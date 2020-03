Le nombre d’infectés grimpe de plus de 100 en un jour en France, 1000 infectés et 16 morts

Les personnes âgées étant les plus vulnérables face au virus, il est recommandé d’éviter les visites dans les EHPAD. Dans les établissements de santé, les visites sont limitées à une personne par patient. Les mineurs et les personnes malades ne doivent pas rendre visite aux personnes hospitalisées, y compris en maternité.

Sur la position du gouvernement

Panneau d’avertissement

Les médecins chinois disent que les autopsies des victimes du #coronavirus suggèrent que # COVID19 est « comme une combinaison de #SRAS(SARS) et #SIDA(AIDS) car il endommage à la fois les poumons et le système immunitaire », et peut provoquer des lésions pulmonaires « irréversibles » même si le patient survit.

⚠️Chinese doctors

say autopsies of #coronavirus

victims suggest that #COVID19

is “like a combination of #SARS

and #AIDS

as it damages both the lungs and immune systems,” and can cause

“irreversible” lung damage even if the patient survives.@thespybriefhttps://t.co/bmnu8VIf0S

—

Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) March

5, 2020