks.

Provenant d’un important et réputé fournisseur chinois de cybersécurité, les accusations – rendues publiques lundi sur le blog de la société, en anglais et en chinois – ont un poids supplémentaire. Selon Qihoo, un groupe de hackers désigné APT-C-39 a été confirmé comme provenant de la US Central Intelligence Agency.

Les données de Qihoo 360 ont montré que les cyber-armes utilisées par l’organisation et les cyber-armes décrites dans le projet CIA Vault 7 sont presque identiques.

Les attaques ont été retracées dès septembre 2008, avec la plus grande concentration de cibles dans les provinces de Pékin, Guangdong et Zhejiang, a indiqué la compagnie. Parmi les secteurs visés figuraient l’aviation civile, les institutions de recherche scientifique, le pétrole et les industries pétrolières, les sociétés Internet et le gouvernement chinois.

La firme de cybersécurité est arrivée à la conclusion que l’attaque avait été lancée par une «organisation de piratage au niveau de l’État» parce que les pirates avaient utilisé des «cyberarmes exclusives à la CIA» telles que Fluxwire et Grasshopper – bien avant qu’elles ne soient révélées publiquement avoir été développées par Des espions des Etats-Unis d’Amérique, lorsque WikiLeaks a publié le cache de documents dit «Vault7» en mars 2017.

Les commandes de contrôle et les schémas de cryptage de l’APT-C-39 sont également alignés sur les divulgations de Vault7, tandis que les temps de compilation correspondent aux «heures d’ouverture en Amérique du Nord», a déclaré Qihoo.

Le codeur de la CIA accusé d’avoir divulgué les documents, Joshua A. Schulte, est actuellement jugé pour espionnage aux États-Unis d’Amérique.

Une autre société chinoise d’antivirus, Qi-Anxin, a publié un rapport en septembre 2019 accusant également la CIA de pirater des sociétés chinoises, notamment le secteur de l’aviation. La recherche de Qi-Anxin était également basée sur l’analyse de logiciels CIA rendus publics par WikiLeaks.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’empoisonnement de Salisbury a déclenché l’ épouvantail russe … mais où sont les Skripals depuis 2 ans?

Yulia Skripal © REUTERS / Dylan Martinez; Sergei Skripal © Global Look Press; © Getty Images / Finnbarr Webster

Oubliez Où est Wally, ce que nous voulons vraiment savoir, c’est où sont les Skripals? Cela fait exactement deux ans jour pour jour que l’espion russe et sa fille ont été novichokés à Salisbury, et nous n’en avons toujours pas vu de peau ni de cheveux.

L’ancien agent double Sergei a été complètement déconnecté du réseau, tandis que Yulia Skripal a été vue dans une vidéo hautement mise en scène en 2018, filmée dans une clairière feuillue anonyme mais agréable peu de temps après avoir récupéré de son épreuve d’empoisonnement; mais, à part cela, il n’y a eu aucune déclaration ou mise à jour à leur sujet.

Le plus récent élément d’information, et j’utilise ce terme de manière vague, pour divulguer où ils se trouvent est venu ce week-end du Britain’s Mail on Sunday, gracieuseté d’une source qui est devenue omniprésente dans la saga Skripal, les «initiés de la sécurité» qui ne sont pas fiables. Il est toujours étonnant de voir à quel point ces initiés apparents sont prêts à divulguer des secrets de haut niveau au domicile de la «barre latérale de la honte».

La dernière spéculation des «initiés à la sécurité» est que les Skripals espèrent se diriger vers une nouvelle vie en Australie après «avoir effectivement vécu en résidence surveillée depuis l’attaque». Cela signifie que ces initiés sont les espions les plus fuyants du monde, ou que les Skripals ne seront bientôt pas près de l’Australie.

L’assignation à résidence doit avoir lieu sur Julian Assange dans les niveaux de sécurité de Belmarsh, car même la famille des Skripal en Russie dit qu’elle n’a pas eu de nouvelles d’eux depuis des mois.

Donc, tout est calme sur le front de Skripal et, franchement, tout est calme sur le front géopolitique aussi, et dans les médias. Les événements controversés du 4 mars 2018 sur les espions empoisonnés et leurs suites ont constitué la plus grande histoire de la planète, et pas seulement parce que le monde entier a finalement commencé à prêter attention à la majesté de la glorieuse flèche de 123 mètres de la cathédrale de Salisbury.

Cet incident semblait avoir de véritables conséquences politiques bouleversantes. La Grande-Bretagne a inscrit l’expression «très probable» dans le lexique de la géopolitique, et la déclaration de Theresa May selon laquelle il était «très probable» que le Kremlin était à blâmer a été jugée suffisamment forte pour voir l’Occident se retourner en masse contre Moscou, et des diplomates et «diplomates» russes ont été expulsés par dizaines, par Londres et ses alliés à travers le monde. Il semble que la barre des accusations d’État à État ait été abaissée.

À ce jour, la Russie nie toute implication dans ce qui s’est passé à Salisbury.

Alors qu’est-ce qui a changé? Si quoi que ce soit, tout ce qui a changé au cours des deux dernières années, c’est le désir de reprendre les affaires, de renouer les liens et de continuer. Certains de ces diplomates expulsés auraient reculé.

Le dirigeant français Emmanuel Macron fait pression pour que les relations entre l’Occident et Moscou soient réparées, ce pour quoi l’Allemagne n’a pas besoin d’être encouragée.

La Grande-Bretagne fait toujours semblant d’être dans une mauvaise humeur, mais les importations britanniques de pétrole russe ont augmenté de 57% l’année dernière, la realpolitik règne donc à Londres comme toujours.

Boris Johnson est maintenant le Premier ministre et, avec une majorité écrasante, il n’a pas besoin d’utiliser le croque-mitaine Russie comme un outil pour avoir l’air aussi fort que son prédécesseur. Johnson et Poutine se sont même rencontrés en janvier et selon certaines informations, le Premier ministre envisage une invitation à assister au défilé de commémoration de la seconde guerre mondiale à Moscou en mai.

Et pour ce qui est des médias, tout est devenu silencieux là aussi. La couverture Skripal est maintenant aussi courante dans le courant dominant que la couverture de l’emprisonnement de Julian Assange. C’est un journaliste dont les partisans disent qu’il est «très probable» qu’il soit victime d’une campagne d’État démontrable contre lui parce qu’il a tenté de découvrir le méfait du pouvoir. Cependant, une attaque ennuyeuse contre la liberté d’expression est loin d’être aussi excitante qu’un espion empoisonné, n’est-ce pas?!

Simon Rite Simon Rite est un écrivain basé à Londres pour RT, en charge de plusieurs projets dont le groupe de satire politique #ICYMI. Suivez-le sur Twitter @SiWrites

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT