L’Iran manque d’options en Syrie

Sur cette photo publiée par l’agence de presse officielle syrienne SANA, le président syrien Bashar Assad, à droite, s’adresse au président du Parlement iranien Ali Larijani, à Damas, en Syrie, dimanche 16 février 2020. (AP)

Jusqu’à récemment, l’Iran était le troisième garant, avec la Russie et la Turquie, des accords d’Astana et de Sotchi sur la Syrie, mais ce qui se passe aujourd’hui à Idlib suggère que le dialogue sur les régions nord de l’ouest de l’Euphrate se limite à Ankara et Moscou. Téhéran en était exclu, comme il était exclu des négociations des régions à l’est de l’Euphrate entre les Turcs, les Russes et les Américains.

Le mandat que les Américains ont donné à Téhéran en Syrie a été retiré par le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump après avoir quitté l’accord nucléaire iranien en 2018. Depuis lors, les forces iraniennes en Syrie se déplacent dans le pays avec une grande crainte d’être ciblées par Israël ou certaines autres forces anonymes. Elles ont dû vivre et fonctionner dans les limites minimales nettes de ressources en diminution à cause du blocus de Téhéran à la lumière des sanctions des Etats-Unis d’Amérique.

Malgré les difficultés, Téhéran a maîtrisé la pression qui lui a été exercée et a géré les conséquences jusqu’à l’assassinat du major-général iranien Qassem Soleimani.

L’ancien commandant de la force al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran était le parrain de la scène syrienne et, avec sa disparition, Téhéran a perdu le contrôle de sa présence militaire. Ses opérations en Syrie sont désormais le résultat d’initiatives personnelles plutôt que d’une planification minutieuse. Avec Soleimani disparu, les commandants pro-iraniens de l’armée syrienne et des membres du Hezbollah ne reçoivent plus les ordres directs de Téhéran.

Soleimani contrôlait pleinement le champ syrien et il possédait suffisamment de connaissances sur ses ramifications pour prendre des décisions cruciales pour défendre les intérêts iraniens dans ce pays. Il n’avait pas besoin de consulter Téhéran sur chaque petit détail. Il faisait des plans et les faisait exécuter ou même les réalisait parfois lui-même. Il avait suffisamment d’influence en Syrie pour créer un équilibre entre Téhéran et Moscou, qui contrôlait l’espace aérien.

L’escalade à Idlib et dans ses campagnes a été le premier grand test auquel l’Iran doit faire face en Syrie en l’absence de Soleimani. Téhéran est vraiment désemparé et semble incapable de trouver des réponses à de nombreuses questions. Où doit-elle se situer dans la guerre qui fait rage dans le nord-ouest de la Syrie? Qui devrait-il soutenir et jusqu’où? Quel est le sort de sa présence militaire en Syrie après tant de changements?

Entre le déclenchement d’une épidémie de coronavirus, les sanctions économiques très dommageables, les rivalités entre les réformateurs et les conservateurs chez eux, les révolutions populaires face à son influence au Liban et en Irak et le ciblage par Israël de ses forces en Syrie, Téhéran semble perdu et ses politiques étrangères se heurtent à de multiples obstacles au point de ne plus pouvoir décider de la gestion de la crise dans la zone de désescalade qu’elle a créée à Idlib avec les Russes et les Turcs il y a des années.

Les Russes et les Turcs semblent pleinement conscients de la confusion de Téhéran et cela leur convient parfaitement. Par conséquent, ils ont essayé de le renforcer par des positions contradictoires et des signaux contradictoires sur le rôle de Téhéran dans ce qui se passe sur le terrain.

Face à cette ambiguïté, le président iranien Hassan Rohani a appelé à un sommet trilatéral qui l’aurait réuni avec ses homologues turcs et syriens pour discuter de la crise. Ankara a répondu en bombardant des agents iraniens qui combattaient aux côtés de l’armée syrienne dans la campagne d’Idlib.

Les frappes aériennes étaient peut-être le message le plus clair adressé à l’Iran pour l’exclure des négociations sur Idlib. Cependant, il y avait un deuxième message de Moscou. La Russie a organisé un sommet bilatéral – et non tripartite – sur Idlib, réunissant le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les Russes et les Turcs conviennent implicitement que la table de négociation n’a pas besoin cette fois d’inclure les Iraniens ou du moins pas lors de la première réunion des présidents turc et russe pour dessiner la nouvelle carte d’Idlib et de ses environs.

Chacun a ses propres raisons de ne pas inclure les Iraniens au sommet Poutine-Erdogan, mais laisser Téhéran à l’écart ne signifie pas qu’ils veulent rompre les relations avec Téhéran. Les trois mousquetaires ont toujours des intérêts communs en Syrie.

Le discours diplomatique sur l’Iran entendu à Moscou et à Ankara démontre clairement un accord sur le maintien des liens avec Téhéran. En outre, sacrifier l’Iran ou le contrarier en Syrie ne sert que les intérêts d’un pays spécifique, les États-Unis d’Amérique, qui n’a pas encore décidé de prendre une position neutre sur Idlib ou de soutenir la Turquie, partenaire de l’OTAN.

Toutes les zones grises entourant la crise d’Idlib ont encore embrouillé le régime de Téhéran. Téhéran ne peut pas s’imposer à la table des négociations entre les Russes et les Turcs car il est devenu la partie la plus faible sur le terrain, et la raison la plus importante derrière cela est l’assassinat de Soleimani.

La seule option qui restait pour un Iran confus était de combattre sur tous les fronts avec l’armée syrienne. Il est vrai que cette tâche est devenue beaucoup plus difficile après le meurtre de Soleimani et après l’intervention de l’aviation russe dans les combats sur le terrain. Cependant, pour le régime de Téhéran, renoncer à Damas et à son armée reviendrait à se tirer une balle dans le pied et à accepter la défaite en Syrie.

Baha al-Awam Baha al-Awam est un écrivain syrien.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Arab Weekly

«Environ 80 000 militants anti-syriens bénéficient du soutien de la Turquie»

Un convoi de véhicules militaires turcs est photographié près de la ville de Hazano dans la campagne nordique tenue par les militants de la province syrienne d’Idlib, le 3 mars 2020 (photo de l’AFP).

Selon des données recueillies par des sources du champ de bataille en Syrie et communiquées à Press TV, environ 80 000 militants [terroristes – MIRASTNEWS] bénéficient du soutien de la Turquie dans leur lutte contre le gouvernement syrien.

Quelque 38 500 militants opèrent sous la bannière du Front national de libération, qui est une coalition de 15 factions, dont la légion de Sham et Ahrar al-Sham.

Ces militants sont dispersés dans la campagne nord des provinces de Hama et de Lattaquié ainsi que dans la campagne ouest, nord et sud d’Alep et dans la campagne est, nord et sud d’Idlib.

Idlib a été un point éclair au cours des dernières semaines. Les forces syriennes sont au milieu d’une bataille contre les militants soutenus à Ankara.

Mardi, les forces syriennes ont intercepté et ciblé un drone [2 en fait – MIRASTNEWS] appartenant à l’armée turque alors qu’il survolait une ville stratégique à Idlib.

Des avions de combat turcs F-16 ont abattu le même jour un avion de type L-39 appartenant au gouvernement syrien au-dessus d’Idlib.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), affilié à al-Qaïda, fait également partie des groupes militants soutenus par la Turquie. Il était anciennement connu sous le nom de Front al-Nusra et Jabhat Fatah al-Sham. Dirigé par Abu Muhammad al-Golani, il se compose de 18 000 militants, selon les données.

La Turquie soutient également ‘l’armée syrienne libre’ anti-Damas, dont 22 000 militants sont présents dans la campagne du nord-est d’Alep. Le groupe est commandé par Haitham al-Ofeisi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV