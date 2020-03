PATRICK LAWRENCE: La décision difficile de Moscou sur Idlib

Image d’archives

Le dirigeant turc, qui nourrit le rêve d’une sorte de restauration néo-ottomane à travers le Moyen-Orient, est maintenant en larmes.

Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse en Turquie, le 1er décembre 2014 (gouvernement russe)

Alors que Recip Tayyip Erdogan poursuit sa dernière intrusion militaire dans le sud de la Syrie, toutes les anciennes mythologies sur le président turc et le conflit syrien de 9 ans sont à nouveau répétées, désespérément vaines comme elles le sont. Le problème n’est plus maintenant le brouillard de guerre. Le problème est la guerre du brouillard.

Soyons donc clairs dès le départ sur ce qui s’est passé depuis la semaine dernière et quel sera le résultat souhaité. L’armée arabe syrienne, une force pour le bien, ne doit pas s’arrêter avant une victoire décisive à Idlib, le gouvernorat du nord-ouest de la Syrie abritant les dernières milices djihadistes opérant sur le sol syrien. La Russie, qui soutient correctement (et légalement) la campagne de l’AAS, devrait essayer d’éviter un conflit direct avec un membre de l’OTAN mais devrait engager les forces turques s’il n’y a pas d’alternative.

L’OTAN, rompant sa propre alliance au titre de l’article 5, ne viendra pas en aide à un pays membre engagé dans une attaque si méprisable contre un autre pays souverain. Je ne suis pas le seul à avoir cette opinion. N’oubliez pas: la plupart des membres de l’OTAN sont des Européens délicats et farouches qui ont abandonné le fantôme en Syrie.

Cela fera du bien au monde entier si l’éminent Erdogan soutient le nez le plus sanglant de ses six années en tant que président dictatorial de la Turquie à la suite de cette entrée en Syrie. Disons exactement la même chose de ce qui reste de la présence des États-Unis d’Amérique en Syrie. Ce sera excellent si Washington doit enfin reconnaître qu’il a perdu chaque puce qu’il a déposée en Syrie depuis qu’il a commencé à armer, former et financer une variété de factions islamistes vicieuses, y compris l’État islamique, au début de 2012 au plus tard. À ce stade, il prétend protéger les gisements de pétrole syriens, de… la Syrie.

Ce n’est pas la première incursion de la Turquie sur le territoire syrien, rappelons-le. Il a lancé une campagne similaire en 2016; il a commencé une autre incursion l’automne dernier. Depuis le début du conflit syrien, la Turquie a été un canal pour l’approvisionnement en armes de l’État islamique et d’autres djihadistes, tout en transbordant du pétrole syrien des raffineries contrôlées par l’Etat islamique sur les marchés internationaux.

Un combattant de la FSA soutenu par la Turquie charge un M2 Browning pendant les combats dans le nord du gouvernorat d’Alep, novembre 2016. (Mada Media, Wikimedia Commons)

Mais l’opération Spring Shield, comme Erdogan nomme cette dernière invasion, prouve déjà l’attaque la plus coûteuse et la plus agressive de la Turquie contre son voisin du sud. Jeudi dernier, des frappes aériennes syriennes, avec peut-être la participation de la Russie, ont tué au moins 30 soldats turcs et jusqu’à 36. Vendredi et tout au long du week-end, la Turquie a riposté avec des attaques de drones et d’artillerie qui ont tué plus de 100 soldats syriens et détruit un nombre important de tanks de l’AAS et systèmes radar. Un F-16 turc a abattu dimanche deux avions de chasse syriens.

Cela amène le conflit syrien à l’un des moments les plus critiques de son histoire de 9 ans. La Turquie a pour le moment entravé les avancées de l’AAS vers Idlib. La Russie doit-elle riposter pour s’assurer que ce succès soit temporaire? Telle est la question de la Russie dans la semaine à venir. C’est la décision la plus difficile de Moscou car elle est intervenue au nom du gouvernement de Damas en septembre 2015.

Éviter la confrontation directe

La Russie et la Turquie ont jusqu’à présent assidûment évité toute sorte de confrontation militaire directe. Elijah Magnier, qui couvre la politique du Moyen-Orient depuis plusieurs décennies, rapporte que la Russie a suspendu son soutien aérien à l’AAS au milieu de l’offensive du week-end en Turquie. Si cela se révèle, cela peut être considéré comme prudent, mais la priorité annoncée de Moscou en Syrie – une défaite finale des milices terroristes enfouies à Idlib – ne doit pas être compromise.

Erdogan a trahi les Russes si souvent que c’est une merveille que Moscou ait de la patience pour lui. Un F-16 turc a abattu un jet russe deux mois après le déploiement d’un avion russe en Syrie il y a cinq ans. Ankara et Moscou ont convenu il y a deux ans d’établir une zone de cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie, la Turquie s’engageant également à éliminer les djihadistes dirigés par Hayat Tahrir al-Sham, anciennement al-Nusra, qui était autrefois al-Qaïda en Syrie dans le jeu de coquille qui change de nom. Cet accord a suivi la voie de l’Occident (pour ainsi dire) il y a longtemps.

Après que le président Donald Trump a annoncé le retrait par les États-Unis d’Amérique des troupes du nord-est de la Syrie en octobre dernier, Erdogan a sommé Vladimir Poutine à Sotchi, où le président russe a élaboré un arrangement prévoyant des troupes russes et turques pour la police – c’est côte à côte, remarquez – une zone tampon le long de la frontière Turquie – Syrie, l’intention étant de restreindre les desseins d’Erdogan en Syrie tout en apaisant ses inquiétudes au sujet des Kurdes syriens dans la zone désignée. Par la fenêtre en moins de six mois.

Ce type pourrait être considéré comme un dictateur de fer-blanc de la satire de Chaplin en 1940 s’il n’était pas aussi destructeur de l’ordre mondial et de la vie humaine. Erdogan, qui nourrit des rêves d’une sorte de restauration néo-ottomane à travers le Moyen-Orient, est maintenant sur une larme imprudente. « Nous avons combattu la Russie 16 fois dans le passé, et nous la combattrons à nouveau », a déclaré un haut conseiller d’Erdogan alors que la nouvelle offensive se déroulait ce week-end.

«Sortez de notre chemin»

L’envoyé militaire turc arrive dans le nord de la province d’Idlib mi-février. (VOA via YouTube)

Pas un jour plus tard, a affirmé Erdogan – vrai ou non, qui sait? – que j’ai dit à Poutine lors d’une conversation téléphonique de « sortir de notre chemin et de nous laisser face à face avec le régime », c’est-à-dire le gouvernement Assad à Damas. Maintenant, nous l’avons sur papier: peu importe la question kurde, Erdogan a toujours été après le «changement de régime», car nous insistons pour appeler des coups d’État.

Le nouvel assaut turc a l’avantage modeste de nous faire face à quatre carrés avec la question de savoir qui sont les «rebelles» à Idlib, et quel est la composition des «combattants soutenus par la Turquie» envahissant la Syrie. Honte au New York Times supervisé par le gouvernement et à d’autres médias pour leur utilisation incessante de ces euphémismes honteux et malhonnêtes. Il est peu rassurant que Tulsi Gabbard, une membre du Congrès, insiste maintenant pour que les djihadistes que les États-Unis d’Amérique et la Turquie ont soutenu au cours des neuf dernières années soient appelés par leurs noms propres. Progressivement, on s’imagine, la vérité gagnera sa longue guerre avec le bunkum.

La machine à fumée des Etats-Unis d’Amérique

Où est le reste de Washington sur ces questions? Où cela ne devrait pas être, bien sûr. La machine à brouillard continue de tirer sur les huit, bien que maintenant tristement.

Quand Erdogan a ordonné une incursion en territoire syrien peu après l’annonce par Trump le retrait des troupes des États-Unis l’automne dernier – c’était avant que le sommet de Sotchi ne le calme temporairement – Capitol Hill a crié l’horreur et a imposé des sanctions boiteuses contre quelques officiels turcs.

Maintenant, nous avons Tom Cotton, le sénateur de l’Arkansas et un Dummkopf de longue date dans le domaine de la politique étrangère, tweetant juste au moment où la Turquie déchirait Idlib vendredi dernier: «Notre allié de l’OTAN fait ce qu’il faut. Poutine et Assad doivent honorer leurs engagements et arrêter le massacre.» Etonnant Tout simplement étonnant.

Le prix de la présomption états-unienne doit être décerné à James Jeffrey, le représentant spécial du Département d’État pour la Syrie. Jeffrey se plaint depuis de nombreuses semaines de la campagne de la Syrie pour restaurer sa propre souveraineté à Idlib, comme s’il n’avait pas le droit de le faire. Il y a à peine un mois, Jeffrey a informé des correspondants que Damas devait négocier un cessez-le-feu avec Hayat Tahrir al-Sham (HTS en langue officielle), car il devrait «reconnaître qu’une partie du pays ne sera pas sous le contrôle du gouvernement du – régime de Damas.» Le nerf

Voici quelques-unes des excuses stupéfiantes de Jeffrey pour les terroristes meurtriers et décapitant connus dans nos journaux comme «rebelles» ou «opposition»:

«Le HTS n’a pas – nous ne les avons pas vus planifier ou mener des attaques terroristes internationales. Nous les avons vus se concentrer sur le maintien de leur position à Idlib…. Les Russes affirment qu’ils lancent constamment des attaques contre les Russes…. Nous n’avons vu que des actions militaires intermittentes et peu fortes ou importantes de leur part contre les Russes. Les Russes utilisent cela comme une excuse. En gros, ils sont sur la défensive, ils sont juste assis là…»

Serguei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie et diplomate plusieurs fois du calibre de Jeffrey, a eu une réponse succincte et solide à ce radotage lorsque j’ai abordé ce point lors d’une session au Conseil des droits de l’homme de l’ONU quelques semaines plus tard:

«Les exhortations sur la possibilité de conclure des accords de paix avec les voyous pendant la discussion sur la situation à Idlib sont absolument inacceptables.»

L’anglais le plus simple est parfois parlé par des locuteurs non natifs.

Patrick Lawrence

Patrick Lawrence, correspondant à l’étranger depuis de nombreuses années, principalement pour l’International Herald Tribune, est chroniqueur, essayiste, auteur et conférencier. Son livre le plus récent est « Time No Longer: Americans After the American Century » (Yale). Suivez-le sur Twitter @thefloutist. Son site Web est Patrick Lawrence. Soutenez son travail via son site Patreon.

Si vous appréciez cet article original, pensez à faire un don à Consortium News afin que nous puissions vous apporter plus d’histoires comme celle-ci.

Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et peuvent ou non refléter celles de Consortium News.

Avant de commenter, veuillez lire la politique de commentaires de Robert Parry. Les allégations non étayées par des faits, des erreurs factuelles grossières ou trompeuses et des attaques ad hominem, ainsi que des propos injurieux ou grossiers envers d’autres commentateurs ou nos auteurs ne seront pas publiés. Si votre commentaire n’apparaît pas immédiatement, veuillez patienter car il est révisé manuellement. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas insérer de liens dans vos commentaires, qui ne doivent pas dépasser 300 mots.

Patrick Lawrence

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Consortium News

La Turquie comme facteur déstabilisateur

La Turquie poursuit peut-être des objectifs impérialistes néo-ottomans, mais son comportement déstabilisateur ne reste pas sans réponse, écrit Ioannis Kotoulas

La Turquie sous le régime d’Erdogan a intensifié sa politique révisionniste et déstabilisatrice traditionnelle qu’elle a mise en œuvre sous diverses formes dans le passé historique récent. De nombreux États de la grande région réalisent désormais l’implication de la Turquie dans une politique révisionniste et conflictuelle en cours et en constante escalade. Les projets de déstabilisation de la Turquie se manifestent avec plus ou moins de succès dans une périphérie perçue des États sur lesquels Ankara vise à projeter une puissance militaire ou une influence stratégique. Les deux États helléniques, la Grèce et Chypre, ont été et continuent d’être les principaux objectifs de cette politique révisionniste que la Turquie a menée initialement vis-à-vis de la Grèce et de Chypre depuis les années 1970. Maintenant, le révisionnisme turc a également été ressenti par d’autres États, car il s’est propagé au cours de la dernière décennie, affectant à des degrés divers dans le passé historique récent l’Égypte, la Syrie, l’Irak, la Libye et la grande région de la Méditerranée orientale en général.

En Syrie, les actions déstabilisatrices de la Turquie ont atteint un tournant décisif. Alors que le régime de Bachar Al-Assad reprend progressivement le contrôle territorial sur la partie nord-ouest du pays, rétablissant la souveraineté nationale syrienne, la Turquie tente de maintenir une présence perturbatrice dans la grande région d’Idlib avec une ingérence militaire directe à l’intérieur du territoire syrien. Les opérations militaires turques en Syrie profitent des liens étroits que la Turquie a noués ces dernières années avec la Russie. La coopération entre la Turquie et la Russie est limitée au niveau tactique et ne s’étend pas au niveau stratégique, où le conflit d’intérêts entre les deux acteurs est désormais évident avec des pertes massives pour les forces turques. La Turquie vise à déstabiliser définitivement la Syrie et à éviter la possibilité de toute structure protopolitique kurde à ses frontières.

En Libye, la Turquie fournit un soutien militaire et opérationnel continu au gouvernement Fayez Al-Sarraj de Tripoli, lui-même affilié aux Frères musulmans, l’organisation islamiste la plus vicieuse et la plus dangereuse des temps modernes. La Turquie continue, jusqu’à récemment, le déploiement à la fois d’équipements militaires pour le régime de Tripoli en ruine et de terroristes islamistes syriens qui luttent contre l’armée nationale libyenne. Selon des informations, les combattants islamistes syriens déployés par la Turquie en Libye s’élèvent à 4 700. Concernant les autres pays d’Afrique du Nord, la Turquie est hostile à l’Égypte, puissance hégémonique du monde arabe, tout en poursuivant la mise en place de bases navales ou militaires en Algérie et en Tunisie, mais sans succès jusqu’à présent. L’ingérence turque en Libye a pris sa forme diplomatique la plus agressive avec la signature fin novembre des deux protocoles d’accord entre la Turquie et Al-Sarraj, Premier ministre du gouvernement libyen d’accord national.

Le protocole d’accord pour la délimitation des zones maritimes entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli, une action illégale du point de vue du droit international, sert les ambitions géostratégiques turques contre la Grèce et l’Égypte. Plus précisément, la principale préoccupation de la Turquie est la perturbation de l’alliance stratégique en évolution entre l’Égypte, la Grèce et Chypre et la coopération élargie entre la Grèce, Chypre, Israël et l’Égypte avec le soutien des États-Unis d’Amérique en matière d’énergie et de sécurité. L’existence du régime de Tripoli, affilié aux Frères musulmans, et ses violations du droit international menacent les intérêts stratégiques de l’Égypte, ainsi que de la Grèce et de Chypre.

En Égypte, l’échec de l’ingérence turque est évident au cours de la période récente. Au cours de la dernière décennie, les plans de déstabilisation de la Turquie comprenaient un soutien important au régime des Frères musulmans et aux groupes terroristes du Sinaï (membres du Hamas et islamistes locaux) avec des expéditions d’armes à feu. Le retour dynamique de l’Égypte sous le président Abdel-Fattah Al-Sisi a diminué les ambitions turques dans le monde arabe.

Vers la Grèce voisine, la Turquie utilise les flux migratoires comme une arme stratégique pour déstabiliser la Grèce. La Turquie utilise la migration illégale dans le cadre de sa guerre hybride contre la Grèce et l’Union européenne. L’utilisation stratégique des migrations par la Turquie est une forme de terrorisme démographique dirigé directement contre la souveraineté grecque. La Grèce, membre de l’OTAN et de l’UE, est le seul État voisin de la Turquie dans le scénario d’une confrontation militaire qui peut causer des dommages militaires considérables à la Turquie en raison de ses forces aériennes et navales considérables et de la proximité des principaux centres urbains turcs du centre géopolitique grec, la mer Égée. La Grèce possède la 16e force aérienne la plus puissante au monde en termes de puissance totale de la flotte d’avions de chasse et d’intercepteurs.

La politique révisionniste de la Turquie fait partie d’une approche qui comprend des objectifs spécifiques à court et à moyen terme, tous au service d’une vision stratégique néo-ottomane plus large. La Turquie aspire à:

– Renforcer son rôle régional en Méditerranée orientale et ses frontières terrestres méridionales en Asie occidentale grâce à l’utilisation de moyens politiques, diplomatiques et militaires. La Turquie aspire à obtenir un statut hégémonique dans tout le Moyen-Orient et la Méditerranée orientale, bien que cette tentative ait échoué de façon dramatique et soit maintenant en proie à la mort.

– Accroître sa présence militaire à l’étranger sur une base indépendante (c’est-à-dire en dehors du cadre juridique de l’OTAN). Cette tentative de la Turquie comprend l’utilisation de mercenaires étrangers qui opéreront dans divers domaines locaux dans les pays d’intérêt. Cette politique a jusqu’à présent été mise en œuvre en Syrie, où la Turquie a d’abord soutenu l’État islamique, puis d’autres groupes islamistes radicaux, en Libye avec le transfert et le déploiement de mercenaires étrangers, et dans la région du Sahel avec le soutien indirect de groupes terroristes. De cette manière, la Turquie vise à créer un lien d’influence militaire qui mettra en œuvre sa vision néo-ottomane, soit par implication directe, soit avec un réseau de mandataires.

– Projeter les capacités croissantes de son industrie de défense en développement avec l’utilisation correspondante d’équipements militaires exportés fabriqués par des entreprises turques.

– Projeter les capacités de sa compagnie pétrolière d’État (TPAO) à l’aide de navires de forage et de navires de recherche. De cette manière, la Turquie aspire à obtenir une présence économique dans la Méditerranée orientale et potentiellement aussi dans d’autres mers à l’avenir sur une base de coopération.

La politique révisionniste de la Turquie contre les intérêts nationaux de nombreux États de la Méditerranée orientale ne reste pas sans réponse. De nouvelles alliances régionales se forgent progressivement en Méditerranée orientale aux niveaux diplomatique, économique et militaire. Sur le plan diplomatique, la Grèce, Chypre et l’Égypte travaillent en étroite collaboration depuis longtemps pour établir des réseaux d’assistance mutuelle. Dans le domaine de la coopération énergétique, le Forum du gaz de la Méditerranée orientale a été fondé par un réseau d’États travaillant étroitement dans la région. L’Égypte, la Grèce, Chypre et Israël sont membres du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, composé de sept membres, formé en 2019 dans le but déclaré de créer un marché régional du gaz au service des intérêts de ses membres en garantissant l’approvisionnement, en optimisant le développement des ressources et en rationalisant le coût des infrastructures, offrant des prix compétitifs et améliorant les relations commerciales. Sur le plan militaire, la Grèce, l’Égypte et Chypre ont mené de nombreux exercices militaires conjoints projetant la puissance aérienne et maritime sur une zone étendue et dans leurs zones économiques exclusives respectives. Cette coopération militaire pourrait être considérablement améliorée avec la signature de nombreux mémorandums de coopération militaire. Les États de la région renforcent également leurs capacités individuellement, non pas pour participer à des antagonismes régionaux, mais pour sauvegarder la stabilité régionale et leurs intérêts nationaux respectifs.

Au cours de la dernière décennie, l’Égypte a réussi à surmonter les conséquences négatives de la prise de contrôle islamiste par les Frères musulmans avec la mise en place du gouvernement du président Abdel-Fattah Al-Sisi. La confiance croissante de l’Égypte et son rôle de premier plan dans la grande région se manifestent dans un certain nombre d’initiatives diplomatiques et dans le renforcement de la position de l’Égypte dans l’indice mondial de puissance de feu pour 2020, où l’Égypte occupant la neuvième place a dépassé la Turquie.

La Grèce a intensifié ses relations diplomatiques et sa coopération militaire avec la grande puissance maritime occidentale, les États-Unis d’Amérique. En janvier 2020, le Parlement grec a ratifié l’accord de coopération en matière de défense mutuelle mis à jour avec les États-Unis d’Amérique pour une expansion majeure de la coopération militaire, alors que la tension entre la Grèce et la Turquie s’intensifie. Selon le nouvel accord, les bases et installations militaires grecques seront utilisées pour accroître les activités conjointes des Etats-Unis d’Amérique et la Grèce et de l’OTAN sur les points stratégiques du territoire grec (c’est-à-dire à Alexandroupolis, un port à la frontière avec la Turquie qui supervise le détroit de Dardanelles et à la base navale des Etats-Unis d’Amérique de Souda Bay sur l’île de Crète, la base des Etats-Unis d’Amérique la plus importante de la mer Méditerranée). La Grèce coopère également étroitement avec l’Égypte et l’Arabie saoudite. La Grèce a déployé certains de ses missiles de défense Patriot en Arabie saoudite dans le cadre d’un programme impliquant les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne et la France, afin d’aider l’Arabie saoudite à faire face à une éventuelle agression iranienne. Chypre a renforcé ses liens avec les États-Unis d’Amérique et la France, ce qui a considérablement accru sa présence et ses initiatives militaires et diplomatiques en Méditerranée.

Les actions déstabilisatrices de la Turquie en Méditerranée orientale témoignent du révisionnisme turc et des ambitions impériales. Pourtant, ils créent un contrepoids par un réseau d’États qui vise à maintenir la sécurité internationale au niveau interétatique et les intérêts nationaux de chaque État au niveau national. Dans ce contexte, l’approfondissement de la coopération militaire, diplomatique et économique entre la Grèce, Chypre et l’Égypte profite à leur programme d’intérêt national et à leurs objectifs stratégiques interdépendants.

* Une version de cet article est publiée dans l’édition du 5 mars 2020 d’Al-Ahram Weekly

Ioannis Kotoulas Ioannis Kotoulas est maître de conférences en géopolitique à l’Université d’Athènes, en Grèce.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ahram