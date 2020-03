© Sputnik / Vladimir Viatkin

Sputnik a visité l’usine de Krasni Oktiabr pour découvrir comment est fabriqué l’Alionka, le chocolat le plus célèbre de Russie.

Le chocolat Alionka a commencé à être produit à partir de 1965. Les confiseurs de l’usine expérimentale Krasni Oktiabr ont été chargés de la tâche suivante: créer un nouveau chocolat, fabriquer quelque chose de savoureux, original et peu coûteux. L’élaboration de la recette a duré un an. Au début, il a été suggéré de le faire avec du zeste d’orange. Cependant, cet ingrédient a fait augmenter le prix et sur un conseil spécial, il a été décidé de produire exactement ce type de chocolat au lait que l’on trouve aujourd’hui dans les magasins.

Actuellement, la marque Alionka appartient à l’usine de Krasni Oktiabr, sous cette marque 42 produits de confiserie sont produits. L’assortiment de chocolats Alionka s’agrandit chaque année. Les nouveautés de 2019 sont Alionka avec pop-corn et caramel explosif et Alionka avec banane gélifiée et caramel.

Comment Alionka est-il produit?

Les principaux ingrédients du chocolat Alionka sont le beurre de cacao, la poudre de cacao, le sucre et le lait. Le sucre et le lait sont produits dans des usines russes situées dans les régions de Koursk et Smolensk. Les fèves de cacao sont importées du Venezuela, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Les ingrédients sont mélangés automatiquement dans de grands réservoirs. Ensuite, la pâte à chocolat est pompée à travers un tuyau vers un convoyeur, où elle est versée sur des moules en silicone légèrement chauffés pour empêcher la solidification du chocolat.

Ceci est suivi d’un processus de fouettage afin que la pâte soit distribuée de manière homogène et qu’il n’y ait pas de bulles d’air. Ensuite, les moules en silicone vont au réfrigérateur. Ensuite, les chocolats prêts à l’emploi sont emballés.

L’ensemble du processus de production de chocolat prend environ 45 minutes et est automatisé. En une minute, environ 300 comprimés de chocolat Alionka sont fabriqués. Il y a plusieurs opérateurs sur la ligne, qui exécutent une fonction de contrôle. Le contrôle qualité est effectué à toutes les étapes de la production. Si des éclats ou des bulles se trouvent dans les barres finies, ils sont envoyés pour traitement.

Alionka, la fille wrapper

Il existe de nombreuses légendes sur la conception des étiquettes, mais ce ne sont que des légendes, a déclaré Sputnik Olga Onúchina, chef du service des relations publiques de United Confectioners Holding.

La fille dans l’emballage est une image collective d’une fille soviétique de la fin des années 1960. Le dessin a été créé par l’artiste Nikolai Maslov. Son prototype était une photo d’une fillette de huit mois du magazine The Soviet photo.

« Une fille avec un mouchoir est une image typique d’une fille à la fin des années 60. Sur 55 ans, l’image a légèrement changé. Les coins de ses lèvres se sont transformés en un petit sourire, la forme de son visage cela a un peu changé », a déclaré Olga Onúchina à Sputnik.

Auparavant, l’étiquette était dessinée à la main avec de la gouache, plusieurs options ont été développées, puis le conseil artistique a approuvé le dessin qui allait finalement être imprimé. Maintenant, le processus est presque le même, mais les images sont créées sur l’ordinateur.

Alionka, la voyageuse

L’usine de Krasni Oktiabr, où le chocolat Alionka est produit, fait partie du groupe d’entreprises United Confectioners. Il a été créé en 2002 pour préserver le patrimoine des entreprises de confiserie les plus célèbres de Russie. Aujourd’hui, il comprend 19 usines, dont quatre sont situées à Moscou. Chaque année, les usines de production produisent plus de 360 ​​000 tonnes de produits de confiserie.

La production du groupe d’entreprises est exportée dans plus de 45 pays à travers le monde. Tous les produits sont soumis à un contrôle phytosanitaire et ont la certification du pays de destination.

La principale destination des exportations est les pays voisins, et la direction chinoise et européenne se développe activement. Il y a cinq ans, les exportations de confiseries vers l’Amérique latine ont commencé.

« Parmi les pays que nous avons découverts, en premier lieu, le Mexique. Le produit le plus réussi ici est Alionka », a-t-il déclaré à Sputnik Vitali Antipov, directeur des exportations pour l’Amérique.

Selon lui, les produits de l’usine se trouvent dans la chaîne de magasins Oxxo.

« Jusqu’à présent, nos produits sont présentés dans 1 200 magasins de la chaîne, mais le projet continue de se développer », a-t-il déclaré.

Il y a trois ans, les produits de l’usine sont apparus au Costa Rica. Là, les bonbons les plus populaires sont les gaufres, les biscuits et les chocolats au caramel crémeux en raison du temps chaud. Le chocolat y est moins populaire, car il fond généralement.

En mai, les livraisons de chocolat commencent en Uruguay, a déclaré Antípov. Outre Alionka, le pays s’intéresse au chocolat Vdojnovenie (Inspiration) et aux coffrets cadeaux. Ils devraient apparaître dans les magasins pour la fête des mères.

De plus, les produits de la société holding se trouvent au Pérou, au Venezuela, au Chili. Des négociations sont également en cours avec Cuba. Parmi les plans à plus long terme, Vitali Antípov a noté l’intérêt pour les exportations vers le Brésil et l’Argentine.

« L’Argentine traverse actuellement une crise, vous devez donc avoir des prix très doux pour importer dans ce pays. Nous y travaillons », a-t-il déclaré.

Non seulement Alionka

Le groupe United Confectioners exporte à la fois des produits de la gamme principale qui compte plus de 3 500 articles et des confiseries spécialement conçues pour répondre aux préférences du pays de destination. Les analystes de détention étudient attentivement les catégories de bonbons les plus populaires.

« L’Amérique latine parle la même langue, mais les préférences gustatives varient d’un pays à l’autre. Au Mexique, ils ajoutent du poivre et des épices. En République dominicaine, ils ajoutent des fruits », a expliqué Antipov.

Selon lui, tout d’abord, l’attention est portée sur les goûts des résidents locaux, puis il suggère d’essayer quelque chose de nouveau.

« Le marché latino-américain est très intéressant et accueille chaleureusement nos produits de confiserie », a-t-il déclaré.

Les consommateurs latino-américains préfèrent les bonbons de préférence avec de la farine et du sucre, des biscuits et des gaufres.

« Ils aiment vraiment notre ‘zéfir’, un bonbon similaire à la guimauve ou à la meringue parce que le leur est complètement différent. Ils ne sont pas si sucrés et ils ne sont pas recouverts de chocolat. La nôtre est une découverte pour eux », a révélé Antípov.

De tous les types de chocolat, les consommateurs latino-américains préfèrent le chocolat au lait, « un produit plus doux et plus doux ».

Antipov a également indiqué que les inscriptions sur les étiquettes sont traduites en espagnol, de sorte que les consommateurs connaissent les produits russes et les reconnaissent.

