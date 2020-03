Le coronavirus pourrait être le produit d’une «attaque biologique» des Etats-Unis d’Amérique dirigée contre l’Iran et la Chine, selon le chef du CGRI

No comment ! Retour à l’éventuel envoyeur ?

Une équipe médicale désinfecte un sanctuaire à Mashhad, Iran le 27 février 2020. © WANA via REUTERS

Les États-Unis d’Amérique pourraient être le principal coupable de l’épidémie de Covid-2019 qui a frappé la Chine puis l’Iran, a déclaré le chef de ses gardiens de la révolution, menaçant que le virus soit finalement retourné contre ceux qui l’ont déclenché.

« Il est possible que ce virus soit le produit d’une attaque biologique de l’Amérique qui s’est d’abord propagée à la Chine, puis à l’Iran et au reste du monde », a déclaré jeudi Hossein Salami.

Il a promis que l’Iran « lutterait » contre le virus et a averti que la maladie « reviendrait » aux États-Unis d’Amérique, si Washington était en effet responsable de l’épidémie.

Bien que de telles théories du complot circulent depuis un certain temps, il n’y a toujours aucune preuve officielle que cela pourrait être vrai.

Le chef de l’Organisation de défense civile iranienne, le général Gholam Reza Jalali, a déclaré mardi que les médias semaient la peur du nouveau corornavirus dans le pays, soutenant que le virus est une attaque biologique contre la Chine et l’Iran. Il a déclaré que certains rapports indiquent qu’il pourrait s’agir d’un État hostile, mais a ajouté que ses soupçons nécessitaient une enquête en laboratoire et une étude du génome du virus.

L’Iran a été l’un des pays les plus durement touchés par Covid-19 en dehors de la Chine continentale d’où il est originaire. Jeudi, la République islamique avait signalé 3 513 cas confirmés et 107 décès attribués au virus. Selon le ministre iranien de la Santé, Saeed Namaki, une quinzaine de ceux qui ont succombé au coronavirus sont morts au cours des dernières 24 heures.

Le pays a fermé toutes les écoles et universités jusqu’à la fin de l’année civile du pays, le 20 mars, dans le but de stopper la propagation du virus.

Mardi, les médias d’État ont annoncé que le chef des services médicaux d’urgence iraniens était traité pour un coronavirus. De nombreux responsables iraniens de haut niveau sont tombés malades du virus. Récemment, 23 législateurs ont été testés positifs pour la maladie en République islamique.

Mohammad Mirmohammadi, membre d’un conseil qui conseille le chef suprême, est décédé des suites de la maladie. Sa mort fait suite à celle de deux autres Iraniens de renom qui ont contracté le virus – un ancien ambassadeur et un député nouvellement élu.

Le coronavirus pourrait coûter aux compagnies aériennes 113 milliards de dollars de revenus passagers perdus cette année

© AP Photo / Arek Rataj

L’Association du transport aérien international (IATA) a révélé jeudi que les compagnies aériennes pourraient perdre jusqu’à 113 milliards de dollars cette année en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

«L’IATA voit désormais 2020 des pertes de revenus mondiaux pour le secteur des passagers entre 63 milliards de dollars (dans un scénario où COVID-19 est contenu sur les marchés actuels avec plus de 100 cas au 2 mars) et 113 milliards de dollars (dans un scénario avec une COVID-19). Aucune estimation n’est encore disponible pour l’impact sur les opérations de fret», indique un communiqué du groupe jeudi.

Le scénario le plus grave, dans lequel les pertes pourraient atteindre 113 milliards de dollars, équivaudrait à une perte de 19% des revenus des passagers des compagnies aériennes mondiales. « Financièrement, ce serait à une échelle équivalente à ce que l’industrie a connu lors de la crise financière mondiale », a déclaré l’IATA.

Selon l’IATA, le prix des actions des compagnies aériennes a chuté de près de 25% depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en décembre, soit 21 points de pourcentage de plus que la baisse survenue lors de l’épidémie de 2003 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui s’est propagée à 37 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie, infectant plus de 8 000 personnes et tuant 774 personnes avant d’être confinées.

Le communiqué de presse de l’IATA note également que les prix du pétrole brut Brent ont baissé de 13 $ le baril depuis le début de 2020.

«Cela pourrait réduire les coûts jusqu’à 28 milliards de dollars sur la facture de carburant 2020 (en plus des économies qui seraient réalisées grâce à la réduction des opérations), ce qui apporterait un certain soulagement mais n’amortirait pas de manière significative l’impact dévastateur que COVID-19 a sur demande», a expliqué le groupe.

Il y a quelques semaines à peine, l’IATA avait prédit que les pertes de revenus des compagnies aériennes seraient plus proches de 29,3 milliards de dollars. Cependant, ce chiffre était basé sur l’hypothèse que COVID-19 affecterait principalement la Chine. Jusqu’à présent, le virus s’est propagé à plus de 80 pays, infectant près de 98 000 personnes dans le monde et tuant plus de 3 300 personnes. Le taux d’infection et le nombre de morts aux États-Unis d’Amérique continuent d’augmenter, avec au moins 165 personnes dans le pays infectées par le virus. Aux États-Unis d’Amérique, onze personnes sont mortes jusqu’à présent: 10 dans l’État de Washington et une en Californie.

La Californie a déclaré mercredi l’état d’urgence après que les responsables de la santé ont annoncé la première mort de l’État par le virus plus tôt dans la journée. Le gouverneur de Washington Jay Inslee a également déclaré l’état d’urgence mercredi, tandis que la maire de Seattle, Jenny Durkan, a publié une proclamation d’urgence civile. La Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique a également adopté une loi de financement d’urgence de 8,3 milliards de dollars pour aider à contenir le virus.

